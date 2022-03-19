Лев Вершинин
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Судьба Одессы и судьба Приднестровья
Специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины активно проходит в том числе вдоль Черноморского побережья. Обеспечить безопасность Черноморского региона, предотвратить создание там военных баз НАТО — одна из главных задач операции. Стратегическая угроза России с...
19 марта 2022
Цель врага — разгромить, подчинить и расчленить Россию
Уже несколько дней длится специальная операция по обеспечению безопасности России на юго-западном направлении, на Украине. Россия не выходит из переговорного процесса, но, очевидно, понижает его уровень — непонятно, с кем договариваться. Западные санкции скорее приведут к консолидации российского...
1 марта 2022