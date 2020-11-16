Илья Галинский

Автор

Родился в городе Кишинев. В 1990 г. вместе с В.Н. Яковлевым стал организатором Тираспольского государственно-корпоративного университета. Был назначен деканом историко-юридического факультета. В 2001 году одновременно стал директором центра социальных и политических исследований «Перспектива». В 2005 году назначается директором Института истории, государства и права, заведующим кафедрой политологии и государственного управления. Заслуженный профессор ПГУ им. Т.Г. Шевченко. В настоящее время профессор кафедры политологии и политического анализа и кафедры государственного и муниципального управления. Награжден тремя орденами - «Трудовой Славы», «Почета», «За заслуги 2-й степени».