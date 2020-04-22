Строители, которые в три смены возводят инфекционный медицинский центр в Пушкине на базе госпиталя ЗВО, работают без средств индивидуальной защиты. Медицинскими масками они не пользуются. В условиях коронавирусной инфекции объект нужен как можно быстрее.

Иван Петров ИА REGNUM Строительство медцентра в Пушкине

Иван Петров ИА REGNUM Строительство медцентра в Пушкине

Многофункциональный центр должен заработать уже 15 мая. Сейчас его готовность составляет порядка 60−65%. Сборка и монтаж металлоконструкций завершена, каркас полностью готов, внутри началась проводка электричества, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Петров ИА REGNUM Строительство медцентра в Пушкине

Иван Петров ИА REGNUM Строительство медцентра в Пушкине

Иван Петров ИА REGNUM Строительство медцентра в Пушкине

Медцентр на базе 442-го военного госпиталя займет 6 тыс. кв. метров и будет рассчитан на 60 коек. Его предполагается оснастить по последнему слову техники, он будет готов перестроиться и принять любых больных в кратчайшие сроки, но откроется как инфекционный.

Всего на строительной площадке задействованы 650 рабочих, на возведение им дали лишь около двух месяцев.

На первом этаже предполагается разместить приемное и диагностическое отделения, на втором реанимация и отделение интенсивной терапии. В каждом изолированном инфекционном боксе будет аппарат ИВЛ и камеры видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на начальника госпиталя подполковника Акима Мурсалова.

По его словам, благодаря особой системе вентиляции в разных палатах можно будет содержать больных с разными инфекциями и одновременно лечить людей с холерой и коронавирусом: воздушные потоки не будут смешиваться, так что перекрестного заражения не произойдет.

В центре будут работать около 100 человек, штат сформировали из врачей, фельдшеров и медсестер 442-го госпиталя. Часть персонала уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге.

Напомним, всего в зоне дислокации войск ЗВО построят пять многофункциональных медцентров — в Петербурге, Смоленске, Подольске, Калининграде и подмосковном Одинцове. Аналогичный центр в Нижнем Новгороде уже открылся 18 апреля.