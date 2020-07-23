Новосибирск, 23 июля, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Говорить об экологии у нас сегодня модно… Это понятие в безусловно в тренде и даже выделено в качестве названия одного из национальных проектов. Однако рискнем предположить, что кроме ряда специалистов, занимающихся этой темой, мало кто представляет, что «экология» и «природоохрана» отнюдь не одно и тоже. Для справки приведем цитату из Российской энциклопедии: «экология — наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой».

ИА REGNUM В Новосибирской области произошла техногенная катастрофа

На одном из предприятий…

Так вот специалисты, занимающиеся именно экологией, считают, что главная причина целого ряда техногенных катастроф, преследующих человечество на протяжении последнего времени, не только и не столько в несовершенстве «винтиков». С «винтиками» у нас, как раз всё более-менее в порядке. А вот с «отношениями между собой и окружающей средой» явные нелады.

Но довольно абстрактных рассуждений. Обратимся к конкретным примерам. Не далее как 22 июля, в региональном подразделении МЧС России по Новосибирской области сообщили, что 18 июля «по оперативным данным, в районе населенного пункта Линево Искитимского района на одном из горнодобывающих предприятий произошел сход пустой породы в технический водоем этого предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. Также, по имеющейся информации, разрушений или перебоев в работе предприятия это событие не повлекло». Обратите внимание на формулировку «на одном из предприятий»… Возможно, речь идёт о секретном объекте? Да и, вообще, стоит ли обращать внимание на столь незначительное событие? Сказано же — пострадавших нет, разрушений тоже не наблюдается. Успокойтесь дорогие и занимайтесь более важными делами.

В овраге всё спокойно

Однако более точный адрес предприятия «в районе населённого пункта Линёво» все же был обнаружен. Им оказалось АО «Сибирский антрацит», которое именно в этом месте ведёт горнодобывающие работы.

«18 июля произошла деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород. Пострадавших нет. Экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России приступила к изучению причин произошедшего. По результатам работы будет разработана программа ликвидации последствий. Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов. В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. Состояние ближайших водных объектов не нарушено», — сообщается пресс-службой «Сибирского антрацита».

Согласитесь данная информация вызывает, мягко говоря, определённое недоумение. Если речь идёт всего лишь о «деформации отвала горных пород, в результате которого затронут лишь «овраг и незначительный участок земли», зачем было привлекать экспертную группу «представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России»? И программу ликвидации каких последствий она собирается разрабатывать? Нет, воля ваша, что-то непонятное произошло 18 июля в районе населённого пункта Линёво.

Чрезвычайные меры… по умолчанию

Между тем у наших новосибирских коллег есть своя версия событий. По их данным в селе Елбаши Искитимского района Новосибирской области сошёл большой грязевой сель. Так в Telegram-канале «Сибиряк», сообщается, что обрушилось порядка 6 млн. куб. м земли. Оползень уничтожил посевы, засыпал железную дорогу, в том числе частично — водоем и реку. Да, слава Богу, обошлось без человеческих жертв… Но ущерб окружающей среде нанесён значительный и его последствия ещё предстоит уточнять. Не будем вдаваться в технологические подробности катастрофы. Думаю, в них, действительно, должны разбираться специалисты. Они же обязаны назвать причины произошедшего. Нас в данном случае интересует несколько другой аспект этого прискорбного события.

Почему о катастрофе, а это, давайте называть вещи своими именами, именно техногенная катастрофа, стало известно только через четыре дня? Из Новосибирска сообщают, что на АО «Сибирский антрацит» предпринимались чрезвычайные меры, нет, не по ликвидации аварии, а по неразглашению информации о ней. Да что там говорить — перечитайте официальные сообщения: в них совершенно очевидно желание всё свести к незначительному происшествию не более… Между тем под угрозой находились жизни десятков людей. В селе Елбаши ещё долго будет невозможно нормально жить и работать.

«Авось» уже не спасает

Давайте попытаемся понять — почему нас в последнее время просто преследует техногенные аварии? Ещё у всех на слуху обрушившийся железнодорожный мост в Мурманской области, прорвавшаяся ёмкость с дизельным топливом на «Норникеле», теперь вот грязевой сель в Новосибирском регионе… Да, масштабы разные, но причины, на наш взгляд, практически одни и те же. Одна из основных — нежелание разного рода и уровня «эффективных менеджеров» тратить средства на своевременный ремонт и замену изношенной инфраструктуры, большая часть которой создавалась ещё в советское время. А ведь средства на эти действия заложены в бюджет практически любого предприятия… Но именно эти статьи расходов в первую очередь попадают под разного рода «оптимизации», а проще говоря используются на другие более «актуальные» цели. О состояние дел на том или ином предприятии чаще всего хорошо известно не только местным начальникам, но и вышестоящим инстанциям. Да и «сигналы» с мест поступают достаточно регулярно. Почему-то об этом обычно вспоминают, когда уже что-то рухнуло, прорвало, разрушилось. Да и то, как мы видим, до последнего пытаются замолчать, преуменьшить, «успокоить»… Не берёмся выявлять здесь «коррупционную составляющую», хотя, возможно и она присутствует. Но скорее это вечная наша российская надежда на «авось». Ведь работало это всё без нормального ремонта и внимания десятки лет. Может ещё и на наш век хватит? В том то и дело, что не хватит. Пора уже это понять!

Справка:

В группу «Сибантрацит» входят АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный», которые добывают антрацит категории UHG в Новосибирской области, а также крупный производитель угля в Кемеровской области — ООО «Разрез Кийзасский». Объем добычи группы в 2019 году составил 23,7 млн. тонн. Новосибирские предприятия произвели 14,1 млн. тонн антрацита марки UHG, «Разрез Кийзасский» — 9,6 млн. тонн угля марки «Т».

Депутат Государственной Думы Алексей Кобилев считает

Многим известно, что экологическая обстановка в нашей стране последние месяцы достаточно напряженная, причем связано это именно с деятельностью крупных промышленных предприятий. Что касается случая в Линёво Искитимского района Новосибирской области, я считаю, что материальная ответственность за последствия должна лечь на собственников АО «Сибирский антрацит». В случае если они откажутся компенсировать вред, нанесенный окружающей среде и жителям населенного пункта, этим вопросом займется региональная власть и прокуратура в судебном порядке. Кроме того, немаловажно также учесть необходимость рекультивации затронутой местности, поскольку, насколько мне известно, в результате схода породы, была затронута частная собственность.