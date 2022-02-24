Игорь Круговых
Автор
Национальный политолог. Первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, к.и.н., руководитель секции прикладной этнополитологии Российской академии естественных наук, член-корр РАЕН.
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