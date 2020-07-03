Иван Писарев
Последние публикации
Трамп и все-все-все: изменятся ли Соединённые Штаты Америки?
В День независимости, в праздник, объединяющий нацию, в 2020 году Соединённые Штаты Америки подошли отнюдь не в едином марше. Внутренний потенциал Демократической партии США к президентским выборам 2020 года явно проигрывает возможностям республиканцев. Фактически, чтобы удалить Берни Сандерса из...
3 июля 2020
США перед историческим выбором: XXI век подарит американскую революцию?
Ожидаемый накал страстей в год президентских выборов в Соединённых Штатах Америки приобретает не совсем очевидный, но вполне предсказуемый поворот. Верхушка Демократической партии (ДП) США, предполагая высокую степень вероятности поражения на ноябрьских выборах, со старанием, достойным лучшего...
31 марта 2020
День благодарения в США: социалисты на марше
Демократический социализм: предпосылки к новому этапу развития американского общества? Каждый четвёртый четверг ноября в Соединённых Штатах Америки празднуется День благодарения. Приближающиеся президентские выборы и выдвижение кандидатов будоражит не только Америку, но и значительную часть...
28 ноября 2019
День независимости США: левые идеи — симптом назревающих перемен
К Дню независимости Соединённых Штатов Америки в общественно-политической дискуссии как никогда ранее в истории этой страны широко обсуждаются левые идеи. Полемика, развернувшаяся в отношении социализма в сегодняшних Соединённых Штатах, хорошо объясняется публицистом Эндрю Левайном. Он без оговорок...
3 июля 2019