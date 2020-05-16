Илья Роготнев
Последние публикации
Кто, почему и зачем преследует законопослушного антифашиста в Перми?
Считаю необходимым высказаться о ситуации с судом над моим другом и соратником Павлом Гурьяновым. Высказаться как гражданин и горожанин, с одной стороны, и как филолог, с другой. Сначала факты. В течение двух месяцев в отношении Павла сотрудники полиции проводили проверку по факту публикации его...
16 мая 2020
Чтобы нормализовать ситуацию в Перми, необходимо вмешательство президента
16 августа деятели культуры Перми направили обращение к президенту РФ с просьбой инициировать объективное рассмотрение ситуации в пермской культуре органами исполнительной власти. Непосредственным поводом для обращения послужил скандал, разгоревшийся вокруг Пермского академического театра драмы...
17 августа 2016
Куда привели «Шаги истории»
Всё началось с того, что в апреле 2015 года петербургская журналистка Татьяна Александрова обнаружила в одной из школ культурной столицы стенгазету «Шаги истории», которая — о, ужас! — была патриотической по содержанию. Журналистка поспешила оклеветать издание, распространяемое гражданскими...
24 мая 2015