Игорь Каминник
Последние публикации
Украина: забыть, что мы проигравшие!
Жалобы украинцев старшего поколения: «Вот, при Украинской ССР все было лучше, дешевле и честнее» — это все правильно, но все это не более чем стенания людей, ставших жертвами исторического развития. Все те блага, которыми засыпал кровавый режим ВКП (б) — КПСС своих невинных жертв: — право на...
5 июня 2016
Монархия для Украины
Украина — страна майданов, после которых власть становится все более слабой и авторитарной (такое сочетание, оказывается, тоже бывает), а ситуация в стране все более трагичной. Мы не будем анализировать развитие и результат украинской «национально-государственной идеи», это сделано в статье...
8 мая 2016