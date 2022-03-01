Уже несколько дней длится специальная операция по обеспечению безопасности России на юго-западном направлении, на Украине. Россия не выходит из переговорного процесса, но, очевидно, понижает его уровень — непонятно, с кем договариваться. Западные санкции скорее приведут к консолидации российского общества и власти, чем к развалу российской государственности. Социологические опросы показывают, что граждане России, несмотря на беспрецедентное давление извне, готовы затянуть пояса, чтобы освободить бывшую часть своей страны от одолевшего её свободную волю нацизма, а свое Отечество от прямых и косвенных угроз.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Сейчас трудно предсказать будущее самой Украины, ясно только, что нацистский мятеж после многолетнего терпения со стороны России и потакания Запада будет подавлен.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 22:00. 28.02.2022

Коренной одессит, писатель и политконсультант Лев Вершинин оценивает ситуацию так:

«На мой взгляд, совершенно очевидно, что уродливый неонацистский режим, установленный Штатами и Европой, преследовал единственную задачу: превратить Украину в инструмент для авангардной атаки на Россию. Столь же очевидно, — по крайней мере, сейчас, — что руководство России, допустив едва ли не фатальную ошибку в 2014-м, примерно в 2015-м поняло, что нужно готовиться к худшему, и готовилось. Однако готовился и Запад. Тот шквал санкций, который сейчас обрушился со стороны ЕС и англосаксов, безусловно, требовал долгого и тщательного согласования, и в эту же канву укладывается совершенно беспрецедентная атака на Беларусь.

Наконец, совершенно очевидно, что решение о признании ЛДНР и оказании им помощи в борьбе с неонацистским режимом в Киеве было обусловлено знанием того факта, что через два-три дня будет нанесен удар по Донецку и Луганску, после чего помогать уже будет поздно, а ВСУ атакуют Крым, и санкции всё равно будут максимальными. Не углубляясь в детали, отметим главное: по сути, началась война Штатов против России, — руками ЕС, а Украина всего лишь инструмент в этих руках. Об этом говорят открытая отправка на Украину тяжелых вооружений, самолетов, а также наемников (включая ЧВК и балканско-арабских «ветеранов»), причем с официального разрешения властей Великобритании, Дании, Латвии.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Цель: разгромить, подчинить и расчленить Россию, а также, как отметил премьер Джонсон, сместить действующую власть и заменить ее на российский вариант «зеленского». При этом каждому из соучастников, вплоть до мелочи, обещаны некие премии за активное участие. Расчет тоже очевиден: либо на то, что у Кремля сдадут нервы и Кремль отступит, либо на то, что «спящие» (а они есть на всех уровнях «элит») смогут так или иначе сместить президента, либо, наконец, на затяжную изматывающую войну.

Насколько мы понимаем, от прямого вмешательства Запад удерживают только два обстоятельства: во-первых, опасность решения Китаем «под сурдинку» тайваньского вопроса (это очень беспокоит Штаты, в связи с чем они проявляют относительную мягкость), во-вторых, предупреждение Кремля о возможности применения неординарных вооружений. Судя по всему, на сей раз Запад не считает это привычным блефом, и скорее всего, это не блеф.

Единственным эффективным методом действий в такой ситуации, на мой взгляд, является доведение до запланированного финала денацификации на Украине (которая пока что реализуется неплохо) с явной готовностью применить помянутые выше виды вооружений, после чего (и только после чего) начинать переговоры, но с позиции силы. Любые уступки, как было раньше, в течение ближайшей пары лет повлекут за собой расчленение Российской Федерации согласно так называемому «Акту об угнетенных народах» и физическое уничтожение (либо пожизненный приговор) нынешнего российского руководства, сделанного таким же «символом зла», как в свое время Милошевич, Саддам и Каддафи. Вариантов «договорняка» у Кремля уже нет, и в Кремле это понимают, как понимают и то, что «большие санкции», нанося более чем серьезный удар ЕС, не могут длиться очень уж долго. Таким образом, — это мое личное мнение, а я могу и ошибаться, — у Российской Федерации для выживания остается единственный шанс: не отступать, при необходимости повышая ставки не на словах, а на деле».

Нужен ли России Киев и другие крупные города Украины, где десятилетиями культивировалась русофобия, возможно ли в исторически короткие сроки восстановить дружественную России страну? Российскому руководству не следует обольщаться на этот счет — схроны бандеровцев существуют до сих пор не только в подвалах «западенцев», но и в головах молодого поколения.

Те дети, которые стояли на майдане в 2004-м, уже давно сами отцы и матери и воспитывают своих детей в соответствии с собственными, во многом расистскими представлениями. Россия потеряла слишком много времени, полностью утратила «мягкую силу», чтобы теперь вопросы безопасности решались легко и бескровно.