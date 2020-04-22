Иван Петров
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На выставке в Петербурге пациенты с COVID-19 будут лежать по двое — фото
В выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге завершается развертывание госпиталя для зараженных коронавирусом, которые могут не поместиться в городских стационарах. На данный момент в павильон №7 уже привезли кровати и матрасы для пациентов. Кровати установили по две во...
22 апреля 2020
Под Петербургом в ускоренном режиме достраивают военный медцентр — фото
Строители, которые в три смены возводят инфекционный медицинский центр в Пушкине на базе госпиталя ЗВО, работают без средств индивидуальной защиты. Медицинскими масками они не пользуются. В условиях коронавирусной инфекции объект нужен как можно быстрее. Многофункциональный центр должен заработать...
22 апреля 2020