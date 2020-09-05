Грант Аракелян
Последние публикации
Большая игра: продолжение и окончание
После установления российского контроля над Бухарским эмиратом, Кокандским и Хивинскими ханствами Большая игра продолжалась в других регионах азиатского континента. В эпицентре противостояния оказались Кашгария (Восточный Туркестан), частью которого был Илийский султанат, Памир, Тибет и, как обычно...
5 сентября 2020
Большая игра: истоки и начало
Многолетняя борьба между Российской и Британской империями за контроль над обширными территориями азиатского континента известна под названием «Большая игра». В отличие от большинства конфликтов между ведущими державами, она велась относительно небольшими силами и, хотя порой отношения сторон...
4 сентября 2020
Отступничество Трампа и российские интересы в Сирии
Сегодня, когда недавнее увлечение «другом России Трампом» столкнулось с суровой действительностью и безвозвратно кануло в Лету, наступил момент отрезвления и переосмысления новой геополитической ситуации в свете складывающихся в мире реалий. Вначале стоит внимательнее присмотреться к портрету...
10 мая 2017