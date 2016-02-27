Ирина Родригез-Булгакова
Последние публикации
Политическая оппозиция в испанском паноптикуме
Начиная с 2000 года в испанском обществе происходит бурный расцвет движения в поддержку исторической памяти. Движение это образует сложную систему, включающую в себя разнообразные интересы, потребности и реакции ее участников. Как мы знаем, одним из важных элементов исторической памяти является...
27 февраля 2016
Политический театр современной Испании
Испанские писатели и драматурги, родившиеся в 40-х годах XX века и начавшие активную профессиональную деятельность в области театра сразу после смерти Франко, являются «переходным поколением» или, как его еще называют в Испании, «поколением 82 года». Активная гражданская позиция, интерес к...
19 января 2016
Испания в ХХ веке: самый острый вопрос — насилие и политические репрессии
Сферы профессиональной деятельности крупнейшего испанского исследователя Анхеля Виньяса разнообразны: за плечами — годы работы экономистом в министерстве экономики и внешних связей, в Международном валютном фонде в Вашингтоне, а также в ООН, где он был послом от Европейского Союза. На протяжении...
8 декабря 2015
Гекатомба: перезахоронения жертв Гражданской войны в Испании
Сразу после окончания Гражданской войны в Испании правительство Франко начало поиски и перезахоронения пропавших без вести националистов. Одновременно с этим франкистское правительство проводило многочисленные судебные процессы над «совершившими преступления за годы республиканского правительства»...
28 ноября 2015
Гражданская война в Испании: особенности исторической памяти
Сохранив нейтралитет в Первой мировой войне, Испания так и не смогла сохранить свою внутреннюю стабильность. С провозглашением в 1931 году Второй Испанской Республики в Испании продолжают назревать непримиримые противоречия, вылившиеся в военный переворот, который в свою очередь повлек за собой...
4 ноября 2015