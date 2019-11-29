Из 17,1 млн кв. км площади России почти 2/3 территории — 11 млн кв. км приходится на территорию Российского Севера, где проживает всего 6,80% населения России. Отток населения стал происходить начиная с 1989 года вплоть до настоящего момента. Несмотря на свою природную красоту и одаренность природными ресурсами, в том числе плодородным грунтом, регионы северо-западной части страны вымирают целыми деревнями. Люди покидают свои родные города и села, не видя перспектив своей жизни, не наблюдая развития территорий. Проблема усугубляется снижением рождаемости. Уже и Китай заявляет о несоответствии размеров площадей России числу населения.

Василий Баранов. Полярный. 1950

В мире, где конкурентная борьба растет за каждый плодородный участок земли, в России порядка 97 млн гектаров почвы просто не используется. Что составляет 44% всех сельхозугодий страны и сопоставимо с размером территорий Швеции и Узбекистана вместе взятых. Самая высокая доля неиспользуемой сельскохозяйственной земли приходится именно на северо-западную часть страны. Тогда как на Юге практически не найти не задействованного в обороте клочка земли. Здесь сосредоточена основная масса крупнейших агрокомпаний России — производителей зерна, молока, мяса и растительного масла, которые, кроме обеспечения внутреннего рынка страны, активно занимаются экспортом своей продукции. Что, соответственно, сказывается и на уровне занятости населения и, как следствие, на уровне жизни населения в целом.

Незаконно-размещенные процветающие барские поместья на землях сельскохозяйственного назначения. Краснодарский край

Исторически сложилось, что сельское хозяйство в России — одна из главных точек роста экономики страны. В сегодняшние дни развитие данного сегмента приобретает еще большую значимость. По данным ООН, опубликованным в этом году в докладе «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире», мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек. Именно сельское хозяйство может, как никакая другая сфера придать новый импульс развитию населенных пунктов страны, обеспечить рабочими местами, повысив уровень жизни селян. И именно эта сфера, по данным издания «Московский Комсомолец», размещенным в марте этого года, не входит в число теневых секторов экономики по итогам 2018 года, тогда как строительный сегмент вместе со сферой услуг и торговлей имеют наибольший теневой спрос на финансовые услуги.

В селах и северных городах бизнес строить предприятия не готов. Торговля и услуги при бегстве населения здесь, просто по определению, развития сами по себе не получат, не спасут Север от потерь человеческого капитала и финансовые институты. Получается, что только сельское хозяйство сейчас и может стать тем самым пусковым механизмом к развитию территорий. Более того, в данном сегменте экономики масса свободных ниш, соответственно, множество возможностей. Импорт отдельных видов сельхозпродукции в стране, как известно, еще не преодолён.

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с января по апрель этого года импорт молочных продуктов в страну вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Юрий Шадрин twentyyearsafter.su Руины животноводческой фермы. Россия

Основная доля импорта пришлась на сыры и сливочное масло. С учетом того, что россияне стали более тщательно подходить к выбору продуктов и опасаться употреблять в пищу продукты, содержащие растительные твердые жиры, особенно, в состав которых входит пальмовое масло, перспектива роста производства сливочного масла выглядит в ближайшем будущем более чем убедительной, даже несмотря на рост его производства в целом по стране!

Дефицит производства молока по-прежнему имеет место быть. Он восполняется за счет импорта из соседних стран. В основном — Белоруссии. Турция и Иран присоединились к заполнению данной ниши. Не ровен час и Китай зайдет на этот рынок.

President.gov.by Белорусское руководство с проверкой на молочно-товарном комплексе. Минская область

При этом северо-западные — одни из самых подходящих регионов для развития именно молочного животноводства. Несмотря на сложившееся устойчивое мнение о «суровости» здешнего климата, они имеют ряд своих преимуществ, отличительных от тех регионов, что располагаются в южной части страны. Почва европейского севера России достаточно влажная, подходящая для выращивания кормовых культур.

Да, принято считать, что северо-запад является зоной рискованного земледелия. Однако к подобной характеристике можно отнести ту же Ростовскую область, расположенную на юге страны, где год от года может сильно разниться, — то засуха настигнет, то сильные ветра, то ливневые дожди. Тогда как на северо-западе умеренный климат, более стабильный, что увеличивает шансы на успех проектов — они более предсказуемые.

Здешний климат позволяет взращивать картофель, лен, клюкву, тот же тмин. Почему, вдруг, тмин? Обратимся к опыту соседней Финляндии, где схожие климатические условия.

Валентин Серов. Крестьянский дворик в Финляндии. 1902

Кто бы мог подумать, что некогда «земля болот», как окрестили еще в XII веке в упоминаниях новгородских летописей Финляндию, значительная часть территорий которой расположена за Северным полярным кругом, в наши дни станет снабжать Россию сливочным маслом, сырами и йогуртами. То есть не только полностью обеспечит потребности своей страны, но и станет экспортировать продукцию в Россию. После введения ограничений на импорт молочной продукции в нашу страну Финляндия достаточно быстро сменила ориентиры, нашла новую нишу — выращивает тмин, за 5 лет став крупнейшим в мире производителем данной культуры, отправляя на экспорт 99% данной продукции. К слову, за последние годы Финляндия активно приросла человеческим капиталом.

Выращивание овощей — конечно, не северный конек, а южный, но для развития животноводства, возведения традиционных для здешних мест сельхозкультур — то, что нужно — имеет высокий внутренний и экспортный потенциал.

Если обратить внимание на данные Центра Изучения Молочного Рынка (DIA) по итогам прошлого года, размещенные на портале dairynews.ru, то можно увидеть, что лидерами в производстве молока являются, в том числе регионы с тем самым умеренным климатом. Это Кировская область, Башкортостан, Удмуртская Республика, Свердловская и Ленинградская области, Алтайский край.

Карелия может стать площадкой по выращиванию рыбы в промышленных масштабах. Как сообщал на днях портал Fishnet.ru, рыбоводство сегодня — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире. По данным ООН, в последние 50 лет объем потребления рыбных продуктов рос вдвое быстрее, чем население Земли!

Galey.su Руины плотины на реке Китенйоки. Карелия. Россия

Необработанные земли, на самом деле, — кладезь для бизнеса. Ничем не обремененная долгие годы почва, в отличие от той, что находилась в постоянном севообороте, может оказаться более благодарной, урожайной.

Еще в 1899 году в предисловии увидевшей свет книге «Новая система земледелия» агронома Ивана Овсинского, редактор издания указывал на то, что ее автор (цитата): «подарил нам такую систему земледелия, которая в 3 — 5 лет может обогатить нас, славян, и навсегда избавить нас от рабского, слепого подражания европейским законам борьбы за существование …»

Спустя более 100 лет профессор Конев к перепечатке этого издания в 2004 году отмечал, что «Кафедра земледелия Новосибирского государственного аграрного университета в течение 30 лет проверяла на практике все положения «Новой системы земледелия» и подтверждает высокую экономическую и почвозащитную роль этой системы. Без применения средств химии удалось достичь урожайности зерновых культур до 40−50 ц/га, что перекликается с урожаями у Овсинского».

Вот, собственно, и способ эко-земледелия, более чем доступный нашей стране, к чему стремится весь мир. В России возможностей для производства экологически чистой продукции больше, чем у каких-либо других стран мира, земля позволяет. Не воспользоваться ими будет ошибкой!

Отметим, Овсинский предлагал принципиально новую систему земледелия без вспашки почвы с максимальным сохранением плодородия земель. При существующих сегодня высокоразвитых технологиях отдохнувшие земли и вовсе могут принести вдвое больше отдачи. Эти земли могут стать и кормовой базой для животноводства, и площадкой для выращивания в промышленных масштабах иван-чая, клюквы, тмина, льна и других перспективных сельхозкультур, традиционных для северо-запада страны.

Нужно помочь фермерам в кооперации с переработчиками продукции. Увязать заказчика продукции с переработкой, что упростит задачу обоим участникам бизнес-процесса. А главное — позволит вовлечь людей в более активное развитие сельхозпроизводства страны, так как гарантированный сбыт продукции — основа бизнеса. Подобное взаимодействие позволит оживить сёла и города Русского Севера, дать им толчок к развитию.