Тема дистанционного обучения не уходит на второй план. Почему же дети не могут заниматься эффективно на удаленке?

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Самое важное, на что стоит обратить внимание, что человек — это существо социальное, и его развитие, обучение строится на передаче информации от человека к живому человеку, будь-то передача опыта или получение новых знаний и открытий.

Помимо информации, которую человек получает от человека, важна и энергия, через которую мы получаем знания (энергия живого человека). В большей степени энергия наставника, его вербальный и невербальный способ передачи знания, его уверенность в информации, которую несет как специалист, влияют на усвоение информации учениками. Если педагог выдает согласованные сигналы между вербальной трансляцией и невербальной, несет правильный энергетический посыл, то знания молодым поколением усваиваются в разы быстрее.

Немалую роль играет и авторитет педагога, и его отношение к своей задаче. Более того, для усвоения ребенком материала необходима смена «декораций»: урок — перемена, школа — дом.

Yarregion.ru Преподаватель ведет дистанционное занятие

При изменении внешних обстоятельств детская психика понимает, что происходит смена задачи. Именно благодаря переключению таким способом ребенок может осознать, где и что от него ожидают. Где он может расслабиться, а где требуется собраться.

В связи с выше изложенным мы столкнулись со следующими проблемами.

1. Потеря живой связи педагог-ученик;

2. Отсутствие энергетических мотиваторов живого общения.

3. Педагоги не готовы работать на удаленке (не умеют выстроить дистанционно информацию, не владеют интернет-программами на необходимом уровне и пр.). Таким образом, наставник подает сигналы разного уровня (собственной неуверенности и знания), что воспринимается детьми как «несерьезное занятие».

4. Не подготовлены интернет-площадки для данной задачи.

5. У ребенка нет сигналов к переключению задач (нет перемены, нет смены декораций обстоятельств). Место, где он привык делать домашнее задание и отдыхать от школы, теперь для него является еще и местом учебы. Границы размываются. Дом не воспринимается местом учебы, а скорее наоборот.

6. Дома множество отвлекающих факторов (компьютерные игры, братья, сестры и т. д.).

7. Фокус внимания дома более размыт. Мотивация падает. Так как мотивация детской психики формируется в группе.

Mos.ru фотограф Евгений Самарин Обучение на дому

Таким образом, несмотря на то, что живое общение между людьми сейчас в большей степени занимает интернет и появилась масса возможности обучения онлайн, все же детская психика расположена к живому восприятию информации. А также это связано и с возможностью осознать себя и свои знания в социальной группе сверстников и получить объективно-сравнительное представление о своем понимании восприятия мира.