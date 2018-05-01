Инна Назарова
Последние публикации
Некомпетентность, заведомая ложь или донос? Пример «либеральной» пропаганды
Очередной форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации, прошел в Уфе 24 и 25 апреля 2018 года. На следующий день журналист Марат Гареев опубликовал статью о форуме «Участники форума «Сообщество» в Уфе: Дети должны стремиться в детдома» на портале издания...
1 мая 2018
Курултай Башкортостана пошел против народа — совсем страх потеряли!
В Башкирии бурно обсуждается внесенный прокуратурой в Госсобрание законопроект № 5−352\з об установлении нижней границы брачного возраста в 14 (прописью — четырнадцать) лет. Он успешно прошел первое чтение — народные избранники в едином порыве проголосовали в его поддержку. Против были единицы...
7 февраля 2016