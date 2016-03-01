



Василий Пукирев. Неравный брак. 1862

В Башкирии бурно обсуждается внесенный прокуратурой в Госсобрание законопроект № 5−352\з об установлении нижней границы брачного возраста в 14 (прописью — четырнадцать) лет. Он успешно прошел первое чтение — народные избранники в едином порыве проголосовали в его поддержку. Против были единицы. Поименный список голосования здесь (см. п. 36): «за» проголосовали 88 депутатов, «против» — 6, воздержались — 8. То есть примерно 90% депутатов считают законопроект достойным и правильным.

Однако общество негодует, потому что оно, общество, имеет прямо противоположное мнение: 90% граждан отказываются признавать прогрессивный и благой характер новой редакции статьи 12 Семейного кодекса РБ, в которой прописывается поправка о возможности вступления в брак с 14 лет. Здесь об этом подробно

Вот такая депутатско-народная коллизия.

Этот законопроект не только всколыхнул, но и консолидировал общество: люди разных политических взглядов и без них абсолютно единодушны в оценке законопроекта и не приемлют никакие объяснения ни авторов, ни депутатов, ни представителей различных госслужб.

Голосования в интернете, подписи, собираемые на улице, интерактивное голосование в телепередаче башкирского телевидения ясно показывали мнение и реакцию народного большинства.

Таким образом, сделать вид, что мнение народа неизвестно, не удастся. Этот путь закрыт.

Казалось бы, что в такой ситуации должен делать депутатский корпус? Ответ напрашивается очевидный — снять скандальный законопроект с голосования, инициировать широкое общественное обсуждение и принять ту редакцию закона, которая будет выработана совместно с гражданским обществом. И демократия, столь милая сердцу депутатов, восторжествует. И заработают они желанные очки в предвыборный период, который не за горами. И общество, наконец, оценит их нелегкий депутатский труд.

Может быть, так в итоге и произойдет.

Но пока придется понять, чем руководствуются те, кто этот закон поддерживает, и разбирать пошагово мотивы, приводимые в качестве обоснований прокурорскими работниками и депутатами Курултая. Это важно, поскольку опасность принятия аналогичных законов есть в любых субъектах РФ.

Начнем. Поскольку аргументы эти «гуляют» из одного выступления в другое, то авторство тут неважно. Хотя если вопросы возникнут, готовы предъявить доказательства сказанного.

Вот, собственно, весь небогатый набор аргументов в защиту законопроекта:

1. Закон существует с 1996 года, поэтому чего вдруг общественники молчали 20 лет, а теперь стали возмущаться.

(Здесь имеется в виду 2-й абзац Ст. 12 Семейного кодекса РБ: «В виде исключения с учетом особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка и других) органами местного самоуправления может быть разрешено вступление в брак лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» — прим. ИА REGNUM)

Аргумент вроде бы бессмысленный, но на самом деле отражает сущностное непонимание. Это ведь на что сетуют? Молчал народ, и жили себе все спокойно 20 лет. Заметим, 20 лет деградации общественных нравов и «свободы правового творчества». Этакое гуляй-поле в сфере законодательства. И так всё было лепо, так вольготно. А тут проснулся народ и всю обедню испортил. Приходится на заседаниях неприятное слушать, на шум в прессе реагировать, доказательства изобретать.

2. Закон существует с 1996 года, но там не прописана нижняя граница вступления в брак, а, значит, новый закон ужесточает правила, поскольку ограничивает эту границу 14 годами, а, по сути, повышает брачный возраст до 14 лет.

Во-первых, совершенно неясно, почему, если на протяжении долгих лет в обществе действовал уродливый закон, его нужно редактировать в сторону еще большего ухудшения.

Во-вторых, почему общество надо держать за идиотов, предъявляя такой аргумент? Предполагается, что у народа начисто отшибло здравый смысл?

В-третьих, какой смысл ограничивать то, чего в природе нет? Нет в Башкортостане зарегистрированных браков ниже этой границы. Информация озвучена авторами законопроекта.

В-четвертых, и в-главных. По словам самих законодателей, зарегистрировать брак ниже возраста 14 лет невозможно чисто технически: у детишек просто нет паспорта.

И тогда спрашивается: из-за чего, собственно? Из-за чего разгорелись баталии? Если до 14 лет браки и раньше не регистрировали, то о каком нижнем пороге речь? И чего стоят все повторяемые прокурорами, их заместителями, депутатами и прочими государственными людьми мантры об «ужесточении» закона? На кого это рассчитано?

3. Законопроект принимается для регулирования действий органов исполнительной власти.

Поясним, что имеется в виду. Оказывается, существует проблема, вызванная наличием в Семейном кодексе абзаца 2 пункта 2 статьи 12, где сказано о возможности вступления в брак лицам до 16 лет при наличии особых условий. Заметим, что даже депутаты Госдумы предусмотрительно не стали рисковать репутацией и прописывать подробно механизм действия такой «нормы» в Семейном кодексе РФ, отдав это «почетное право» регионам.

И вот теперь на местах возникают проблемы правового регулирования: кто должен давать разрешение на такой брак, какие условия должны наличествовать, как обеспечить жизнь и судьбу малолетней мамы и ее младенца.

Собственно, проблема эта порождена самими законодателями, которые ввели этот абзац в действующее законодательство. Потихоньку так ввели, незаметно для людей. Зато теперь имеют основания говорить о необходимости «правового регулирования». Это пример того, как незаметно внедряют в нашу жизнь «ненорму», переводя ее потом в статус закона.

На наш взгляд, проблема надуманная, и объясним, почему. С одной стороны, местные органы, поставленные перед необходимостью давать разрешение на брак 14-летним, понимая безумие данной затеи, теряются и дают разные формулировки. И их нельзя упрекнуть: нормальному человеку трудно найти объяснение необъяснимому, да еще тому, что тебе внутренне претит. Изъятие из СК данного абзаца снимет проблему формулировок.

А вот судьба двух детей действительно важна, и этот вопрос надо обсуждать и находить решения. Только непонятно, почему депутаты видят выход лишь в том, чтобы женить или выдать непутевого подростка замуж, сбыв, таким образом, с рук. Почему нельзя прописать процедуры и механизмы медицинской, психологической, педагогической, юридической, экономической и другой помощи человеку, который оказался в нетипичной ситуации? Почему эту нетипичную ситуацию нужно прописывать аж в Семейном Кодексе, а не в регламентах соответствующих социальных служб?

Другой аспект проблемы, представляющийся законодателям неразрешимым, состоит в том, что они не знают, где будут жить младенец и малолетняя мама, если не выдать ее замуж. Ответы «жить в семье, где и жила», или «в детском доме вместе с ребенком (раз уж детский дом не доглядел, пусть воспитывают двоих)», или «соцслужбам позаботиться о месте в реабилитационном центре» их не удовлетворяют. Почему-то альтернативой браку в их представлении становится разлука мамы с ребенком, как будто подросток до этого жил неизвестно где, как будто нет у него родителей или опекунов. И только «муж» спасет 14-летнюю девчонку от всех превратностей жизни.

Особенно странно выглядят хлопоты в этом направлении Уполномоченного по правам ребенка М. Скоробогатовой. С каких пор замужество стало «правом ребенка»? С каких пор выдача замуж детей стала заботой уполномоченного по правам ребенка?

И кто тогда должен защитить право детей на детство? Кто защитит от пагубы 99,99% детей, которым лихие дяди и тети указывают определенный путь?

4. Закон уже принят в 22 субъектах РФ.

И что? А в остальных 60 он НЕ принят. А в некоторых, как во Владимирской области, например, «отыгран» обратно, к 16 годам. И в Архангельске депутаты тихо — после принятия в первом чтении и последующей реакции общественности — отложили законопроект на неопределенный срок. То ли одумались и сохраняют лицо, то ли ждут, когда улягутся страсти.

5. Раз явление существует, то это необходимо прописать в законе.

Логика странная даже для обывателя, а для прокурора или законодателя — так и вообще преступная. У нас много чего существует: изнасилования, педофилия, инцест, каннибализм, сексуальные извращения. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…» Пропишем в законе и тоже легализуем, господа депутаты?

Рассуждая таким странным образом, общество хотят приучить к мысли, что любой порок, раз уж он есть, нужно легализовать через закон. И не надо с ним бороться. Зачем говорить о морали, задавать нравственные ориентиры молодежи — это же так тоталитарно! Есть порок — так мы его в рамочки введем и сделаем вам красиво. И нам цифры в отчетах портить перестанут. Кстати, о цифрах поговорим отдельно.

6. Разве от того, что мы это запретим, явление исчезнет?

Вот прямо тут и поговорим. В таблице сведены статистические данные по интересующему нас вопросу. Источник — сами депутаты и прокурор.

Год

Количество браков несовершеннолетних до 16 лет

Количество родов у несовершеннолетних до 16 лет

Количество абортов у несовершеннолетних до 16 лет

2011

?

4

7

2012

11

1

8

2013

14

2

1

2014

21

3

5

2015

20

4

3

Всего за 5 лет

66

14

24

Можно видеть, что количество браков, родов и абортов несовершеннолетних до 16 лет не совпадают ни в какой позиции. Кстати, неизвестно, пересекаются ли эти множества вообще.

В 2012 году зарегистрировано 11 браков. Родов в данной возрастной категории — одни. Абортов — 8. Таким образом, если предположить, что данные множества пересекаются, то родить ребенка «в браке» решила лишь одна юная мама. 8 предпочли сделать аборт. Но даже если данные множества не пересекаются или пересекаются не полностью, то количество абортов не превысило количество браков. Следовательно, говорить о том, что, лишая 14−16-летних «права на брак», мы провоцируем аборты, тоже не приходится, поскольку количество браков явно превышает количество абортов.

Сходная картина по всем годам. Количество родов возросло до 4 в 2015 году, но и количество браков при этом выросло до 20.

В итоге, за период с 2012 по 2015 год количество браков составило 66, количество родов — 10, абортов — 17. За 4 года.

То есть депутаты и все прочие защитники закона хотят убедить нас в том, что ситуация настолько критическая, что нужно в пожарном порядке принимать новые поправки? Ради 10 родившихся у подростков новорожденных за 4 года?!

Вы понимаете, что на самом деле произошло? В нашем спокойном, достаточно традиционном обществе была взорвана ядовитая бомба. И как бы дальше ни развивались события, оно уже не будет прежним. Отыграть назад и «остаться при своих» — с прежней редакцией, где открыта лазейка для браков с малолетками — уже не получится. Джин выпущен из бутылки.

Принять нынешний законопроект — значит встать в открытую конфронтацию с народом.

Третий путь есть. Он предложен организацией РВС — исключить пресловутый 2-й абзац из пункта 2 статьи 12 Семейного Кодекса РБ и установить нижнюю границу брачного возраста по особым обстоятельствам (беременность несовершеннолетней до 18 лет, рождение ребенка) в 16 лет.

Вполне цивилизованный и демократический путь. Общество ждет.