Григорий Крученицкий
Последние публикации
Диктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
Монреальский протокол и Парижское соглашение. В студии ИА REGNUM Григорий Крученицкий
15 февраля 2017
Фреоновая версия разрушения озоносферы — совершенно очевидный домысел!
«О динамике озоносферы, а также судьбе российской холодильной и химической промышленности за время действия Монреальского протокола» доклад доктора физико-математических наук, заведующего отделом озонного мониторинга ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» (ЦАО) Росгидромета Григория...
10 января 2017
Антропогенное глобальное потепление — не ошибочная гипотеза. Это стёб!
«О принципиальной научной несостоятельности концепции антропогенного глобального потепления» доклад доктора физико-математических наук, директора Института физики оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН Геннадия Григорьевича Матвиенко и доктора физико-математических наук, заведующего отделом...
8 ноября 2016
Климатическая доктрина РФ против национальных интересов России
В вопросе о позиции РФ по проблеме так называемого «глобального потепления» нельзя игнорировать ряд очевидных положений: 1. Основу современной экономики РФ составляет экспорт энергоносителей и энергоемкой продукции; 2. Ограничения на деятельность современной энергетики и обусловленные ею выбросы...
9 июня 2016
В повестку Года экологии: денонсация Монреальского протокола
История вопроса Идее применения угрозы разрушения озонового слоя атмосферы для решения конкретных экономических задач исполнилось уже более 40 лет. В 1974 году американскими химиками Шервудом Роулендом и Марио Молиной была выдвинута гипотеза о том, что озоновый слой атмосферы, который защищает...
2 июня 2016