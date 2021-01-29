Доклад председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме 26 января 2021 годаИАREGNUMпопросило прокомментировать известного независимого эксперта в области искусственного интеллекта и высоких технологий, писателя Игоря Шнуренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

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Евросоюз, возможно, и отстает от США и Китая в скорости развития и применения систем с искусственным интеллектом (ИИ), в масштабе цифровых платформ и в финансовых средствах, которые эти платформы у себя аккумулируют. Однако ЕС твердо намерен вернуть себе позиции, которые сегодня потеряли крупные государства — или отдали без боя частным компаниям — за время стремительного развития бизнес-модели «надзорного капитализма».

Такой вывод можно сделать из выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Многие спикеры на этом форуме пели дифирамбы цифровизации, на которую делает ставку глобальная элита как на главный инструмент грядущей «великой перезагрузки». Деньги, которые «не пахнут», утрачивают в процессе этой перезагрузки свою силу, а решения принимаются исходя из «общественного блага» и насущных нужд, определяемых глобальными политическими активистами. Эти нужды оцифрованы и алгоритмизированы на основе собранных отовсюду «больших данных».

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

Например, глава инвестиционного конгломерата BlackRock Ларри Финк рассказал на форуме о метриках, которыми будет измеряться и регулироваться инвестиционная деятельность компаний: денежные потоки пойдут к компаниям в зависимости от их хорошего или плохого поведения по отношению к спущенной вниз и оцифрованной повестке «общего блага».

Надо понимать, что в последние годы люди стали объектами недремлющего ока цифровых платформ, которые научились использовать поведенческие данные, по сути, для контроля и управления. Теперь в фокусе наблюдения оказывается поведение не только людей, но и компаний, которые под воздействием экономического императива стремительно цифровизуются, поставляя в сеть потоки больших данных.

Таким образом, и люди, и компании становятся все более прозрачными, и собирается много данных, которые поступают в ИИ-системы, подобные тем, что имеются у BlackRock или у Bank of America. Исходя из этих данных, системы ИИ будут принимать решения о кредитовании, о рейтинговании, порой вообще о возможности выхода на биржу, об инвестировании, о доступе к государственным средствам и так далее. Таким образом, сама оценка компании будет меняться в режиме реального времени, исходя из соответствия деятельности компании «общему благу».

Европа явно озабочена растущей властью «цифровиков», в особенности ведущей пятерки «большого тека» — компаний Facebook, Apple, Google, Microsoft и Amazon. Эти компании базируются в США, но весьма активны и в Европе и очень активны в применении практики «надзорного капитализма». Это понятие ввела в оборот гарвардский профессор Шошана Зубофф, которая у себя на родине считается чуть ли не диссидентом, в то время как её охотно публикуют ведущие издания Германии, что очень показательно. Может быть, поэтому некоторые формулировки Урсулы фон дер Ляйен как будто бы перешли в её речь из книг Зубофф.

« Мы должны… обратить внимание на темные стороны цифрового мира , — заявила глава Еврокомиссии. — … Бизнес-модель онлайн-платформ угрожает не только свободной и честной конкуренции, но также и нашей демократии, нашей безопасности и качеству нашей информации. Вот почему нам необходимо сдерживать эту огромную мощь крупных цифровых компаний».

Шошана Зубофф

Далее фон дер Ляйен сделала ряд очень серьезных заявлений, которые говорят о том, что Евросоюз намерен обуздать «большой тек» и по сути переходит в наступление.

« Мы хотим, чтобы ценности, которые мы ценим в реальном мире, уважались и в Интернете », — заявила она.

Это очень важное утверждение означает, что глава Европейской комиссии более не признает существование некоего отдельного киберпространства, а ведь именно на этом тезисе из 1990-х базируются декларации цифровых гигантов, которые по сути захватили кибертерритории, которые до того считались ничейными. Совсем как золотодобытчики в свое время «столбили» участки на Диком Западе. Но, по твердому мнению фон дер Ляйен, время «Дикого Запада» в освоении киберпространства ушло, и оно должно подчиняться тем же законам, что и обычное пространство.

Таким образом, Евросоюз — что сегодня означает Германию, поддержанную Францией — принимает вызов и начинает борьбу с цифровыми платформами за территории, уступленные ранее. Цель Еврокомиссии — поставить эти виртуальные, но ключевые сегодня территории под свой контроль и тем самым разрушить монополию платформ, без чего, в понимании прежде всего немецкой элиты, швабовская «перезагрузка» выглядит очень рискованным делом.

« В главном это означает , — подчеркивает глава Еврокомиссии, — что то, что является незаконным в реальной жизни, должно быть незаконным и в Интернете ».

Она продолжает:

«Мы хотим знать, как работают алгоритмы платформ. Потому что мы не можем согласиться с тем, что решения, которые имеют далеко идущие последствия для нашей демократии, принимаются только компьютерными программами».

(сс) Thomas Park За компьютером

Трамп долго пытался поставить платформы под свой контроль — долго и безуспешно, потому что пробовал бороться с ними юридическими методами, а у них прекрасные юристы, с которыми, как показала практика, справиться не просто. Например, бывшему президенту США так и не удалось взять редут «секции 230» американского «Акта о благопристойности коммуникации», которая дает платформам иммунитет фактически от любых исков по поводу контента, размещенного пользователями.

Но Урсула фон дер Ляйен дала понять, что высший исполнительный орган Евросоюза преисполнен решимости добиться фактической отмены на своей территории действия этого американского закона. Она отметила без всяких экивоков, что «интернет-компании берут на себя ответственность за то, как они распространяют, продвигают и удаляют свой контент».

Урсула фон дер Ляйен с немецкой твердостью добивается того, чего не удалось достичь Трампу, при этом она отнюдь не трампистка. Наоборот, сказала много лестного новому президенту США Байдену и выразила ужас от «нападения толпы на Капитолий». При этом глава Еврокомиссии четко дала понять, что считает поступок главы Твиттера Джека Дорси, который заблокировал аккаунт Трампа, тогда ещё действующего президента, явным превышением дозволенного: частная компания заблокировала главу государства, пусть этот глава кому-то и не нравится. Должны быть красные флажки, подчеркивает фон дер Ляйен, за которые частные компании не имеют права заходить ни при каких обстоятельствах. Вот что она сказала в своей речи:

«Каким бы соблазнительным ни было для Твиттера отключение учетной записи президента Трампа, такое серьезное вмешательство в свободу слова не должно основываться только на правилах компании. Для принятия таких далеко идущих решений необходима законодательная база».

Именно необходимостью поставить борьбу с «биг теком» на твердые рельсы закона фон дер Ляйен объясняет принятие Еврокомиссией в декабре 2020 года Закона о цифровых услугах и Закона о цифровых рынках: «Это наш новый свод правил для нашего цифрового рынка».

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Таким образом, Евросоюз достиг того, чего не удалось правительству США: поставил на место «цифровиков». Заявив об этом в Давосе, фон дер Ляйен фактически декларировала ведущую роль ЕС и в особенности его главной страны — Германии — в упорядочивании киберпространства перед «перезагрузкой». Будучи хорошим дипломатом, она, впрочем, подсластила пилюлю, сказав:

«Я хочу пригласить наших американских друзей в США присоединиться к нашим инициативам. Вместе мы могли бы создать свод правил цифровой экономики, действующий во всем мире: от защиты данных и конфиденциальности до безопасности критически важной инфраструктуры. Свод правил, основанных на наших ценностях: права человека и плюрализм, инклюзивность и защита частной жизни. Европа готова».

Стоит отметить, в связи с выступлением фон дер Ляйен, некоторые акценты в речи на форуме президента России Путина, который также отметил чрезмерную власть IT-платформ и подчеркнул симпатию россиян к Европе. Возможно, эти акценты были расставлены неспроста и выражают потенциальную возможность того, что Россия окажется на стороне Германии перед лицом новых вызовов цифровизации.