Жалобы украинцев старшего поколения: «Вот, при Украинской ССР все было лучше, дешевле и честнее» — это все правильно, но все это не более чем стенания людей, ставших жертвами исторического развития. Все те блага, которыми засыпал кровавый режим ВКП (б) — КПСС своих невинных жертв:

Флаг Украины

— право на восьмичасовой рабочий день;

— право на бесплатное среднее и высшее образование;

— право на бесплатное медицинское обеспечение;

— право на бесплатное жилье;

— право на бесплатное пользование дошкольными и школьными учреждениями

и многое другое, все это — не более чем формат планетарного противостояния, получившего идеологический формат противостояния социализма и капитализма. Ведь если не уничтожать людей в огне войн, то их необходимо делать «своими», адептами, сторонниками… Чтобы, в случае геоэкономического форс-мажора, они добровольно и с песнями ушли в огонь войн.

Отсюда и пошла блестящая плеяда социальных государств 20-го века, и СССР в их числе. Однако мы, «смеясь, расстались со своим прошлым», не отдавая себе отчета, что смеяться особо нечему.

Социализм проиграл, и необходимость именно «социального государства» потеряла свою актуальность. Народ стал лишним. Это касается, между прочим, и победителей. Насколько глубоко зашло ТАМ, знают очень немногие. Как, например, 42-летний федеральный агент иммиграционного и таможенного контроля (USICE), пустивший себе пулю в лоб на набережной Челси-парка в Нью-Йорке в пятницу, 6 мая этого года. Просто «вышиб себе мозги» (blew his brains out). В своей предсмертной записке бедняга написал, что «если американский народ знал, что это правительство планирует, они бы поднялся и свергнул его».

И никто, кстати, так и не пытался доказать, что эта (рекомендуем полюбопытствовать) и связанные с ней публикации — фейк. Информацию просто «замолчали».

А если уж у победителей «вышибают себе мозги», то что уж говорить нам, проигравшим идеологическое противостояние. ЗДЕСЬ, на Украине, и восставали, как могли, и свергали, кого могли. А в результате…

А в результате предлагаем вниманию читателя краткий экскурс в процесс уничтожения принципов социального государства на Украине. Как в стране происходит «опускание» ее населения в «Рейтинге по индексу человеческого развития», где мы и так делим гордое 81-е место, на пару с могучей Македонией.

Даже самый беглый взгляд на социальную политику Украины последних двух с половиной лет убеждает, что она утонула в море документов. Например, в стране существует «Классификатор норм законодательства Украины». Там три раздела (XXI — «210.000.000 Труд, занятость населения, социальное страхование и социальное обеспечение. Государственная служба», XXII — 220.000.000 «Образование» и XXV — «250.000.000 Здравоохранение») касаются социального законодательства. Из них только 21-й раздел состоит из 101-го подраздела и подпункта, а всего там более 4.000 документов.

Можно возразить, что в этом нет ничего страшного, поскольку эти нормативные акты предметно конкретизируют единые стратегии государственного центра, поскольку жизненные проявления всегда богаче даже стратегического мышления.

Если бы! «Стратегий» у нас тоже полно. Реформы в социальном секторе обеспечивают «комплексные президентские стратегии» (I), «социальные стратегии» (II), «евроинтеграция» (III), «децентрализация» (IV) и уж, конечно, «международные нормативные документы» (V), последние по счету, но не по существу.

И все это — в условиях постоянно меняющегося (уже как минимум в четвертый раз) соотношения властных полномочий президента, Кабинета министров и парламента.

Такое количество документов в условиях вечно штормящей «политической переменной» приводят к тому же ощущению, которое складывается при взгляде на единоевропейский «Аcquis communautaire», правовое наследие Евросоюза, являющееся условием европейской интеграции и эталоном совершенства для стран, стремящихся в ЕС (это корректно, а если образно — это гора правовых бумаг общим весом более тонны, из которых около 300 килограммов — ныне действующие акты). Ощущению, что все это сотворено не для того, чтобы регулировать процессы, а для обеспечения работой диких полчищ высокооплачиваемых европейских адвокатов.

Но количество документов — не самая большая беда. Печальнее выводы, которые получаются из анализа этой массы. А они свидетельствуют, что формирование социальной политики и реформы государственного управления в социальном секторе начались с первых шагов независимости Украины. Хотя, и это естественно, далеко не всегда социальные вопросы были приоритетными в стратегических документах, которые принимали Верховная рада, президент и Кабинет министров Украины. И в реформировании социального сектора независимой Украины с самого начала можно выделить два противоположных подхода, которые влияли на формирование стратегических нормативно-правовых документов и их наполнение социальными вопросами:

1. Прагматичный подход, исходивший из определения социального сектора как второстепенного по отношению к экономическому развитию. Подход обеспечивал сокращение расходов государственного бюджета;

2. Социальный подход, в соответствии с которым социальный сектор определялся как инструмент обеспечения социально-трудовых прав и борьбы с бедностью, возникающих в связи с экономическим реформированием. Подход обеспечивал повышение социальной нагрузки на бюджет.

Поначалу, в потоке хмельной независимости, доминировал социальный подход, и в Конституции 1996 года Украина была провозглашена «социальным государством». Однако еще раньше, уже в 1992 году, прозвучали некие «звоночки». В мартовской программе Кабмина («Програма економічних реформ і політики України») социальная защита уже была определена не доминантой, а лишь одним из направлений экономической политики, а социальные процессы рассматривались как тормоз экономических реформ. Дальнейшая история суверенной Украины шла под давлением быстро формирующейся олигархии и клептократии, а также, особенно с 2005 года, Международного валютного фонда. А значит — в русле перманентной электоральной борьбы.

В таких условиях и в связи с практической невозможностью выполнить все гарантии и социальные обязательства государства, социальная политика стала уже совсем не доминантой, а простым инструментом подкупа электората. Собственно потому основные стратегические документы относительно реформирования социального сектора возникали в период острой политической предвыборной борьбы. Обещание социальных гарантий превратилось в эффектный метод политико-электорального популизма.

Последние два года, похоже, знаменуют собой победу прагматизма. Это, конечно, не означает, что нынешние правители Украины отказались от популистской социальной риторики. Нет, они достигли в ней совершенства, но зато изобрели «новогодние подарки» стране. Это когда в самый канун Нового года принимаются пакеты законов бесконечно прагматичного характера.

28 декабря 2014 г. было принято четыре закона (№№ 71-VIII, 76-VIII, 77-VIII, 80-VIII), связанных с увеличением фискальной нагрузки на население путем расширения базы налогообложения и увеличения ставок налогов, внедрены новые виды налогов, сборов и штрафов, продолжено на неопределенное время действие военного налога, внедрен транспортный налог и тому подобное.

24 декабря 2015-го — еще три (№№ 909-VIII, 911-VIII, 914-VIII), наиболее «эффектными» акциями которых была замена абсолютных гарантий на адресные, отмена банковской тайны и открытие доступа к персональным данным.

Теперь жители Украины с нетерпением ждут Happy New Year — 2016!

Однако «прагматический» подход привел к естественным (и неожиданным, похоже, только для его адептов) последствиям — увеличению нуждающихся в тех самых «адресных» гарантиях. В условиях возбужденной, напичканной оружием страны и того, что условно можно назвать «истеблишментом», рвущим друг другу кадыки в электоральной борьбе, неисполнение требований таких нуждающихся может привести к последствиям, в сравнении с которыми поездка в баке «мусорной люстрации» покажется романтическим вояжем. Уничтожать нуждающихся в достаточных объемах киевская власть пока не готова, поэтому ей приходится платить.

И платить приходится много, поскольку на Украине насчитывается, по нашим подсчетам, не менее 128 категорий получателей различных видов социальных выплат, из которых не менее 68 получают эти выплаты по «социальному признаку», то есть как социально незащищенные категории граждан.

Прогрессирующее обнищание жителей Украины органично привело к росту абсолютных цифр социальных выплат. Так, в Отчете правительства за 2015 год («Здійснюємо реформи, змінюємо Україну») отмечено, что субсидии по упрощенной системе уже получили около 4,8 миллиона украинских семей, что почти в ШЕСТЬ (!!!) раз больше, чем годом ранее (739 тысяч семей). К тому же дополнительной нагрузкой на бюджет оказалась «антитеррористическая операция», приведшая к необходимости оказания различных видов социальной поддержки 13.408 участникам АТО. Удивительно, но действующая власть рассматривает факт такого роста социальных выплат скорее как показатель высокого качества своей работы, а не как катастрофу для бюджета.

Сейчас уже явно ощущается некоторый «откат». Разворачивается кампания по поиску мошенников среди пользователей адресной помощи. И таких, по мнению специалистов, может быть до 4,3 миллиона. То есть «около 60 миллиардов гривен бюджета могут идти на незаконные соцвыплаты» (Андрей Рязанцев, руководитель департамента финансов социальных программ Минфина Украины). Но эта кампания ситуацию вряд ли изменит. А вот социальный взрыв и дополнительные затраты на содержание аппарата проверяющих обеспечит наверняка.

Если оценивать ситуацию в целом, то «высокопрофессиональные» действия постмайданных профессионалов, как прикомандированных «варягов», так и местного разлива, привели к старту явления, которое мы назвали бы «спиралью обнищания»: социальные выплаты для борьбы с бедностью — дополнительные бюджетные затраты — дефицит бюджета — инфляция — обнищание населения — увеличение социальных выплат для борьбы с бедностью. Все: спираль выходит на новый виток, притом виток расширяющийся и втягивающий в себя новые слои населения.

Отсюда вывод: социальные реформы постмайдановской власти раскрутили «социально-инфляционную» спираль, выйти из которой может позволить только перезапуск государства в целом. Но с обязательным условием: забыть, что мы проигравшие!!!