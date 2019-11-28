Демократический социализм: предпосылки к новому этапу развития американского общества?

Иван Шилов ИА REGNUM День Благодарения в США

Каждый четвёртый четверг ноября в Соединённых Штатах Америки празднуется День благодарения. Приближающиеся президентские выборы и выдвижение кандидатов будоражит не только Америку, но и значительную часть мирового сообщества. В стане республиканцев всё достаточно очевидно: Дональд Трамп — единственная серьёзная фигура, если только не произойдёт что-либо из ряда вон, что-то посерьёзней предложений об импичменте. А вот результаты борьбы в рядах Демократической партии (ДП) США позволят предугадать то, как будет эволюционировать мировая держава следующие 5−10 лет.

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Изменение ориентиров на решения проблем внутренней политики в Соединённых Штатах пришло не в одночасье. Уже и Дональд Трамп с его «ядерным электоратом» стал не столько значимой политической фигурой, сколько символом: Америка должна измениться. Как предвыборная программа, так и первые шаги действующего президента США всколыхнули и стан Демократической партии, там тоже поняли: старые обещания больше не действуют на американского избирателя.

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке — «Сделаем Америку снова великой»

И естественно, что в Соединённых Штатах сложились вполне объективные предпосылки для грядущих перемен. Согласно данным, опубликованным аналитиком Анн Робертс из Университета Калифорнии в Сан-Франциско, если в 1940—1950-х годах 73% национального богатства США распределялось среди 90% населения, то к 2018 году этот объём распределился уже среди 10% наиболее богатых граждан США. С 1999 по 2014 годы средний доход домохозяйств в США сократился на 4 тыс. долларов в год. За десятилетие с 2003 по 2013 годы стоимость чистых активов домохозяйств, то есть их движимого и недвижимого имущества, снизилась на 36%. С 2000 по 2018 годы количество работников с неполной занятостью возросло на 40%, а в 2013 году средняя оплата труда достигла своего минимума с 1948 года. На этом фоне даже то, чем гордится Америка — вовлечение женщин в трудовую деятельность — выглядит скорее, как попытка американских семей сохранить определённый уровень дохода и потребления. Если в 1960 году в Соединённых Штатах работало около 40% женщин в возрасте от 25 до 54 лет, то в 2018 году этот показатель достиг уже 80%. Кроме того, нужно учитывать, что всё это происходит на фоне снижения пенсионных накоплений среднестатистического американца.

Подобная ситуация стала заметна не в одночасье. На теоретическом уровне проблемы с постоянными диспропорциями капитализма постоянно использовали марксисты для аргументации необходимости трансформации этого строя. О том, что капиталистический путь развития гибелен сам по себе, вне зависимости от революционных предпосылок, говорил венгерский неомарксист Иштван Массарош. Применительно к Соединённым Штатам проблемы системных кризисов в 40—60-х годах XX века исследовал экономист Пол Суизи. В 1959 году вышла одна из значимых работ профессора Колумбийского университета Чарлза Райта Миллза «Властвующая элита», в которой обрисован класс супербогатых американцев, представителей власти и их приближённых, как секта психопатов, нацеленных только на личное обогащение и приобретение власти. Уже в 90-е годы прошлого столетия с резкой критикой современного корпоративного капитализма выступили нобелевские лауреаты Пол Кругман и Джон Стиглиц, которых вряд ли можно заподозрить в приверженности к левым идеям. После кризиса 2007−2008 годов критика диспропорций в американском обществе, вызванных капиталистическим укладом в экономике, перешла из маргинальных кружков в академическую среду. В 2019 году директор Вашингтонского центра справедливого роста Хизер Боуши подытожила такого рода исследования в своей книге «Как неравенство ограничивает нашу экономику и Что мы можем поделать по этому поводу», в которой она подвергла критике как увеличение количества богатых семей в ущерб большинству граждан, так и предложила новые решения для накопившихся проблем. Таким способом перед американскими политиками и прежде всего демократами было развёрнуто новое смысловое поле, перечёркивающее предшествующие модели предвыборных программ, которые они долгое время эксплуатировали.

Фотография, иллюстрирующая классовое расслоение в довоенной Англии, 1937

На старте предвыборной гонки в рядах Демократической партии ко Дню благодарения 2019 года определилось шесть основных претендентов на пост главы государства, которые спешно перелицовывают свои программы, списки обещаний электорату и аргументы против соперников с целью заручиться максимальной поддержкой у избирателей. Эти кандидаты сосредоточенно ведут переговоры с партийными боссами и всеми правдами и около-правдами стараются пополнить свои избирательные фонды, а также получить пожертвования от комитетов политических действий, которые могут внести значительный финансовый вклад в их избирательную кампанию от лица американских групп частных и общественных интересов. И, по нашим прогнозам, кто бы ни был выдвинут кандидатом от демократов, каждый из этих кандидатов осознаёт высокую вероятность своего провала на президентских выборах 2020 года. Помешать этому исходу может только серия крупных неудач Дональда Трампа или его отказ бороться за выдвижение на второй президентский срок.

Очевидно, что предстоящие выборы уже поляризуют не только американское общество, но и саму Демократическую партию. Забавный ослик, как партийный символ демократов, раздваивается на демократический истеблишмент и неистовых демократов-реформаторов. Согласно летним опросам Harvard-Harris Poll, около 51% членов Демократической партии США предпочитают для своей страны социализм в качестве государственного строя, в то время как 57% демократов согласны с тем, что их партия уже является социалистической. Отдельного внимания заслуживают данные от респондентов опроса женского пола: 55% американок в возрасте от 18 до 55 лет предпочли бы жить в социалистическом обществе. И это приходится учитывать «демократам-тяжеловесам».

Не скованные традиционной риторикой Демократической партии представительницы американского Конгресса Александрия Окасио-Кортес, Айанна Пресли, Ильхан Омар, РашидаТлаиб, а также идейно близкая им сенатор Камала Харрис — новая формация политиков, которая очевидно пришлась ко двору американской общественности. Представители этой могучей кучки в американском Конгрессе не менее честны и откровенны, чем республиканский enfant terrible Дональд Трамп, но гораздо ближе к народу по сравнению со своими коллегами из «скромных» миллионерских семей большинства американских сенаторов и членов Палаты представителей. К списку указанных выше представительниц Демократической партии можно отнести и Тулси Габбард, которая хотя и не объявляет себя демократической социалисткой, тем не менее предлагает повестку внешней политики для Вашингтона в русле, отличном от большинства заклинаний вокруг ревизионистской России, зловещего Ирана, беспринципного Китая и так далее. Достаточно вспомнить её обращение к действующему президенту по поводу его высказывания относительно военной помощи саудитам: «Вооружённые силы США вам не проститутки, а вы нам не сутенёр». Эти слова, высказанные конгрессвумен Габбард, которая имеет личный опыт боевых действий в Ираке, оценило большинство американских военнослужащих и членов их семей.

Lawrence Jackson Сенат США

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И теоретической, и практической попыткой радикально изменить текущую политическую повестку в США выглядит предложенный Александрией Окасио-Кортес «Зелёный новый курс» («Green New Deal'). Сознательно или нет, опираясь на запрос американского общества, конгрессвумен использовала идею «Нового курса» президента США Франклина Д. Рузвельта, выдвинутую им в 1933 году. В основе Нового курса Рузвельта были реализация Федеральной программы занятости, программы помощи фермерам, программы социального страхования и расширения прав трудящихся. Эти меры поддержки американского общества должны были привести к эффекту «трёх Р» (3-R): Relief (Облегчение), Recovery (Выздоровление) и Reform (Улучшение).

Таким образом, планка, выставленная новыми представительницами Демократической партии, сейчас находится достаточно высоко. Все представительницы могучей кучки имеют цели более амбициозные, нежели чем просто двигаться в фарватере устаревшей программы демократов. Кроме этого, демократических социалисток от их же соратников по партии и конкурентов-республиканцев отличает то, что они — достаточно молодые политики, у которых карьера или успешно началась, или двигается к своему пику как у Камалы Харрис. Соответственно, они могут себе позволить и бескомпромиссность, и идейную направленность. На их фоне «старая гвардия», возможно, за исключением Берни Сандерса, фактически игнорирует или забалтывает действительные проблемы, волнующие американцев. Их критики скорее уже представляют историю Демократической партии, иногда вполне достойную, иногда не очень.

Ноябрьские, уже пятые по счёту, теледебаты среди номинантов на роль кандидата в президенты от демократов оставили на этом поле девять фигур политиков-демократов. Для принятия участия в теледебатах необходимо было преодолеть трёхпроцентный барьер популярности кандидатов в соцопросах. Данные теледебаты не являются демократическими праймериз, проведение которых ещё только предстоит в ходе текущего президентского избирательного цикла. Среди участников дебатов прежде всего необходимо обратить внимание на Джозефа Байдена (76 лет), представителя «клинтоновского клана», который сейчас не выдвигает никаких новых идей и в большей степени занят обелением своего имени в связи с недавним коррупционным скандалом с участием своего сына Хантера Байдена, который работал в совете управляющих украинской газовой компанией Burisma Holdings. И, конечно, эта история стала настоящим подарком для Дональда Трампа. Вторым кандидатом является Элизабет Уоррен (69 лет), по сути такой же «системный» партийный функционер, в упрёк которой ставят чрезмерную «гибкость» политических взглядов. Третий кандидат — Берни Сандерс (77 лет), проигравший праймериз демократов Хиллари Клинтон на предыдущих президентских выборах, который практически ничего не поменял в своей предвыборной риторике, став, может, даже немного более агрессивным. В активе Сандерса — наибольший избирательный фонд среди всех кандидатов. Эми Клобушар (58 лет) — четвёртый кандидат, сенатор, бывший корпоративный юрист, представляющая второй ряд системных кандидатов от Демократической партии. Пятый — такой же условно несистемный кандидат Пит Буттиджич, выходец из военной разведки, молодой (37 лет), да ещё и гей, открыто демонстрирующий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Чем не альтернатива «старой школе»? Однако его программа вполне вписывается в «генеральную линию» Демократической партии. И наконец шестой кандидат — Камала Харрис, на наш взгляд, наиболее харизматичный политик. Фактически её можно рассматривать как единственного кандидата в президенты, который имеет своё видение будущего Соединённых Штатов. По сути, на фоне воинственных социалисток могучей кучки предполагаемые номинанты (за исключением Харрис) выглядят так, словно мы оглядываемся назад и даже не в 2000-е, а в 1990-е годы. Трое других кандидатов-участников теледебатов: Букер, Стейер и Янг — не привлекли к себе особого внимания аудитории и аналитиков.

Джозеф Байден

Как сообщало ИА REGNUM, первые очевидные перемены проявились на политическом небосклоне в США в ходе выборов 2016 года в лице пришедшего к власти Дональда Трампа. Следующим шагом в этом направлении стал рост популярности социалистических идей среди профессиональных политиков, что в перспективе ведёт к появлению и доминированию новых общественных идеалов в общественно-политической повестке Соединённых Штатов. Однако, прежде чем делать прогнозы на будущее, стоит ответить на следующие вопросы: останутся ли социалистические идеи достаточно популярными, чтобы их использовали политики? Смогут ли идеи социалистических преобразований стать доминирующими в следующем электоральном цикле? Сохранится ли нынешняя Демократическая партия в её сегодняшнем виде? Пройдёт ли размежевание между «старыми» и «новыми» демократами? Повлияют ли процессы в «партии осла» на трансформацию Республиканской партии?

В этом отношении коридор возможностей во внутренней политике Соединённых Штатов не слишком широк. Так же как в 60-х годах XIX века, в период Гражданской войны, или в 60-х годах XX века, во время Карибского кризиса, Америке придётся делать выбор — хочет она того или нет. По сути, демократический социализм, стоящий на повестке дня в США, мало похож на советский проект в североамериканском оформлении. Тем не менее его принятие американским обществом свидетельствует об определённых ожиданиях граждан США и разочаровании в существующем государственном устройстве страны. Соответственно, американский социализм будет разворачиваться в той или иной ипостаси, а альтернатива ему — стагнация политической жизни в лучших традициях антиутопий.