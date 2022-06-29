Кирилл Дмитриев
Автор
Исследователь русской философии.
Последние публикации
О пользе компетенций и вреде знаний
Продолжаем тему реформ и контрреформ в образовании как важнейшем элементе обновления идеологической повестки. Общий взгляд сохраняем прежним: преодоление неоколониальной зависимости, в которую Метрополия с разной долей успешности втянула все без исключения элементы постсоветского пространства, не...
29 июня 2022
О пользе ЕГЭ и вреде мышления
В школах сейчас горячая пора — выпускники сдают ЕГЭ. Специально обученные люди в специальных центрах бдят за соблюдением антикоррупционного законодательства, поскольку живем мы в правовом государстве. Обыски на входе — экзистенциальный опыт для молодых россиян, входящих в самостоятельную жизнь. Не...
24 июня 2022
О пользе ЕГЭ
Последние геополитические события катализировали дискуссии об образовании, науке и культуре, объединив их в рамках темы новой идеологической идентичности. Лозунг «борьбы с неоколониализмом» можно только приветствовать. Написано и сказано много правильного, но слишком мало практически реализуемых...
10 июня 2022
О пользе научных фондов
24 февраля 2022 года открылась очередная страница в истории взаимоотношений России с миром. Многие аналитики встраивают повестку в рамки нового витка антиколониальной борьбы. Геополитической оптике, доминирующей в современных дискурсах, это не противоречит. После поражения СССР в холодной войне...
26 мая 2022