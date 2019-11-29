Иван Кузнецов
Последние публикации
Русский Север: между жизнью и смертью. Как вернуть жизнь?
Из 17,1 млн кв. км площади России почти 2/3 территории — 11 млн кв. км приходится на территорию Российского Севера, где проживает всего 6,80% населения России. Отток населения стал происходить начиная с 1989 года вплоть до настоящего момента. Несмотря на свою природную красоту и одаренность...
29 ноября 2019
100 миллиардов рублей не в Крым: Китай — лидер импорта овощей в Россию
В ценовом соотношении экспорт составил более 14 млн долларов, что вдвое больше запланированных к достижению лишь к 2024 году показателей. Безусловно, неплохо. Но давайте посмотрим структуру экспорта. Основными ее видами, по словам Рюмшина, стали такие виды продукции местных сельхозпроизводителей...
27 ноября 2019