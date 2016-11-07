



«О принципиальной научной несостоятельности концепции антропогенного глобального потепления»

доклад доктора физико-математических наук, директора Института физики оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН Геннадия Григорьевича Матвиенко и доктора физико-математических наук, заведующего отделом озонного мониторинга ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» (ЦАО) Росгидромета Крученицкого Григория Михайловича «О принципиальной научной несостоятельности концепции антропогенного глобального потепления на пленарном заседании научно-практической конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России», которая прошла в Москве в Международном независимом эколого-политологическом университете имени Н.Н. Моисеева (Академия МНЭПУ) 14−16 сентября 2016 года.

Я хочу, чтобы будущие экологи, которые сидят в зале и которым, возможно, придется защищать интересы нашей страны при заключении международных природоохранных соглашений поняли простую вещь. Вас могут заманивать мнимой выгодой, как было при подписании Киотского протокола:

«Ребята, да вы же в России в 24 раза больше поглощаете углекислого газа, чем производите. Так подпишите Киотский протокол. Конечно, это вздор, но вам же пойдут деньги и т.д.»

Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя отступать от научной истины! Прежде всего, потому, что престиж страны превыше любых денег, он не продается и не может быть предметом переговоров. Участие государства в международных соглашениях подобных Монреальскому и Киотскому протоколам, бесспорно не имеющих научного обоснования, — это серьёзнейший подрыв престижа государства.

Кроме того, если вы влезли в авантюру, аферу, то у вас обратного пути нет. Потом ваши «партнеры» передернут карты. И окажется, что вы никаких выгод отсюда не получите. Но пути обратно уже не будет. «Ты с нами пошел на дело, сядем все вместе»! Вот такой простой урок.

А теперь о принципиальной научной несостоятельности концепции антропогенного глобального потепления. Казалось бы, о чем тут докладывать. Есть запрос президента РФ президиуму Академии наук 2004 года, о котором, кстати, только что говорили. Есть ответ. Под Киотским протоколом, который якобы диагностировал антропогенную природу наблюдаемых климатических изменений, никаких научных оснований нет [1]. А дальше Президент совершил ошибку, от которой предостерегал Емельяна Пугачева Хлопуша в ситуации, описанной Пушкиным в «Капитанской дочке»:

«Ты уже оскорбил казаков, назначив дворянина им в начальники, не пугай же дворян, казня их по первому наговору».

То есть запрос был сделан — ответ получен. А государство действовало, игнорируя ответ своих ученых.

Тут много говорилось о роли образования в стране. О том, почему наши школьники занимают последние места на международных олимпиадах. А вот именно потому, что у нас можно ратифицировать договор, о котором президиум национальной академии наук сказал: «Бред сивой кобылы!» Причем это бред такого уровня, что сейчас мы его несомненную бредовость продемонстрируем на пальцах. Продемонстрируем некоторые вещи, которые без всякого доклада сразу говорят, что нас разводят, «как последних лохов», «вешают лапшу на уши». Это даже не ошибочная научная гипотеза. Это стеб!

Начнем с азбучных положений. Оценку современной экономики РФ составляет экспорт энергоносителей и энергоемкой продукции.

Ограничение на деятельность современной энергетики и обусловленный ею выброс парниковых газов приемлемы для России только при условии бесспорных доказательств их негативного воздействия на жизнь. Да, если такие доказательства существуют, наша принципиальная позиция может состоять только в том, что мы пойдем на определенные жертвы, потому что мы не хотим стать могильщиками человечества. Но разводить себя не дадим! И по надуманной причине обрушить свою экономику не дадим.

Какова ситуация с точки зрения РАН? Слабость или полное отсутствие таких доказательств. Эта точка зрения президиума РАН должна была быть максимально высвечены представителями России на международных переговорах климатозащитной направленности, при заключении того же Парижского соглашения. Об этом речи даже не было, то есть тупо повторялись измышления совершенно бессмысленного толка, которые были представлены государствами, не заинтересованными в возрождении и развитии России. Это связанно с тем, что

защита интересов РФ в этих переговорах должна осуществляться профессионалами высокой квалификации, БЕЗУСЛОВНО НЕ АНГАЖИРОВАННЫМИ С ПОМОЩЬЮ ЗАРУБЕЖНЫХ ГРАНТОВ. Это условие было нарушено в корне!

И наконец, защита интересов России должна стоять во главе угла при формировании национальной Климатической доктрины, которая во многом определяет экономическую, социальную и прочие составляющие политики страны. Климатическая доктрина должна защищать интересы России, но, к сожалению, сегодня она имеет характер голословной декларации, практически не заметной на фоне безоговорочного принятия необоснованных предпосылок Киотского протокола и Парижского соглашения.

Одна из таких предпосылок декларирует, что современная наука якобы представляет все более веские основания того, что хозяйственная деятельность человека, связанная, прежде всего, с выбросами парниковых газов в результате сжигания углеродного топлива, приводит к росту глобальной температуры. Мы сейчас увидим, что это бред сивой кобылы в чистом виде.

Научное обоснование действующей доктрины предполагает признание способности антропогенного фактора оказывать воздействие на климатическую систему, что приводит к значимым, в первую очередь, неблагоприятным и опасным для человека и окружающей среды последствиям. Обратите внимание, на выражение «в первую очередь». Сейчас вы увидите в какую очередь это что-либо значит.

К ожидаемыми негативным последствиями потепления климата для РФ относится повышение риска для здоровья некоторых социальных групп населения и т.д. и т.п. Мне чрезвычайно интересно, есть ли в аудитории врачи, санитарные врачи, люди, которые специализируются в этих отраслях? Кто из них может такое утверждать?

Что российская наука считает в лице РАН, мы услышали, а что же утверждает «мировая современная» наука. Есть такая Межправительственная группа экспертов по изменениям климата (МГЭИК). Она с 2000-го года продуцирует доклад за докладом. Был такой замечательный американский кинорежиссёр Хичкок, он основал жанр фильма ужасов. Хичкок отдыхает! Что же утверждает МГЭИК?

В последние годы имеет место беспрецедентное за последнюю 1000 лет повышение глобальной температуры, которая составила 0,6±0,2 градуса по шкале Кельвина в период с 1860 по 2000 год. Это превышение обусловлено антропогенными выбросами в атмосферу парниковых газов, поглощающих тепловое излучение Земли, в основном углекислого газа, выделяющегося при сжигании углеводородов. Дальнейшее повышение выбросов вызовет неуклонное повышение содержания СО 2 в атмосфере.

Это то, что, якобы, утверждается современной наукой. Разновидность камлания, которую Климатическая доктрина России признает истиной.

После того, как все эти декларации прозвучали, возникает естественный ряд взаимосвязанных вопросов:

С какой точностью может быть определено среднегодовое значение глобальной температуры с помощью наблюдательных средств существующей мировой метеорологической сети? Каким флуктуациям может быть подвержена глобальная температура при заведомом отсутствии антропогенных воздействий? Например, если бы на Земле вообще не жили люди. Что же вы думаете, среднегодовая температура бы стояла, как??? Не будем прибегать к ненормативным сравнениям. Как соотносится изменение глобальной температуры, обусловленное наблюдаемым изменением содержания парниковых газов с её естественной изменчивостью? И, наконец, как скажется на долговременных изменениях глобальной температуры наличие обратных связей климатической системы?

Вопросы эти носят несколько специальный характер. Есть у нас с Геннадием Григорьевичем две статьи по этому поводу [2, 3]. Если будут вопросы, я обосную по существу те ответы, которые сейчас дам кратко. Касаться подробностей я не буду. Вопрос действительно достаточно специальный. Я выступаю с популярной позицией.

1. Точность определения глобальной температуры

Итак, среднегодовое значение глобальной температуры с помощью наблюдательных средств, имеющихся сегодня на мировой сети (больше 10 000 станций), может быть определено с точностью (не лучше), чем 0,28 градуса по Кельвину. В экспертном докладе МГЭИК эта оценка такова: 0,1 для XIX века и 0,05 для века XX. А вот реальная оценка — 0,28ºК.

Она основана на следующих суперлиберальных предположениях:

Первое предположение. Если у нас есть хоть одна станция в криволинейном прямоугольнике 5 градусов широты на 10 градусов долготы, то мы считаем, что у нас абсолютно точно для этого прямоугольника вычисляется средняя температура.

Отсылая за расчетным обоснованием к статье [2], приведу карту, где область, покрытая в таком смысле наблюдениями, выделена красным цветом: менее 40% поверхности Земли:

Рис.1. Покрытие Земли наблюдениями с разрешением 50 гр.ш.•10 гр.д

Второе предположение. Начиная с 1860 года обеспечено единство измерений по всей Земле! То есть никаких случайных расхождений у датчиков температуры нет и не было, начиная с 1860 года. Только-только закончилась Крымская война, впереди Гражданская война в США, а единство измерений температуры уже глобально обеспечено!

Третье предположение. Все измерения, начиная с 1860 года безошибочны. Никаких ошибок там нет, и всё.

Четвертое предположение. С 1860 года функционируют все 10 000 станций, имеющихся сейчас.

Даже при этих нереалистичных допущениях с большей точностью, чем 0,28ºК, среднеглобальную температуру вычислить не удастся [2].

Влияние Homo sapiens на глобальную температуру

Вы помните, утверждение о том, какое это громадное значение имеет антропогенный фактор. И возникает вопрос о естественных факторах. Смотрите, вот они естественные факторы.

Рис. 2. Энергетическая эффективность естественных и антропогенных составляющих изменчивости климата

Самый левый фактор — это глобальное альбедо. Вы видите амплитуду его случайных изменений. Глобальное альбедо — это какая часть солнечной энергии поглощается, а какая отражается. Её энергетический эквивалент. Кстати, Солнце всего посылает на Землю почти 1380 Ватт на кв. метр ±3%, потому что орбита Земли не круговая, а эллиптическая. Так вот, расстояние до Солнца — самый значимый фактор вариации альбедо — больше 18 Ватт на кв. метр. Дальше по значению идут случайные факторы, потому что случайным образом происходит, например, извержение вулканов, выбросы аэрозоля, которые меняют оптические свойства атмосферы. Например, был замечательный вулкан Кракатау в Индонезии. После его извержения в 1883 году 10 лет в Европе были багровые закаты и на графике глобальной температуры вы это место (провал) увидите.

Второй слева прямоугольник на рисунке — извержение вулкана Пинатубо в 1991 году, которое наделало много шума, но, скорее, по вопросу об озоне, о чем я буду докладывать послезавтра. Влияние извержения Пинатубо на альбедо Земли имеет энергетический эквивалент более 8 Ватт на кв. метр.

Третий слева прямоугольник (картина Айвазовского «Девятый вал») отображает вклад тайфунов (тропических ураганов). Очень заметный вклад в вариации температуры вносят потоки тропических ураганов за счет того, что, сильно перемешивая воду под собой, тайфун сильно охлаждает атмосферу, приводя в контакт с воздухом гораздо более холодную воду. Энергетический эквивалент межгодовых ВАРИАЦИЙ среднего потока тайфунов — около 5 Ватт на кв. метр.

И, наконец, последний прямоугольник — антропогенный вклад — 2,4 Ватт на кв. метр.

Причем это определила именно МГЭИК. Остальные оценки обоснованы в тех статьях, о которых я говорил. Выделение этого вклада на фоне естественных факторов — это обнаружение сигнала при соотношении сигнал/шум минус 18 децибел, то есть событие на уровне чуда.

Какие же доказательства имеются у сторонников антропогенной версии наблюдаемых климатических изменений глобальной температуры, что температура растет и что это дело рук вредительского человечества?

Во-первых, это результаты климатического моделирования. А что это такое — мы вскоре обсудим. Во-вторых, это результат статистического анализа графиков глобальной температуры и содержания углекислого газа в атмосфере. Посмотрите на этот рисунок — он или его вариации обошли всю мировую печать, начиная с газеты «Пионерской правды» и кончая журналом Playboy. Синие точки — это среднегодовые значения глобальной температуры. Красная кривая — скользящее среднее по пяти годам. Хорошо видны последствия извержения Кракатау. Итак, утверждает доклад МГЭИК, здесь очевидный рост. Видно невооруженным глазом.

Рис. 3. Изменения отклонений глобальной температуры от условной нормы.

Теперь перейдем к результатом климатического моделирования. На Рис. 4 картинка из статьи двух отечественных апологетов антропогенный обусловленности глобального потепления. Это жители Санкт-Петербурга. Один из них Игорь Леонидович Кароль. Трудно переоценить его вклад в пропаганду в России научной обоснованности Монреальского протокола, о последствиях которого уже говорили, и я буду ещё говорить послезавтра. И второй, это его соавтор Киселев. Они вдвоем в журнале «Природа» не в английском, а в нашем, опубликовали большую статью. Она называется «Климатическая модель: игрушка или рабочий инструмент». Они считают, что это рабочий инструмент. На этом рисунке показана эволюция этих моделей. Я её привел и даже сохранил ошибку, которая есть в этом рисунке. Обратите внимание на факт, вот настоящее время, а вот начало 2000-х годов. Я понимаю, что люди знают, что в какой последовательности идет, но это характеризует отношение к делу, которым они занимаются. Теперь по сути.

Рис. 4. Эволюция климатических моделей (по Каролю-Киселеву).

У климатических моделей имеется три класса трудностей, каждой из которых хватило бы что бы навсегда закрыть всё так называемое «климатическое моделирование». И никогда не интересоваться, что оно дает. Приводим популярное пояснение.

НЕУСТРАНИМЫЕ ТРУДНОСТИ КЛИМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Неприменимость численных методов

Посмотрите с чего начинается климатическое моделирование на Рис. 4. Естественно, верхний блок присутствует повсюду — «атмосфера», «атмосфера», «атмосфера»… Что за атмосфера такая? Это уравнение глобальной циркуляции. То есть уравнение Стокса во вращающейся системе координат. Это уравнение, предназначенное для описания потока жидкости, включает в себя и явление турбулентности. А если есть турбулентность, то значит нет единственности решения. А если нет единственности решения, то нельзя применять численные методы. Но только они и используются при климатическом моделировании. Аналитических решений уравнение Стокса, кроме простейших, что называется, учебных случаев, не допускает. Поэтому всё, где присутствует модель глобальной циркуляции, можно дальше не рассматривать.

Этой, как и любой из перечисленных ниже причин, волне достаточно, чтобы вопрос о достоверности модельных предсказаний климата не обсуждать.

Принципиальная невозможность долгосрочного прогноза погоды

Из общих свойств фазовых потоков в учебнике [4] доказано применительно к прогнозированию состояния атмосферы что, если вы задали на планете размером с Землю начальные условия с некоторой начальной погрешностью, причем задали на равномерной сетке, то начальная неизбежная начальная погрешность их задания ε0 через месяцев превратиться в. То есть ваш прогноз будет работать в одном единственном случае:. Это подтверждается многолетней практикой динамического прогнозирования. Больше, чем на 5−6 дней никакой прогноз не может лучше статистического. Это результат не из статьи и даже не из монографии, а из учебника, написанного одним из величайших ученых ХХ века Владимиром Игоревичем Арнольдом. Поэтому, когда руководитель Гидрометцентра Роман Менделевич Вильфанд, наморщив лоб, рассказывает, каким будет следующий месяц, будьте к нему снисходительны. Я не упомянул о том, что задание начальных условий на равномерной сетке в ближайшие десятилетия нереально (вспомните Рис. 1), а это существенно увеличивает скорость нарастания погрешности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРУДНОСТИ КЛИМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Есть ещё одна группа трудностей. Назовем ее информационной (Рис.6). В принципе здесь даже прозвучит доклад, направленный на устранение некоторых причин этой группы. Вы его услышите. Но пока что мы располагаем исключительно отрывочными сведениями, например, об аэрозоле.

На структурной схеме климатических моделей на Рис. 4. есть два аэрозольных блока. То есть мы не имеем данных регулярных наблюдений, а тем более на регулярной сетке, о форме, размерах, микрофизике и пространственном распределения аэрозоля.

То же самое можно сказать о полях малых газовых составляющих, в которых нуждается химический блок. Подробней о информационной необеспеченности этого блока пойдет речь послезавтра при анализе озона. Применительно к климату отмечу невысокую точность и ограниченность динамического диапазона по температуре современных датчиков влажности,

а ведь водяной пар — это главный парниковый газ, и, не имея адекватных представлений о его естественной изменчивости, моделировать парниковый эффект и его долговременную изменчивость невозможно.

Даже поля плотности и отношения смеси обычного воздуха у нас не наблюдаются регулярно, а ведь они вносят существенный вклад в энергетический баланс климатической системы Земли за счет так называемого рэлеевского рассеяния приходящего солнечного излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ КЛИМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Технические трудности обусловлены закрытостью и обширностью по объемам кодов, реализующих современные климатические модели. Только люди, которые никогда в жизни не написали ни одной строки кода, могут всерьез рассчитывать, что она заработает. А именно к этим людям относятся авторы Рис. 4. Опыт разработки современных операционных систем, имеющих сравнимые с климатическими моделями объемы кодов, позволяет оценить объемы тестирования, необходимые для устранения основных ошибок.

Вы, наверное, знаете, как Microsoft тестирует свои приложения перед тем, как они поступают в продажу. Тысячи бета-тестеров по всей Земле несколько месяцев ищут ошибки, направляют их разработчикам и т.д. Эти разработчики (не самые глупые программисты) исправляют эти ошибки. Тем не менее, в таком объеме кода все равно имеется огромное количество необнаруженных ошибок. В таком жутком виде его запускают в продажу. Начинаются бесконечные претензии. Но это уже результаты тестирования сотнями миллионов людей по всему миру. Через полгода появляется первая приемлемая версия. И ещё через полгода в основном всё залатают. Ошибки все равно останутся, но что бы их обнаружить потребуются миллиарды человеко-лет эксплуатации, а к тому времени, слава Богу, уже выйдет новая версия. Вот это технические трудности, которые тоже пока не видно, как преодолеть. А сколько же у нас этих модельеров? Ну, самое большее несколько сотен по всей Земле. Поэтому на пять порядков отличается ресурс тестирования там, где ошибки, в основном устранимы и там, где на это надеяться не приходиться (в климатических моделях). То есть тоже рассчитывать особо не на что.

Это и есть три класса причин, каждой из которых хватило бы, чтобы всё это климатическое моделирование похоронить.

Естественная изменчивость глобальной температуры

А как же быть с замечательной картинкой, на которой мы видим бесспорный рост глобальной температуры? Отвечаем. В Таблице 1. приведены некоторые простые факты из школьного учебника по астрономии. Заранее приношу извинения, я тут недавно узнал, что астрономия исключена из школьного курса. Поэтому я ориентируюсь на школьный учебник астрономии времен моей юности.

Таблица 1. Простые факты из школьного учебника по отмененной астрономии.

Планеты

М i

R i

Т

M i R i

0,055

0,38

0,241

0,021

0,815

0,72

0,615

0,587

1

1

1

1

0,107

1,52

188

0,163

0,00015

2,76

4,6

0,0004

318

5,2

11,86

1654

95

9,54

29,46

906,3

14,6

19,22

84,01

280,6

17,2

30,06

164,8

517

0,0022

39,2

248,1

0,086

0,00066

43

281,1

0,028

0,0005

45,4

306,3

0,023

0,0028

67,8

558

0,19

333 000

0

0

Сумма

333 446,8

1975

Что мы видим в таблице? Это планеты солнечной системы, их массы и средние расстояния до Солнца. Красным цветом помечены те тела, которые дают заметный вклад в положение центра тяжести солнечной системы). Все данные приведены по отношению к Земле. Вклады в положение центра масс Солнечной системы — это произведение масс на расстояние. А вот (Рис. 5, слева) как реально гуляет центр масс Солнечной системы по отношению к центру Солнца.

Рис. 5. Изменение расстояния от центра масс Солнечной системы до центра Солнца

Вы видите, что он уходит на расстояние порядка двух диаметров Солнца. Земля вращается вокруг центра масс Солнечной системы. Это значит, что у нас имеются такого рода долговременные вариации на расстоянии от Земли до Солнца. А поток энергия от Солнца варьируется как квадрат расстояния. Зададим себе вопрос. Допустим возникла тяжелая ситуация. Все эти планеты встали в одну сторону Максимальный эффект отклонения от Солнца, максимальный эффект дальности и кроме того, ещё будет один неприятный эффект. Все излучение Солнца, которое мы получаем, оно приходит от фотосферы. Это нечто вроде атмосферы Солнца, его внешний, наименее плотный сферический слой. Естественно, что если центр тяжести не в центре сферы, а смещен, то это не сферический слой. Солнце приобретает некую диаграмму направленности и очень важно куда она смотрит. Если она смотрит в ту сторону орбиты Земли, которая проходится медленно (дальняя от Солнца часть), — это повышение глобальной температуры. Если в сторону ближней от Солнца части (проходится быстро), то это приведет к снижению глобальной температуры. Если какая-то ситуация случилась, когда она повторится? Ответ: никогда в точности не повторится, так как периоды обращения планет не соизмеримы. А хотя бы приблизительно? Ответ: через время Т, которое минимизирует выписанную на Рис. 5 функцию. (Подумайте, почему!) Эта функция имеет очень резкий минимум (см. Рис. 5) при значении Т≈178 лет. Это число, кстати, прекрасно известно специалистам по теории солнечной активности. Этот период в циклах солнечной активности наблюдается и понятно по какой причине: я вам говорил о деформации фотосферы. За 178 лет Юпитер сделает почти целое число оборотов вокруг солнца — 15,01, Сатурн — 6,04, Уран — 2,12, Нептун — 1,08. К чему это приведет. Это значит, что глобальная температура должна иметь колебания с периодом 178 лет. Она должна разлагаться в соответствии с теоремой Фурье по гармоникам этого периода.

Рис. 6. Сравнение наблюдаемых колебаний глобальной температуры с расчетными, вызванными изменением расстояния от Земли до Солнца с периодом около 178 лет.

И вот вам результат (Рис. 6): эти наблюдаемые данные, те самые, которые вы видели на предыдущем графике. Синие точки — это те точки, через которые там были проведены линии, здесь мы их проводить не стали. Синяя наклонная прямая — это линейный тренд, тот, что соответствует неограниченному нарастанию температуры. Эта модель (антропогенная гипотеза) описывает 42,5% изменчивости данных о температуре.

А вот красная кривая, обращаю ваше внимание, она также имеет один единственный параметр — основной период колебания, которое МГЭИК выдает за антропогенный рост. Она описывает 58% изменчивости тех же данных. А остатки от неё (зеленые точки) не имеют тренда.

Тренд по зеленым точкам — зеленая прямая. Тренд перестал быть статистически значимым и его эффективность уменьшилась на 6 порядков. То есть его нет, такого тренда просто нет. Более того, если взять эти остатки, то они представляют собой белый шум. Это (Рис. 7) так называемая интегрированная периодограмма остатков.

Рис. 7. Интегрированная периодограмма остатков колебательной модели (точки) и её линейная аппроксимация (прямая)

Поскольку у белого шума равномерная спектральная плотность, то это значит, что, если его проинтегрировать, должна получиться прямая проходящая через начало системы координат. Что и выполнено с погрешностью 0,003%.

Вывод. Никакой другой информации, кроме колебания с основным квазипериодом 178 лет имеющиеся экспериментальные данные по глобальной температуре не содержат.

А что было 178 лет назад? Применительно к опубликованиюпервого доклада МГЭИК, это пушкинские времена.

В тот год осенняя погодаСтояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январеНа третье в ночь.

То есть в ночь на 15 января по новому стилю в Псковской области выпал первый снег! Казалось бы, черт побери, вы посмотрите кто жил в это время (Рис. 8а).

Рис. 8а. Простаки, не заметившие глобального потепления

Гаусс, Лобачевский, Коши, Араго, Лаплас, Фарадей, Юнг, наконец Карамзин, историк по профессии. Он же обязан был знать, что совсем недавно (для него это совсем недавно) в начале семнадцатого века в смутное время Днепр замерз в июле, а в августе по нему уже ездили на санях, как в разгар зимы. Кориолис, тоже Землей занимался. И ни у кого из них ума не хватило сообразить, что происходит глобальное потепление. Посмотрите на их тупые рожи. А ещё считаются классиками мировой науки, интеллектуальной элитой человечества.

Рис. 8б. Мудрецы, забившие по поводу глобального потепления тревогу

А вот они, настоящие интеллектуалы, наши спасители (Рис. 8б). Слева направо: Альберт Гор — вице-президент США, по образованию бакалавр искусств. Владимир Катцов — директор Главной геофизической обсерватории (ГГО) им. Воейкова, образование — метеорологические курсы, сегодня гордо называющие себя университетом. Его предшественник, Валентин Мелешко, образование — что-то вроде боцманской школы. На их одухотворенных лицах большими буквами написано, что они легко заткнут за пояс всех этих гауссов и коши.

Что было, что будет, чем сердце успокоится?

Что же предсказывает модель, учитывающая влияние планет гигантов (Рис. 9)? Ситуация к 30-м годам ХХI века должна выйти на калибровочный уровень (калибровочный уровень — это климатическая норма для 1960−80 гг.)

Рис. 9. Модель и прогноз интекса глобальной температуры

А уже к 2050 году мы будем иметь среднюю глобальную температуру чуть-чуть повыше, чем исторический минимум по периоду наблюдения. На самом деле жизнь наша с вами гораздо проще. Для того, чтобы понять, что измышления МГЭИК — фальшивка, достаточно повнимательнее посмотреть на Рис. 3. Виден современный темп роста глобальной температуры (наклон красной кривой в правой части графика). Мы много жжем нефти и т.д. Точно такой же наклон наблюдается и между мировыми войнами. Вы понимаете, что если это антропогенно обусловленный эффект, то не может быть одинакового темпа роста глобальной температуры, когда добыча и потребление углеводорода отличались в несколько раз.

Окончательный вывод. Мнение Президиума РАН, высказанное по запросу Президента России, о полном отсутствии научного обоснования антропогенного происхождения наблюдаемых климатических изменений, убедительно подтверждается на уровне элементарных оценок!

Напоследок фольклорная оценка сложившейся ситуации. Если такая украинская пословица. «Дурных и в церкви бьют». И русская. «Сама себя раба бьет, если плохо жнет». Тут звучал ещё один вопрос в зале. Что делать? А делать вот что, господа. Готовить экспертное обоснование, оно тривиальное, его можно через газеты публиковать по всему миру. Готовить экспертное обоснование и говорить о том, что уважаемая экспертная группа, удостоенная Нобелевской премии, ошиблась. Что они люди, а людям свойственно ошибаться. Вот так, а по-другому нельзя. Иначе кончится все это дело невольничьим рынком в Эр-Рияде.

На случай этого исхода предупреждаю присутствующих, что тот, кто хочет уйти по более или менее приличной цене, должен хорошо разбираться в эксплуатации дизелей. Никто, кроме мотористов для буровых установок покупателям на этом рынке не нужен.

Спасибо за внимание.

ЛИТЕРАТУРА