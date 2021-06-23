Игорь Шнуренко
Последние публикации
Фашизм под маской трансгуманизма
Доклад писателя, эксперта в области искусственного интеллекта Игоря Шнуренко «Трансгуманизм-декаф. Источники и составные части трансгуманизма» на конференции «Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России», прошедшей в рамках Всероссийского...
23 июня 2021
ЕС намерен защитить демократию от тёмных сторон цифрового мира
Доклад председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме 26 января 2021 года ИА REGNUM попросило прокомментировать известного независимого эксперта в области искусственного интеллекта и высоких технологий, писателя Игоря Шнуренко. * * * Евросоюз, возможно, и отстает...
29 января 2021