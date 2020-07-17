Приднестровье уверено: Россия защитит его от агрессии Молдавии и Украины
Молдо-приднестровскому конфликту в этом году исполняется 30 лет. Иначе говоря, 30 лет существует независимое от Молдавии Приднестровье, которое доказало самому себе и всему миру, что оно состоявшееся государство, контролирующее свою территорию и границы, обеспечивающее жизнедеятельность своих граждан, развивающее и укрепляющее свои государственные институты. Казалось бы, пришло время молдавской стороне это осознать и всерьез задуматься о том, как, наконец-то, нормализовать отношения с Приднестровьем и урегулировать застарелый конфликт. Вместо этого из года в год со стороны молдавских властей звучат все более воинственные заявления касательно отрицания приднестровской государственности, угрозы ее ликвидации и включения Приднестровья в состав Молдавии на ее условиях. Искусственно создаются всевозможные барьеры на пути урегулирования конфликта, вводятся элементы экономической, таможенной, телефонной и прочих блокад, усиленно работают на приднестровском направлении многочисленные НПО западной ориентации, демонстративно-показательно усиливается молдавская армия как возможная гарантия ликвидации Приднестровья.
Вот и ныне, возбудившись от обоснованных мер приднестровской стороны по укреплению ее границ с целью не допустить бесконтрольного распространения на ее территории эпидемии коронавируса, официальные молдавские власти провокационно начали раскачивать ситуацию, подключая ОБСЕ и другие структуры, обвиняя Приднестровье в закрытии границы с Молдавией, нарушении прав граждан Приднестровья и Молдавии, ограничении свободы передвижения. Повторимся, что каждая страна сегодня, в условиях пандемии, исходя из своего видения ситуации и возможностей, вводит те меры и ограничения, которые она считает оптимальными для обеспечения здоровья граждан. Приднестровье не раз официально заявляло, что введенные ограничительные меры носят временный характер и направлены на защиту приднестровских граждан от инфекции, распространение которой в Молдавии бьет все рекорды (каждый новый день — сотни новых заболевших).
На этом фоне в Молдавии активизировались всевозможные деструктивные силы, в частности так называемые комбатанты — участники агрессивной войны Молдавии против Приднестровья 1992 года, правые политические структуры, ориентирующиеся на Румынию, США и Евросоюз, которые не признают права Приднестровья на какое-либо государственное устройство. Ими проводятся митинги в центре Кишинева, от властей требуются немедленные действия против «сепаратистов», ликвидация всякой границы по Днестру и вывод российских миротворцев, раздаются откровенные угрозы, касающиеся блокировки Приднестровья и его военного захвата, ведутся переговоры с Украиной с тем, чтобы полностью изолировать Приднестровье от остального мира, создать вокруг него «кольцо анаконды» и в итоге задушить его в «дружеских» объятиях.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на активизацию антиприднестровской политики со стороны Румынии, которая все больше и больше превращается в авангард США против России и Приднестровья. Не следует забывать, что Румыния воспринимает Приднестровье исключительно через призму России, считая его продолжением России в этом регионе, делая заявления, что Россия сегодня — это враг Румынии, а значит, и Приднестровье — враг Румынии. Важно напомнить, что между Румынией и Молдавией существует военная договоренность о том, что в случае необходимости вооруженные силы Румынии могут прийти на помощь Молдавии в решении ее государственных проблем, как это было во время военной агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году.
На этом фоне настораживает внезапное обострение ситуации по периметру непризнанных государств: размораживается нагорно-карабахский конфликт, резко усиливаются артиллерийские обстрелы в Донбассе, устраиваются провокации на границе Южной Осетии и Грузии и др. В Молдавии возобновились военные учения на Бульбокском полигоне, от которого до границы с Приднестровьем всего 10−15 км. Как будто какой-то «невидимый» координатор дал отмашку на все эти действия.
Разумеется, все это не остается незамеченным приднестровскими властями. Соответствующие заявления по этому поводу сделали Президент Вадим Красносельский, МИД ПМР и Верховный Совет. Приднестровье в силу своего «непризнанного» статуса всегда вынуждено быть готовым к отражению агрессии, опираясь на собственный потенциал. В то же время весомым фактором его защиты являются российские миротворцы, которые и находятся на берегах Днестра для того, чтобы защитить мирный труд жителей Приднестровья. Мы надеемся, что никто не забыл, как среагировала Россия на нападение Грузии на ее миротворческие силы в Южной Осетии. Мы уверены, что, несмотря ни на какие чужие границы, на то, что Приднестровье не имеет общей границы с Россией, любая военная провокация против Приднестровья, поддержанная Украиной, приведет к немедленной адекватной реакции России, с подключением к защите Приднестровья всего российского военного потенциала. Несомненно, это понимают как нынешние политические руководители Молдавии, так и Украины, что говорит о том, что вряд ли они решатся на подобные действия. Но устроить провокацию на молдо-приднестровской границе для того, чтобы в итоге обвинить нынешние власти Молдавии в пособничестве «сепаратизму» и отправить в отставку нынешнего президента-социалиста и правительство Молдавии, вполне по силам политической коалиции правых сил. Ближайшая встреча президентов Молдавии и Приднестровья покажет, насколько верны наши предположения. В любом случае мы должны помнить, что политика — это искусство возможного. И возможно все. А это значит, что Приднестровье всегда должно быть готово к любому развитию ситуации.