Подвела итоги пятая батумская Международная киношкола молодых кинематографистов «Содружество», организованная продюсерским центром «М Премьера» при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС).

Фотография Маргариты Морозовой

Фильмом приветствия стала советская киноклассика «Не горюй!», а завершила фестиваль грузинская работа «Вдох-выдох!» знаменитого режиссера нового поколения Дито Цинцадзе, недавно получившая «Нику» как лучший фильм стран СНГ, Прибалтики и Грузии.

Большой интерес вызвали лекции креативного продюсера компании «1−2-3 продакшн» Анны Гудковой (Россия) «Питчинг: инструкция по применению» и управляющего партнера компании по продвижению фильмов Eastwood Agency Ханны Мироненко (Белоруссия) «Фестивали. Короткий метр. Новая реальность».

Режиссер Михаил Сегал (Россия) представил свою сатирическую комедию «Глубже!» — о том, как молодой талантливый театральный режиссер в поисках заработка подвизался на поприще порноиндустрии, парадоксальным образом соединив в этой сфере высокое и низкое.

Изысканный альманах «Очень женские истории» (режиссеры Наталья Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Ольга Михеева, Антон Бильжо) обсудили вместе с продюсером Юлией Мишкинене пронзительную картину эстонца Ильмара Раага «Я не вернусь» — с продюсером Натальей Дрозд. Последняя работа — о воспитании чувств, способности любить, любить жертвенно и бескомпромиссно.

Впечатлила драма казахского режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка», мировая премьера которой состоялась в прошлом году в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля «Горизонты». Фильм о вечном противостоянии красивой мечты и уродливой действительности.

Постоянный участник батумской киношколы режиссер Алексей Федорченко (Россия) представил свой психоаналитический детектив «Последняя «Милая Болгария», в основе которой — автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Это эстетская картина, рассчитанная на интеллектуалов, способных оценить метафорический язык, утонченную киностилистику. Фильм стал обладателем приза за лучшую режиссуру на ММКФ.