Инна Безирганова
Последние публикации
Завершила свою работу 5-я батумская международная киношкола
Подвела итоги пятая батумская Международная киношкола молодых кинематографистов «Содружество», организованная продюсерским центром «М Премьера» при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС). Фильмом приветствия стала советская киноклассика...
9 июня 2021
«Ковчег — один на всех»: Русский театр в Грузии
В преддверии 175-летнего юбилея Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова мы беседуем с его ведущим актером Валерием Харютченко. Артист — обладатель грузинского ордена Чести и российского ордена Дружбы, он также награжден медалью Пушкина...
17 сентября 2020
В Грузии завершила работу V летняя театральная школа «Шекветили 2020»
В Грузии завершила работу V летняя театральная школа «Шекветили 2020». Она проходила с 5 по 15 августа и стала одним из самых успешных проектов Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб», инициированных его президентом, директором Тбилисского государственного академического...
26 августа 2020