Иван Иванович
Последние публикации
В Новосибирской области произошла техногенная катастрофа
Говорить об экологии у нас сегодня модно… Это понятие в безусловно в тренде и даже выделено в качестве названия одного из национальных проектов. Однако рискнем предположить, что кроме ряда специалистов, занимающихся этой темой, мало кто представляет, что «экология» и «природоохрана» отнюдь не одно...
23 июля 2020
Президент Сербии предаёт сербов. Россия их защищает
На 28 июня приходится Видовдан — церковный праздник, который имеет большое значение для каждого серба, потому что в этот день в 1389 году произошла славная битва на Косовом поле между сербами и турками, в которой погибли и турецкий султан Мурад, и сербский князь Лазарь, причисленный к лику святых в...
30 июня 2020