Константин Качалин
Последние публикации
Война в Боснии и Герцеговине может начаться в любой момент
Президент Республики Сербской Милорад Додик явно раздражает Вашингтон своей независимостью и добрыми отношениями с Россией. Неприязнь американцев усилилась после того, как в ноябре 2011 года Кремль наградил его «Орденом дружбы». На Балканах такой награды нет ни у одного политика. Большинство...
20 июля 2015
Балканские «печеньки» от Виктории Нуланд
Большие вашингтонские чиновники зачастили на Балканы. Недавно в регионе побывал глава ФБР Джемс Брайан Коми. Он пообещал сербскому руководству открыть в Белграде постоянную канцелярию своего знаменитого ведомства. В США всегда ценили дорого информацию, поэтому и решил Коми заняться «балканскими...
15 июля 2015
Покушение на Вучича: в Сараево не нашлось Принципа
Нападение на сербского премьера Александра Вучича в Сребренице не было случайным. К такому выводу пришли многие эксперты в области безопасности. Ведь накануне 11 июля в боснийских СМИ шла массированная антисербская пропаганда. Аналитики считают, что всеми последними акциями против руководства...
14 июля 2015
Босния говорит: «Убей Вучича!»
В Сребренице пытались убить премьера-министра Сербии. Александр Вучич чудом остался жив. Беснующаяся толпа забросала его камнями и бутылками с минеральной водой. Нельзя исключить, что боснийские спецслужбы, так тщательно охранявшие американцев и европейских vip-гостей, заранее оставили сербскую...
11 июля 2015
США не могут справиться с «трансплантологами» из Косово
Уже несколько месяцев американцы никак не могут повлиять на своих «подопечных» в Косово. Парламент не пропускает поправки в конституцию, дающие «зеленый свет» на создание специального суда, который займется расследованием преступлений «Освободительной армии Косово» (ОАК). Много раз косовских...
8 июля 2015
Германия и США делят «косовский пирог»
Германия давно пытается взять под полный контроль Балканы. Если с финансовым влиянием Берлина в регионе всё в полном порядке, то с политическим дела неожиданно застопорились. Пока не получается разобраться с Сербией. Она никак не хочет отдать Косово, территорию которого немцы и американцы...
6 июля 2015
Зачем ФБР понадобились Балканы?
Директор Федерального бюро расследований Джеймс Брайан Коми в последнее время зачастил на юго-восток Европы. На днях он побывал в Белграде, а в начале марта совершил официальные визиты в Румынию и Болгарию. В Бухаресте глава ФБР встречался с румынским президентом Клаусом Иоханнисом и с...
2 июля 2015
США оспаривают влияние Германии на Балканах
Государственный департамент США и министерство иностранных дел Германии с недавнего времени соперничают друг с другом на Балканах. Практичные немцы уступали своим американским коллегам. Не исключено, что президент Барак Обама и канцлер Ангела Меркель недавно все-таки договорились работать сообща на...
23 июня 2015
Косово готово разорвать отношения со Словенией
На Балканах новый большой скандал. Приштина готова разорвать отношения с Любляной. Всё случилось после того, как словенские власти выполнили задание Интерпола и задержали на аэродроме «Йоже Пучник» одного из «главных персонажей» нынешней политической верхушки Косово Рамуша Харадиная. Он — бывший...
18 июня 2015
Скандал в Сараево: отменен официальный визит президента Сербии
В Сараево на самом деле бывает всякое. Бакир Изетбегович, вставший в конце мая у руля радикальной Партии демократической действий, потребовал у Белграда отменить официальный визит сербского президента Томислава Николича. Мусульманский лидер Боснии и Герцеговины решился на откровенный демарш после...
16 июня 2015
Николич едет в Боснию и Герцеговину: в Сараево бывает всякое
Недавно в черногорском курортном городке Будва на саммите «Брдо-Бриони процесс» главы Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины встречались под присмотром «старших товарищей» из Хорватии и Словении (Загреб и Любляна уже в НАТО и ЕС). Тон задавала президент Хорватии Кoлинда...
15 июня 2015
«Вечный» премьер Джуканович ведет Черногорию в НАТО
5 июня в черногорском курортном городке Будва прошел ежегодный европейский форум по вопросам безопасности. Делегацию НАТО принимал гостеприимный хозяин — премьер-министр Мило Джуканович. Как и положено, он без устали говорил о том, что членство в альянсе важно для безопасности не только его страны...
8 июня 2015
Чем закончилась «туристическая поездка» сербского премьера в США?
Премьер-министр Сербии Александр Вучич вернулся из поездки в США. Сервильные проправительственные сербские СМИ назвали этот визит «важным и историческим», наперебой освещали каждый шаг премьера по американской земле. За три дня он провел множество встреч, но не выше уровня заместителя главы Госдепа...
5 июня 2015
Македония между войной и «Турецким потоком»
Македонский Майдан, похоже, заканчивается. То ли оппозиционер Зоран Заев «освоил» весь бюджет, выделенный миллиардером Джорджем Соросом, то ли сказывается жара. В эти дни в Скопье на небе ни облачка, днем +30 — +33. В таких климатических условиях число «протестующих» резко уменьшается. Не захочешь...
4 июня 2015
Почему премьер-министр Сербии «отрёкся» от России?
В 1999 году НАТО и Пентагон бомбили страну за нежелание подчиниться диктату США. Тогда Сербия выдержала натиск и не стала очередной «американской колонией». Спустя 16 лет у нынешнего сербского руководства есть все шансы уступить команде Барака Обамы «пульт управления страной». Для начала посольству...
1 июня 2015
Битва за Сербию: что стоит за планом ЦРУ под названием «Орел»?
27 мая премьер-министр Сербии Александр Вучич посетит с официальным визитом Албанию. Отношения между Белградом и Тираной трудно назвать идеальными. Эди Рама — глава албанского кабинета министров неофициально считается главным спонсором «косовского и македонских проектов». Он активно выступает в...
26 мая 2015
Майдан в Македонии угрожает Балканам войной
«Демократическая оппозиция» и боевики-албанцы намерены сорвать строительство «Турецкого потока» «Освободительная армия Косово» решила помочь македонской оппозиции во главе с миллионером Зораном Заевым. Они не останавливаются ни перед чем. Заев и его сторонники вывели на улицы македонской столицы...
10 мая 2015
США готовят в Македонии «цветную революцию» против «Турецкого потока»
Вашингтон разыгрывает в Скопье «болгарский спектакль» В столице Македонии — Скопье — оппозиция попыталась захватить здание правительства. 20 человек, из них 13 полицейских, получили ранения. Протестующие, а их было 2 тыс. человек, жгли мусорные контейнеры, полицейские автомобили, обрушили часть...
7 мая 2015
Наперекор Обаме: лидеры Сербии и Македонии приедут в Москву на День Победы
Власти Словении, Хорватии и Черногории отказались Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне администрация США начала «выламывать руки» балканским лидерам. Госдепартамент дал распоряжение своим послам в регионе «активно поработать» с президентами Сербии, Хорватии, Словении, Черногории и...
1 мая 2015
В Македонии грозят «Газпрому» Майданом
Опытный премьер Груевский переиграл несостоявшихся «путчистов», которые в феврале этого года с подачи американцев попытались организовать «цветную революцию» в республике В Белом доме не скрывают, что после принятия решения о строительстве газопровода «Турецкий поток», который планируется протянуть...
16 апреля 2015