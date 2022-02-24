Мы научились хорошо воевать, теперь необходимо научиться хорошо строить мир, миросозидать. Славянский мир — не географическое понятие. Как и все славянское — это весь наш жизненный уклад, национальное мироустройство, наши традиционные духовно-нравственные ценности. Сдать их — не просто предать наш, славянский мир, но сделаться придатком чужой войны. Другого места и роли нам, славянам, в других цивилизациях не предусмотрено.

Пабло Пикассо. Ребенок и голубь

Поэтому высказанное 24 февраля президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложение провести в Минске переговоры трех славянских народов: «Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», вызывает большой интерес, и, безусловно, жизненно необходимо не только для всех нас, но и Европы и мира в целом. Ведь война между славянскими народами сегодня, — не «у самого порога», она — уже в нашем общем доме, затрагивает основы нашей славянской национально-культурной самобытности. А значит, настало время говорить об этом самим народам, самой широкой общественности, не только уполномоченным на это официальным лицам.

Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко уже не раз говорит о славянском единстве. Так, знаменательным для всего славянского мира в этой связи стало сделанное им на встрече с российскими журналистами еще в декабре 2018 года заявление о том, что «Белоруссия сделает всё, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Победила дружба

Это, безусловно, было очень правильное предложение, к которому в то время, к сожалению, не прислушались. Поэтому мы уже по-другому сегодня воспринимаем слова А. Лукашенко о том, что в Белоруссии «особенно тяжело и болезненно воспринимается любой конфликт в славянском мире… И делает всё, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами», и готовы реальными делами содействовать этому. Мы — это в том числе огромное число русских, украинских и белорусских национально-культурных организаций и общественных объединений России, которые уже 10 февраля обращались к своим коллегам из Украины и Белоруссии с предложением провести совместную встречу. И сегодня, в новых, гораздо более тяжелых условиях, считаем необходимым обратиться к президенту А. Лукашенко с просьбой взять на себя миротворческую миссию и организовать встречу представителей общественных организаций трех славянских народов для обсуждения всего комплекса вопросов нашего мирного сожительства, спокойной и созидательной межгосударственной деятельности. И не сомневаемся, что такая встреча всем нам необходима и будет успешной.