Считаю необходимым высказаться о ситуации с судом над моим другом и соратником Павлом Гурьяновым. Высказаться как гражданин и горожанин, с одной стороны, и как филолог, с другой.

Дарья Драй ИА REGNUM Полицейский в суде

Сначала факты. В течение двух месяцев в отношении Павла сотрудники полиции проводили проверку по факту публикации его статьи почти четырехлетней давности, посвященной доказательству нацистской сути украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — кровавой банды господина Авакова. В статье были использованы фотографии, которые показывали, что батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), господин Аваков, господин Билецкий не брезгуют позировать с нацистской символикой перед камерами. Размещение этих фотографий в 2016 году вдруг потребовало проведения проверки в 2020-м, да еще и в разгар коронавирусного кризиса. Несколько дней назад Павла (с его слов, которые нет оснований подвергать малейшим сомнениям) задержали, под конвоем отвезли в суд и, не дав ознакомиться с материалами дела и проконсультироваться с юристами, пытались начать судить.

spoilt.exile Факельное шествие украинских нацистов

Как филолог (автор научных публикаций, член редколлегий нескольких научных журналов и некоторых общественных академических структур) я должен заявить следующее. Никаких признаков пропаганды нацизма, признаков создания позитивного образа нацистских группировок, признаков реабилитации и обеления нацизма в статье Павла Гурьянова нет. Я настаиваю на том, что могу доказать это с филологической безупречностью. Если оперативники заручились каким-то лингвистическим заключением, то авторов этого заключения остается заподозрить даже не в некомпетентности, а в ангажированности. Впрочем, я надеюсь, что никто из моих коллег такого рода заключения выдать не решился, поскольку оно было бы равнозначно заклинанию шекспировских ведьм: «Зло есть добро, добро есть зло…» Если же оперативники и привлеченные ими эксперты анализировали фотографии отдельно от текста, то это тоже нельзя назвать невежеством — это психоз, распад, так сказать, символической вселенной. И если такие «герменевтические» процедуры проделываются не по заданию, а по убеждению, то такой уровень расследования и исследования становится общественной угрозой.

Сами понятия «нацизм» и «фашизм» отнюдь не являются в нашем языковом сознании нейтральными. Для подавляющего большинства носителей русского языка это понятия резко отрицательные. Так в текстах Гурьянова соответствующие лица, группировки, символы всегда прямо и недвусмысленно названы нацистскими или фашистскими! Больше того. Пост в «живом журнале» не существует вне контекста «живого журнала». Всякий компетентный пользователь соцсетей хотя бы бегло изучает профиль и публикации автора поста, который его заинтересовал. А ЖЖ, ко всему прочему, организован как гипертекст, то есть как пронизанный перекрестными ссылками текстовый массив. Гипертекстовое поле постов Павла Гурьянова и его профиль не оставляют сомнений в том, что этот «блогер» является лютым обличителем любых фашистских практик и символов. Значит, размещение Павлом фотографий не просто не создает позитивного впечатления о нацистских символах, но является актом антифашистской, антинацистской пропаганды.

Исходя из сказанного, перехожу к моим гражданским, политическим размышлениям.

Первое. Налицо абсурдность преследований за антинацистскую статью как якобы за пропаганду нацизма. И эта абсурдность может быть симптомом либо крайней интеллектуальной деградации репрессивной системы, либо её, напротив, особой и злокозненной изощренности.

Второе. Павел много и успешно занимается просвещением. Он не только преподает, но постоянно выступает с докладами в учреждениях культуры, образования, общественных организациях. Очевидно, что осуждение его за пропаганду такой пакости, как нацизм, поставит ощутимые преграды для этой деятельности. Если кто-то пытается ослабить Павла как региональную общественную фигуру, то он выбрал блестящую стратегию.

Третье. Павел не просто осуществлял антифашистскую деятельность, но оказывал гражданское давление на правоохранительную систему. Его посты в социальных сетях, статьи в федеральных СМИ постоянно понуждали правоохранителей проводить следственные мероприятия. Некоторые пермские представители либерального сообщества уже начали публично злорадствовать на тему «бумеранга» и «кармы». И не ведают они, какую тонкую истину изрекают. Объясняю. Павел не обращался в органы — он просто излагал в своих текстах выявленные им факты злоупотреблений или высказываний, не соответствующих общественной морали. Привлечение его за пропаганду фашизма выглядит на фоне его деятельности как реакция силовой власти на низовое гражданское давление.

Скриншот vk.com/id12529695 Павел Гурьянов

Кстати, кто-то сомневается, что наши власти, в первую очередь силовые, оберегают монополию либералов на гражданский протест (точнее, на его имитацию)? Никакого нелиберального давления на власть в России не допускается. Быть с системой в особо напряженных и крайне дискомфортных отношениях — такова карма вообще патриотического протеста, о чём все, кто находится в патриотическом протесте, прекрасно знают. И все патриотические активисты принимают этот факт стоически. Напротив, в либеральном и окололиберальном протесте прикольно, респектабельно и даже элитно.

Четвертое. Некоторые публикации Павла совсем недавно привели к конкретным судебным решениям в отношении должностных лиц. Иными словами, Павел проводил вполне качественные расследования, задевавшие представителей региональной власти. И как в обрисованном контексте выглядит сегодняшняя безобразная ситуация?

Уверен, что правоохранительные органы и суд разберутся в этой истории, которая пока что выглядит как провинциальный водевиль, что и позволяет надеяться на счастливый исход. Правда, в 2020 году чересчур много сигналов о том, что водевиль грозит развернуться в кафкианскую преисподнюю.