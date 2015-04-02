Игорь Панкратенко
Последние публикации
Иран — США: Неожиданные итоги «сидения в Лозанне»
Провал американского «двухступенчатого подхода» на переговорах в Швейцарии повлечёт новый виток конфронтации между Тегераном и Вашингтоном Переговоры в Лозанне начались для иранской делегации со скандала. Амир Хоссейн Мотахи, входивший в личный журналистский пул Хасана Рухани, отвечавший в его...
2 апреля 2015
Битва за Тикрит: опасная победа
Победы шиитского ополчения над «Исламским государством» в Ираке вызывают страх и растерянность в Багдаде, Вашингтоне и Эр-Рияде Иракскую провинцию Салах-ад-Дин называют «суннитским хартлендом», «сердцем страны» и «сокровенной землей» для арабских племен. В окрестностях ее столицы, Тикрита, города с...
23 марта 2015
Удар по теневым правителям Ирана
Приговор сыну бывшего президента Мехди Хашеми Рафсанджани является эпизодом нарастающей политической борьбы в Исламской республике Информация о том, что 45-летний Мехди Хашеми приговорен к пятнадцати годам тюремного заключения и огромному штрафу, стала настоящей информационной бомбой, взорвавшей...
18 марта 2015
Нетаньяху о ядерной программе Ирана: Это очень плохая сделка
За последнее десятилетие ни одна острая проблема не привлекала внимание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху больше, чем вопрос о ядерной программе Ирана. Чтобы не допустить появления у Тегерана «атомной бомбы» и тем самым не нарушить ядерную монополию Израиля на Ближнем Востоке, глава...
4 марта 2015
Египет готов освободить Ливию от «Исламского государства»
Ответ Египта на казнь боевиками ливийского крыла «Исламского государства» своих граждан, 21 рыбака, являвшихся коптами-христианами, был жестким и незамедлительным. 16 февраля самолеты египетских ВВС нанесли «удар возмездия» по позициям исламистов, а спустя два дня силы специального назначения...
21 февраля 2015
От неуплаты налогов Иран ежегодно теряет до $20 млрд
Ежегодные потери иранского бюджета от неуплаты налогов составляют от $12 до $20 млрд. Об этом заявил начальник Государственного налогового управления Али Аскари в интервью газете T'aadol. По мнению чиновника, власти намерены обуздать волну налоговых неплатежей, охвативших страну в последнее время...
21 февраля 2015
Дефицит воды угрожает четырнадцати крупным городам Ирана
Министерство охраны окружающей среды Ирана предупредило о том, что 14 городов страны будут испытывать в ближайшее время серьезные трудности с водоснабжением. По данным главной водопроводно-канализационной компании, нехватку питьевой воды в той или иной мере испытывают около 500 городов страны...
21 февраля 2015
Пакистанские школьники предотвратили теракт в провинции Пенджаб
Благодаря внимательности школьников, в пакистанском городе Таксиле (провинция Пенджаб) удалось предотвратить теракт, передает агентство Dawn. Обнаружив на автобусной остановке самодельное взрывное устройство, учащиеся школы тут же сообщили об этом по телефону классному руководителю, который вызвал...
20 февраля 2015
Хаменеи: Иран может ввести ответные санкции против Запада
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран будет оказывать сопротивление глобальным санкциям по его ядерной программе. Об этом рахбар заявил накануне встречи иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа и госсекретаря США Джона Керри, которая пройдет в Женеве с 20 по 22 февраля...
20 февраля 2015
Правительство Ирана поддержит рождаемость населения
Министерство здравоохранения Ирана объявило о выделении 400 млрд туманов (около 8,9 млрд рублей) на программы по увеличению рождаемости в стране, передает агентство IRNA. Отмечается, что эти средства будут израсходованы на улучшение медицинского обслуживание беременных и программу лечения бесплодия...
20 февраля 2015
Иран повысит цены на бензин с 21 марта
С 21 марта цены на бензин в Иране, субсидируемые государством, повысятся на 5%. Соответствующее решение принято на заседании Маджлиса (парламента), передает газета Arman daily. Отмечается, что постановление Маджлиса принято спустя пару дней после того, как представители исполнительной власти...
20 февраля 2015
США требуют от Ирана освободить лидеров оппозиции
Государственный департамент США призвал власти Ирана немедленно освободить из-под домашнего ареста лидеров оппозиционного «зеленого движения» Мехди Карруби, Мир-Хоссейна Мусави и его супругу. «Уже четыре года авторитетные иранские лидеры и кандидаты на пост президента страны в 2009 году — Мехди...
20 февраля 2015
Министр нефти Ирана: падение цен лишает отрасль инвестиций в добычу
Министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Намдар Зангане оценил состояние дел в отрасли как «кризисное». Об этом глава ведомства заявил во время выступления перед депутатами парламента страны (Маджлиса). По словам министра, «падение цен на нефть привело к ситуации, когда у руководства отрасли...
19 февраля 2015
США и Турция совместно подготовят боевиков сирийской оппозиции
Турция и США в ближайшие дни подпишут соглашение по обучению боевиков сирийской оппозиции. Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич. "Переговоры по этой теме завершены. В ближайшее время будет подписан протокол о намерениях с США, и в следующем месяце должна начаться...
18 февраля 2015
Минюст Ирана запретил местным СМИ упоминать имя экс-президента Хатами
Министерство юстиции Ирана вынесло постановление, запрещающее местным средствам массовой информации любые упоминания об экс-президенте страны Мохаммеде Хатами, передает агентство ISNA. «Принято постановление, которое запрещает СМИ публиковать сообщения об этом человеке или его фотографии», — заявил...
18 февраля 2015
Иран запретил военнослужащим участвовать в избирательных кампаниях
Совет целесообразности Иран издал указ, запрещающий военнослужащим участвовать в любых избирательных кампаниях, передает агентство IRNA. «Военнослужащие армии Ирана, Корпуса стражей Исламской революции, сотрудники правоохранительных органов, служб безопасности и разведки, лица начальствующего...
18 февраля 2015
Почему Китай избегает политики в отношениях с Ираном?
Прибывший 16 февраля с визитом в Тегеран министр иностранных дел Китая Ван И был встречен иранским руководством во главе с Хасаном Рухани с максимальным радушием. Местные СМИ, особенно проправительственные, говорили о той «огромной роли», которую Пекин может сыграть в достижении соглашения по...
18 февраля 2015
Президент Египта: Мы не позволим резать головы нашим детям
Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси считает, что создание при поддержке ООН международной коалиции могло бы избавить Ливию от экстремистов. Об этом глава государства сообщил накануне в обращении к нации. Как заявил египетский президент, у международного сообщества «не остается другого выхода»...
18 февраля 2015
ООН: борьба Ирана с наркотиками не имеет аналогов
Исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН Юрий Федотов отметил, что борьба Ирана с контрабандой наркотиков не имеет аналогов. Заявление Федотова прозвучало в кулуарах второго международного форума министров внутренних дел и руководителей штабов по борьбе с наркотиками. По...
17 февраля 2015
АнтиGoogle: Иран запускает национальный поисковик Yooz
Иран официально запустил свою национальную поисковую систему Yooz (Гепард). Тегеран последовал примеру Москвы с Пекина, у которых успешно функционируют собственные поисковые системы — Яндекс и Baidu. В министерстве связи и информационных технологий Ирана сообщили ИА REGNUM, что поисковой движок...
17 февраля 2015