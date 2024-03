Сегодня, когда недавнее увлечение «другом России Трампом» столкнулось с суровой действительностью и безвозвратно кануло в Лету, наступил момент отрезвления и переосмысления новой геополитической ситуации в свете складывающихся в мире реалий. Вначале стоит внимательнее присмотреться к портрету действующего 45-го президента США, 70-летнего Дональда Джона Трампа — ключевой фигуры западного политического истеблишмента наших дней.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Легко, конечно, быть правым задним числом, но ведь и раньше звучали отдельные голоса, предостерегающие от чрезмерной эйфории и оптимизма по поводу поражения на президентских выборах в США представителя американских ястребов Хиллари Клинтон и нежданной победы внесистемного Дональда Трампа. Напомним, что до вступления в борьбу за пост президента США в июне 2015 года Трамп был далёк от политики, хотя кресло президента в Белом доме манило его и раньше. Трамп был известен как телеведущий и шоумен, монопольно, на протяжении 20 лет проводящий конкурсы красоты «Мисс Вселенная», как предприниматель в сфере недвижимости, строительного и игорного бизнеса, как актёр, играющий эпизодические роли в кинофильмах и телесериалах. В 2013 году он проводил свой конкурс красоты в Москве, не скупясь на комплименты в адрес организаторов конкурса, охотно позируя перед камерой с российскими звёздами эстрады и заявляя о намерении построить в Москве аналог нью-йоркского 58-этажного бизнес-центра «Трамп-Тауэр». Ну чем, скажите на милость, не приятный во всех отношениях затейник и успешный предприниматель, душка-парень, друг российского артистического бомонда, а значит и всей России?

Репутацию же не запятнанного пребыванием в затхлой атмосфере западных коридоров власти неординарного и разумного, хотя и не чуждого комплексу нарциссизма политика, дружески (правда, с оговорками) настроенного по отношению к России деятеля Дональд Трамп приобрёл уже в роли кандидата на пост президента США. Чтоб не быть голословным, приведём подборку наиболее важных для нас высказываний, проливающих свет на политическое кредо тогда ещё претендента на президентское кресло. Проводя избирательную кампанию под лозунгом «Сделаем Америку снова великой», с намёком на провальную политику уходящей власти, Трамп без ложной скромности заявлял: «Я буду величайшим президентом, когда-либо сотворённым Богом» [1]. Не наше, конечно, это дело — судить об участии Всевышнего в сотворении американских президентов. Оставив без внимания подобные сентенции, характерные для участников американской президентской гонки, всегда выделяющейся высокой степенью театрализованности и склонностью кандидатов к саморекламе, а также минуя вопросы, касающиеся внутренней политики США, обратимся к представляющим особый интерес идеям Трампа об отношениях с Россией, сирийском кризисе и некоторых других узловых проблемах мировой политики.

Об отношениях с Россией и Путиным

«Я думаю, что буду отлично ладить с Владимиром Путиным. Я просто так думаю» (июль 2015).

«Вряд ли у нас будут такие проблемы, как сейчас» (октябрь 2015).

Ответ Трампа на одобрительный отзыв Путина о нём:

«Это всегда большая честь, когда тебя хвалит человек, столь уважаемый в своей собственной стране и за рубежом. Я всегда считал, что вместе Россия и Соединённые Штаты смогли бы победить терроризм и восстановить мир. Также мы могли бы торговать друг с другом, не говоря уже о других выгодах, вытекающих из взаимного уважения» (декабрь 2015).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Если мы сможем сделать для нашей страны такую замечательную вещь, как поладить с Россией, это было бы потрясающе, я бы очень хотел попробовать» (апрель 2016).

«Я бы вёл себя с Владимиром Путиным твердо, но я не могу даже вообразить, чего бы я хотел добиться больше, чем дружественной России, а не как сейчас. …Президент Трамп поможет американо-российским отношениям … они не могут быть хуже. … Я не буду говорить Путину, что делать. Зачем я буду говорить ему, что делать? Почему я должен проявлять твердость по отношению к Путину? Я не знаю ничего, кроме того, что он не уважает нашу страну» [2] (июль 2016 г.).

О Сирии, Асаде, исламистах и их пособниках

«Я думаю, что идея одновременной борьбы с Асадом и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была одновременно безумием и идиотизмом. Они воюют друг против друга, пока мы боремся с ними обоими… Я думаю, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для нас намного большая проблема, чем Асад… Я не хочу сказать, что Асад хороший человек, потому что это не так, но нашей главной проблемой является не Асад, а ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). …Я думаю, что невозможно бороться с двумя людьми, которые борются друг с другом. … Вы должны выбрать одного или другого».

Трамп выразил также сомнение в том, что борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеющей немалые доходы от продажи нефти, ведётся союзниками США в полную силу:

«Заберите у них нефть. Я говорил об этом на протяжении многих лет. Заберите у них нефть. Они ещё не забрали её. Они ещё ничего не сделали… Они получают огромные доходы. Я говорил, заблокируйте банковские каналы. Вы знаете, у них очень сложные банковские каналы, которые я понимаю, но я думаю, что другие люди не понимают. Многие люди в странах, которые, как вы считаете, являются нашими союзниками, дают ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) огромные суммы денег, и все они проходят через довольно тёмные банковские каналы. Это огромное количество денег, и не только от нефти… И это деньги, поступающие от людей, которых мы считаем нашими союзниками» [3] (март 2016).

«Если Путин хочет раздолбать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я за это на все 100 процентов, и я не могу понять, как кто-нибудь может быть против этого» [4] (октябрь 2016).

«Я не знаю Путина. Думаю, было бы замечательно, если бы мы поладили с Россией. Поскольку мы, к примеру, могли бы сражаться против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе» [5] (октябрь 2016).

Об Украине и её вступлении в НАТО

«Меня этот вопрос не будет волновать. Если (Украина) вступит (в НАТО) — замечательно, если не вступит — замечательно». … Мне не нравится то, что происходит в Украине. Но это действительно проблема, затрагивающая Европу гораздо больше, чем нас. И они должны брать на себя этот груз» [6] (август 2015).

«Украина — страна, которая волнует нас гораздо меньше, чем других членов НАТО, и тем не менее мы тянем всё это на себе. Они не делают ничего. Почему не Германия отвечает за Украину от НАТО? Почему не другие страны, которые находятся в непосредственной близости от Украины, этим занимаются? Почему мы всегда те, кто ведёт к потенциальной Третьей мировой войне с Россией?» [7] (март 2016).

«Что касается Украины — там царит беспорядок. И так происходит, когда при власти администрация Обамы с его прочными связями с НАТО. Со всеми этими крепкими связями с НАТО Украина в беспорядке» [8] (июль, 2016 г.).

О Крыме

«Но, вы знаете, жители Крыма, с того, что я слышал, хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. И это тоже следует иметь в виду» [8] (июль 2016).

Отвечая на вопрос относительно признания Крыма территорией РФ и возможности снятия санкций с России за агрессию против Украины, Трамп ответил:

«Да, мы рассмотрим этот вопрос» [9] (июль 2016).

О невмешательстве в дела других стран

«Мы прекратим попытки заниматься построением демократии (за пределами США) и свергать режимы, а также вовлекаться в ситуации, в которые мы не имеем никакого права вмешиваться» [10] (ноябрь 2016).

«Я хочу помогать всем нашим союзникам, но мы теряем миллиарды и миллиарды долларов. Мы не можем быть полицейским для всего мира. Мы не можем защищать страны по всему миру, которые не вносят нам средства за то, что мы их защищаем». … «Действия Обамы и Клинтон (на Ближнем Востоке) привели к созданию вакуума, и таким образом родилась группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) [11] (ноябрь, 2016 г.).

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама и Хиллари Клинтон

Это лишь небольшая, но весьма существенная часть высказываний нашего героя — ценителя женской красоты, шоумена, миллиардера-предпринимателя с немецкими (по отцу) и шотландскими (по матери) корнями — в ранге претендента на заветное кресло в Белом доме. Его политическое видение, по крайней мере в общих чертах и в той части, которая представлена приведёнными выше высказываниями, достаточно очевидно. Кандидат от Республиканской партии Трамп:

• является убеждённым сторонником нормальных, включая торговые и даже дружественные, отношений с Россией и лично президентом Путиным;

• от союзнических отношений с членами НАТО он не отказывается, но считает, что их вклад, в особенности финансовый, в организацию должен быть более весомым;

• полагает, что Америка не должна выступать в роли мирового жандарма, вмешивающегося в дела других стран и насаждающего в них демократию;

• считает что на Украине царит беспорядок, но это больше касается европейских членов НАТО, в частности Германии;

• исходит из того, что главным противником в Сирии является не Асад, а возникшая в результате действий Обамы и Клинтон группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которой США и Россия должны сражаться совместно;

• готов рассмотреть вопрос о признания Крыма территорией РФ и возможности снятия санкций с России за Украину.

Архип Куинджи. Морской берег. Крым. 1885-1890

Можно, наверное, дописать политический портрет Трампа какими-то пропущенными нами штрихами, но и так видно, какой это адекватный кандидат-республиканец. С каким, должно быть, облегчением вздохнут все люди доброй воли, получив, после невнятного Обамы, такой подарок судьбы: трезвомыслящего, настроенного на сотрудничество, а не конфронтацию, миролюбивого лидера западного мира. В разительном, разумеется, контрасте с Хиллари Клинтон — кандидатом от демократов из семейства элитных политиков, подсемейства ястребов.

Но после полётов во сне и наяву в высоких эмпиреях, когда в состоянии сладостной эйфории разум замолкает и розовые мечты о светлом будущем кажутся единственной реальностью, всегда наступает тяжёлое пробуждение.

Мечты, мечты, // Где ваша сладость? // Где ты, где ты, // Ночная радость? // Исчезнул он, // Веселый сон, // И одинокий // Во тьме глубокой // Я пробуждён! (А. С. Пушкин. Пробуждение).

Только наивные люди и склонные выдавать желаемое за действительное неисправимые оптимисты могли верить в то, что президент Трамп, засучив рукава, станет претворять в жизнь программные задумки кандидата в президенты Трампа. В политике подобная прыть вообще не принята и много ли вообще на свете «избранников народа», выполняющих свои предвыборные обещания?! Образно говоря, задача рвущегося к власти политика чаще всего состоит в том, чтобы зажатый в кулак медный грош выдавать легковерному «электорату» за золотую монету.

Но главное здесь всё-таки другое. В конце концов, каждый человек является заложником своего времени, своего происхождения, своей среды. И чем выше общественный статус личности, тем больше он напоминает лежащего Гулливера, опутанного верёвками лилипутов. Самыми, возможно, несвободными людьми были стоящие на вершине власти египетские фараоны, византийские басилевсы, китайские императоры и другие формально наделённые безграничной властью, обожествляемые самодержцы. В подавляющем большинстве случаев они могли принимать важные решения лишь в узких рамках коридора возможностей, в пределах господствующей государственной парадигмы, а их повседневная жизнь была строго регламентирована многочисленными условностями и обязанностями, преимущественно церемониально-ритуального характера. Нельзя, конечно, отрицать, что личность суверена накладывает определённый отпечаток на эпоху его правления, а среди верховных правителей встречаются и великие реформаторы, играющие по своим правилам, переводящим внешнюю и внутреннюю политику государства в иное русло, с кардинальными изменениями в жизни страны. Но последнее в истории встречается крайне редко.

Особенно в политической истории англосаксов, которая в окончательном виде сформировалась в начале XVIII века в результате победы Англии, тогда же переименованной в Великобританию, в общеевропейской войне за испанское наследство (1701−1714). Став морской и торговой сверхдержавой, Великобритания в своей внешней политике неизменно придерживалась с тех пор принципа, который тезисно можно сформулировать следующим образом: безраздельная мировая гегемония, расширение подвластных британской короне владений и подавление любых, реальных или потенциальных, конкурентов, независимо от их национальной, идеологической, религиозной и прочей принадлежности [12].

Выпавший в результате развала Британской империи после Второй мировой войны из рук британцев имперский штандарт был подхвачен американцами, которые с той же последовательностью и энтузиазмом стали проводить в изменившихся условиях внешнюю политику своих предшественников. Такова, в двух словах, геополитическая реальность наших дней, реализуемая американской элитой, в союзе со странами англосферы (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и с неизменным yes, sir! и одобрямс! младших партнёров по НАТО, а также группы зависимых от гегемона и не желающих портить с ним отношения стран.

Не случайно поэтому, что, усевшись в президентское кресло, диссидентствующий кандидат в президенты Трамп быстро перевоплотился в добропорядочного американского империалиста — «правильного» руководителя мечтающей о мировом господстве сверхдержавы. Ночью 7 апреля 2017 года крылатыми ракетами «Томагавк», в ответ на так и не доказанную химическую атаку правительственных войск в городе Хан-Шейхун, был нанесён удар по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат» в провинции Хомс. Усилилось политическое, дипломатическое и военное давление на КНДР, с целью заставить северокорейцев прекратить ядерные программы, разработки баллистических ракет и распространение оружия. Имеет место радикальный отход и от других внешних и внутренних политических установок до-президентского Трампа в сторону их ужесточения и доведения до приемлемого для элиты уровня. Более того, Трамп начинает понемногу приобретать репутацию крутого, вписывающегося в раз и навсегда установленный англосаксонский геополитический мейнстрим президента. Заодно стали понемногу затихать голоса, настойчиво обвиняющие Трампа в связях с Россией и громко требующие его импичмента.

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Не оправдывая политику американской элиты, успешно переформатировавшей Трампа в естественный для Pax Americana модус, а лишь констатируя чётко прослеживаемую в мировой истории тенденцию, следует, не мудрствуя лукаво, признать, что к господству над более слабыми, над теми, кому за отсутствием необходимых ресурсов трудно постоять за себя, стремились все когда-либо существовавшие великие империи (и не только они). Имперское величие, обычно символизируемое в официально поддерживаемом культе великих победителей и завоевателей, является наиважнейшим слагаемым исторической памяти любого народа с имперским прошлым, предметом гордости за своих славных героических предков. На примере Англии психология стремящейся к мировому господству нации ярко и образно передана, например, в обращённой к толпе ироничной речи бродячего философа и комедианта Урсуса из романа Виктора Гюго «Человек, который смеётся»:

«От всего сердца поздравляю вас с тем, что вы — англичане. Вы — великий народ. … У вас превосходный аппетит. Вы — нация, которая поедает другие народы. Великолепное занятие! Эта способность пожирать других ставит Англию на совершенно особое место. В своей политике и философии, в своём искусстве прибрать к рукам колонии и целые народности, в ремёслах и промышленности, в своём умении причинять другим зло, приносящее вам выгоду, вы ни с кем не сравнимы, вы изумительны!» [13].

Народ небольшого островного государства создал самую большую по площади в мировой истории Британскую империю — ну как этим не гордиться! Впрочем, хорошим аппетитом в пору своего расцвета отличались все великие империи. Поглощая и переваривая всё новые территории и народы, они расширялись всё дальше и дальше, пока не ослабевали или не наталкивались на сопротивление соизмеримого по мощи противника, способного остановить дальнейшее продвижение завоевателя. Так, Римскую империю остановили на Востоке парфяне, арабов в Европе — франки, турок под Веной — войска европейской коалиции. Этот ряд можно ещё очень долго продолжать. Если же, допуская в качестве гротеска, завтра наберёт великую силу и поднимется государство Гондурас, придётся иметь дело уже с «гондурасским империализмом» со столицей в городе Тегусигальпа.

Создателям великих империй и претендентам на мировое господство (Александр Македонский, Чингисхан, Наполеон, Гитлер, Великобритания, США и другие) никогда не удавалось достичь конечной цели, которая вообще выглядит как химера, порождённая непомерным властолюбием, честолюбием и отрывом от действительности. Однако, хотя и обречённые на провал, попытки реализации подобных проектов всегда приводят к страданиям и смерти миллионов людей, гибели целых стран, народов и цивилизаций. В наши дни стремление западной, преимущественно англосаксонской, «элиты» под знаменем глобализации, борьбы за демократию, права человека, гражданское общество и тому подобное подмять под себя всё и вся привела, например, к большому пожару на Ближнем Востоке, в эпицентре которого оказалась Сирия.

Фактически в образе таких организаций, как запрещённые в России «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — до 2014 года) и «Джебхат ан-Нусра», (переименованное в июле 2016 года в «Джебхат Фатх аш-Шам»), был выпущен на волю злобный джинн под названием «исламский радикализм». Хуже всего, что исламистская идеология, толкование Корана в экстремистском духе, идея о создании всемирного суннитского халифата, превосходящего по размерам раскинувшийся от Пиренеев до Инда Арабский халифат времён Омейядов (VII — VIII века, 8,5 млн кв. км), получили немалое распространение в исламской среде и за её пределами. Западом, то ли сознательно, то ли по неведению, фактически был запущен процесс радикализации ислама, и сегодня мир, к своему удивлению, становится свидетелем того, как вчерашний тихий, образованный, материально обеспеченный, родившийся в Европе молодой мусульманин превращается в безжалостного террориста-смертника, а в рядах сражающегося в Сирии и Ираке исламистского воинства всё чаще попадаются светлокожие и голубоглазые европейцы.

Бороться с распространяющейся, как чума, идеей намного сложнее, чем с отдельными террористическими организациями, поэтому даже победа над исламистами в Сирии, Ираке и других странах, где они пустили корни и ведут вооружённую борьбу, не гарантирует окончательной победы над вышедшим из-под контроля вселенским злом. Исламский радикализм, с его массовым террором, непримиримостью ко всякому иноверию и инакомыслию, искореняемых на подконтрольных ему территориях немыслимо дикими методами, с его призывами к беспощадной борьбе с «крестоносцами», мечтами о всемирном суннитском халифате, построенном в соответствии с единственно верным, близким к ваххабизму толкованием Корана и заветами пророка Мухаммеда — жестокая геополитическая реальность начала XXI века. С этим приходится считаться уже всем. Война с исламистами идёт на многих фронтах, и Сирия, наряду с Ираком, является основным театром боевых действий развязанной имперской политикой запада войны.

Идущая уже более шести лет война в Сирии ведётся на относительно небольшой территории с общим числом непосредственных участников, едва превышающим полмиллиона. Однако унёсший уже более 400 тысяч человеческих жизней этот локальный, на первый взгляд, но глобальный, по сути, конфликт по количеству вовлечённых в него сторон и по своей геополитической значимости вполне сопоставим с мировыми войнами. Очевидно, что в Сирии — небольшой, но неординарной, являющейся сердцем арабского мира ближневосточной стране, расположенной в стратегически важном секторе Средиземноморья, многое сейчас поставлено на карту. Можно без преувеличения сказать, что от окончательных итогов сирийского кризиса будет во многом зависеть будущий геополитический расклад сил в мире.

Здесь, естественно, возникает вопрос об участии в сирийском конфликте России с точки зрения её национальных, государственных интересов, мотиваций и целей. В российском обществе, среди обывателей, маргиналов и либеральной публики иногда раздаются голоса, осуждающие участие российских военных в сирийской войне. Зря, мол, туда полезли, не наша это война, надо решать внутренние проблемы страны, а не защищать диктаторский режим Асада, русские парни не должны рисковать жизнью и погибать в чужих краях и тому подобное.

Следует сразу же отметить изначальную ущербность тезиса «не наша это война». Так вправе рассуждать житель страны, к примеру, той же Республики Гондурас, не играющей сколько-нибудь заметной роли в мировой политике и расположенной вдали от театра военных действий. А вот для гражданина занимающей восьмую часть земной суши, плюс миллионы квадратных миль морской акватории, самой богатой природными ресурсами страны подобное рассуждение совершенно неприемлемо. Статус великой державы является единственно возможной геополитической константой для самого большого по площади государства, находящегося к тому же в далеко не дружественном окружении. А неизменный для всех великих империй императив гласит: если не защищать свои интересы на ближних и дальних рубежах, придётся отражать угрозу на пороге своего дома, а то и в самом доме. Страусиная политика зарывания головы в песок гибельна, поскольку пассивная внешняя политика чревата серьёзными последствиями, вплоть до фрагментации страны и сокращения её центральной части до размеров Великого княжества Московского времён Ивана Калиты. Поэтому все происходящие в нашем мире события и явления большей или меньшей важности, включая, допустим, поголовье пингвинов в Антарктиде, в той или иной мере касаются России. В наши дни трудно, чтобы не сказать невозможно, представить ответственного кремлёвского правителя, который бы этого не понимал.

Помимо общих соображений, касающихся внешнеполитической активности страны, обусловленной её геополитического статусом, есть ряд более конкретных, но чрезвычайно важных, свидетельствующих о глубокой связи сирийского кризиса с коренными интересами России факторов, которые перечислим по пунктам.

• Известно, что в течение четырёх веков Сирия входила в состав Османской империи, а в 1920 году, в соответствии с решениями конференции Высшего совета Антанты в Сан-Ремо, османское иго сменилось французским мандатом, срок действия которого истёк в 1943 году. Однако французские войска не спешили покидать сирийскую землю и вынуждены были уйти лишь в 1946 году, не в последнюю очередь под давлением Советского Союза. 17 апреля 1946 года отмечается как дата независимости Сирии, и с тех пор стали устанавливаться дружественные отношения Сирийской Арабской Республики с СССР, а позже, после короткого периода затишья, уже с РФ. Очевидно, что Сирия — давний, достаточно надёжный и верный союзник России, особенно начиная с периода почти полувекового правления семейства Асадов. Отношения между двумя странами ни разу не омрачались какими-либо серьёзными эксцессами, и сегодня на Ближнем Востоке у России других друзей и союзников, а не просто «партнёров», фактически нет.

• Наглядным проявлением российско-сирийского сотрудничества является существующий с момента вступления в должность в 1971 году президента Хафеза Асада Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии (ПМТО), который сейчас превращается в полноценную военно-морскую базу. По поводу значения базы в Тартусе вполне определённо высказался президент Башар Асад:

«Что касается российского присутствия в различных регионах мира, в том числе в Восточном Средиземноморье, в сирийском порту Тартус, оно необходимо для поддержания баланса, который был потерян после распада СССР более 20 лет назад. …Для нас чем больше укрепляется присутствие России в нашем регионе, тем более стабильным он становится, поскольку Россия играет очень важную роль в укреплении стабильности во всём мире» [14].

Kremlun.ru Башар Асад

18 января 2017 г. Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории ПМТО и заходах военных кораблей РФ в порты САР сроком на 49 лет. После ничем не оправданного ухода из вьетнамской Камрани на берегу Южно-Китайского моря и Лурдеса на Кубе база в Тартусе является единственной военно-морской базой России в дальнем зарубежье, основным опорным пунктом её стратегической обороны в исключительно важном регионе Средиземноморья. Без этой базы Черноморский флот России будет практически заперт в Чёрном море, а Средиземное море с прибрежными территориями окажется во власти НАТО. Важным элементом военного присутствия в Сирии и влияния на Ближнем Востоке является и переданный в 2015 году на безвозмездной основе российской стороне расположенный всего в 25 км от алавитской цитадели семейства Асадов — портового города Латакия военный аэродром «Хмеймим», а также другие российские военные объекты в Сирии.

• Активным участником сирийского кризиса является небольшое, но сказочно богатое (первое место в мире по ВВП, ППС, третье — по номиналу) государство, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова и омываемое водами Персидского залива. Эмират Катар занимает третье, после России и Ирана, место в мире по запасам природного газа, который в сжиженном виде экспортируется в Европу посредством больших газовозов по длинному морскому пути: через Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, Аравийское море, Аденский залив, Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море, Суэцкий залив, Суэцкий канал и Средиземное море. Одно только перечисление этапов такого маршрута чего стоит! Куда выгоднее с точки зрения дешевизны, объёмов и близости транспортировка катарского газа по суше, по газопроводу «Голубой Жасмин» к средиземноморскому побережью Сирии. Катарцы давно об этом мечтают, и до начала сирийского кризиса с Асадом велись по поводу газопровода переговоры, которые, к выгоде для России и Ирана, завершились безрезультатно. Стоит ли теперь удивляться крайне враждебному отношению к Асаду катарцев, щедро финансирующих исламистов и сыгравших немалую роль в разжигании антиасадовских настроений посредством некогда популярной на Ближнем Востоке и в исламском мире телекомпании «аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе. Гипотетический «Голубой Жасмин» ¬нанёс бы тяжелейший удар по экономике России, ежегодно экспортирующей около 160 млрд кубометров газа в Европу, что является основным источником валютных поступлений в государственную казну РФ.

• Народ России терпелив и многое прощает своим правителям, но остро реагирует на крупные военные неудачи: вспомним хотя бы Цусиму. Поражение в Сирии, в любом его варианте, почти наверняка всколыхнёт российское общество и неизбежно повлечёт за собой катастрофическое падение рейтинга президента Путина и политического руководства страны как в самой России, так и за рубежом. В этом случае на улицы российских городов выйдут толпы разгневанных граждан, протестующих против провальной политики руководства и требующих его немедленной отставки. А этим, как водится, воспользуются внутренняя непримиримая оппозиция и внешние силы, которые попытаются направить народный протест в нужное им русло, придав ему антигосударственный и погромный характер. Провал в Сирии вполне может стать сигналом к запуску пожирающего внутренности государственного организма механизма цветной революции по многократно испытанной технологии ещё одного джинна — Джина Шарпа, см. [15]. В общем, поражение в Сирии чревато великими потрясениями и смутой в самой России. При этом будет также нарушен хрупкий, неустойчивый, но хоть какой-то баланс сил, который сегодня в основном держится на трёх «китах»: США, России и Китае. Лучше даже не думать, какие могут произойти изменения в нашем и без того нестабильном мире без одной из этих опор.

• Выпущенное на волю политикой Запада зловещее исламистское чудовище протянуло свои щупальца по всему миру, включая Россию. Созданная в разных странах «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тайная инфраструктура в виде, в частности, «спящих ячеек» представляет потенциальную угрозу стабильности государства и жизни простых граждан страны. Можно указать на ряд факторов, способных многократно увеличить угрозу джихадистского террора в России в случае поражения антиисламистских сил на Ближнем Востоке. Во-первых, по сигналу из центра «проснутся» «спящие ячейки», составленные из джихадистов-смертников; во-вторых, будет дан толчок дальнейшей радикализации ислама, превращающей тихих, законопослушных граждан в фанатичных сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пополняющей ряды джихадистов новыми приверженцами; в-третьих, в Россию через Среднюю Азию и Кавказ устремятся окрылённые успехом толпы исламских фанатиков; в-четвёртых, наряду с другими могут вернуться в РФ выходцы из бывшего СССР, воюющие ныне в Сирии на стороне исламистов. По поводу последней угрозы за два дня до начала военной операции России в Сирии президент Путин заявил следующее:

«Более двух тысяч боевиков, выходцев из бывшего Советского Союза, находятся на территории Сирии. Есть угроза, что они к нам вернутся. Так чем ждать, пока они к нам вернутся, лучше помочь Асаду бороться с ними там, на территории Сирии» [16].

В рядах исламистов сейчас уже порядка 10 тысяч выходцев из бывшего СССР. Добавим также, что, согласно проекту конституции «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) врагом номер один «халифата» является Израиль, а Россия, в компании с Францией, Великобританией и США, отнесена ко второй группе враждебных ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государств [17, статья 184]. С учётом всех обстоятельств, нетрудно прийти к мысли, что именно Россия, наряду с Францией, является наиболее удобной и уязвимой мишенью для атак исламистских террористов.

Таким образом, военное участие РФ в сирийском кризисе обусловлено её статусом великой державы, союзническим и моральным долгом перед неизменно дружественной страной, стратегическими соображениями (базы в Тартусе, Хмеймим, присутствие на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье), экономическими интересами, связанными прежде всего с экспортом газа в Европу, желанием максимально оградить себя от исламистского террора. Сюда можно добавить возвращение в клуб ведущих мировых держав, повышение международного престижа страны, удар, наносимый по однополярному Pax Americana, защиту оказавшихся фактически на грани исчезновения христианских общин Востока, испытание в боевых условиях новейших образцов российской военной техники, интерес к которой в мире заметно возрос …

Словом, активное участие в сирийском кризисе, бесспорно, отвечает коренным интересам России. Следует также иметь в виду, что, по крайней мере в долгосрочной перспективе, у России в Сирии, да и на всём Ближнем Востоке, других достаточно надёжных союзников, помимо президента Башара Асада и его окружения, нет. При всей важности военно-политического союза с Ираном и контролируемой им ливанской шиитской организацией «Хезболла» он не может считаться достаточно прочным и долговременным, поскольку конечные цели сторон относительно послевоенного устройства Сирии не совсем совпадают [18] и есть к тому же «подводные рифы», связанные уже с проблемой ирано-израильских отношений. Кое-какие расхождения имеются и в позициях сирийского и российского руководства, но они менее существенны и, по-видимому, легко устранимы. Что касается союзнических отношений с сирийскими курдами, но особенно с Турцией, а тем более с контролируемой западом «умеренной оппозицией», то их можно характеризовать как временные, неустойчивые и проблемные.

Прочность союза с Асадом обусловлена не только тем, что российские военные находятся в Сирии по просьбе сирийского руководства, то есть на законной, в отличие от других, основе. И связана она не только с многолетней дружбой между Сирией и Советским Союзом, которая приобрела тесный союзнический характер в период правления Хафеза Асада и продолжена уже в сирийско-российском формате Башаром, сыном Хафеза. Альтернативой семейству Асадов, бессменно правящему Сирией вот уже почти полвека, являются в лучшем случае вскормленные западом пикейные жилеты и диванные генералы «умеренной оппозиции», в худшем — примеряющие на себе одежды этой самой оппозиции экстремисты из таких организаций, как «Джебхат Фатх аш-Шам». В последнем случае алавиты, шииты, христиане, езиды и представители других несуннитских общин могут стать жертвами массовых погромов и резни. В обоих вариантах с российским присутствием в Сирии и на Ближнем Востоке будет покончено, со всеми вытекающими отсюда, изложенными выше последствиями.

По сути, других вариантов здесь нет: или Асад, или антироссийское руководство. Это прекрасно понимают все в самой Сирии, в России, на западе, в Турции, в монархиях Персидского залива, в других странах. Именно понимание неизбежности грядущих ужасов и безальтернативность асадовского правления заставляет национальные, религиозные, конфессиональные меньшинства, а также часть суннитов-курдов и суннитов-арабов поддерживать президента Асада. Идиотов, во всяком случае законченных, в большой политике нет, не случайны поэтому не умолкающие уже седьмой год вопли, громко, нередко с надрывом требующих ухода Асада, демонизируемого всеми доступными средствами. А некоторые лица на Западе и Востоке довели себя до такого состояния, что, похоже, просыпаются и засыпают со словами «долой Асада». Как и можно было ожидать, в процессе трансформации в правильного американского президента, к антиасадовской истерии, вопреки своей прежней миротворческой риторике, присоединился и Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Так уж вышло, что центральной фигурой сирийского кризиса является относительно молодой (51 год) восточный автократ, бывший офтальмолог Башар Асад. Он, как правитель, не безупречен и едва ли обладает силой духа и твёрдостью характера своего отца, который после смерти Насера в сентябре 1970 года претендовал на роль общеарабского лидера. Но, как показали события последних лет, Башар совсем не слабак и неплохо умеет держать удары, которые сыплются на него со всех сторон. До начала военной операции России Асад, которому с самого начала конфликта единодушно предрекали скорое падение, целых четыре с половиной года (с 15 марта 2011 по 30 сентября 2015) вёл из последних сил тяжелейшую войну с оппозицией. Для сравнения: президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али капитулировал, уйдя в отставку и покинув страну, уже на 21-й день цветной революции в Тунисе (24 декабря 2010 — 14 января 2011 года), с которой, кстати, и началась серия государственных переворотов на Ближнем Востоке. Всего две недели (с 25 января по 11 февраля 2011 года) длился переворот в соседнем Египте, свергнувший президента Хосни Мубарака. Дольше всех, восемь месяцев (с 15 февраля по 20 октября 2011 года) продержался взятый под конец в плен возле своего родного города Сирт и зверски убитый вождь ливийской Джамахирии, «воин-бедуин» Муаммар Каддафи. Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни! При всей условности и неоднозначности подобных сравнений истина в том, что три достаточно крепких, жёстких, популярных в своих странах арабских правителя пали под натиском обезумевшей толпы или проиграли войну с вооруженным противником, а не лишённый недостатков скромный интеллектуал-интроверт уцелел и по-прежнему остаётся у власти. И это при том, что ему пришлось иметь дело с таким противником, как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемое «халифом Ибрахимом» (настоящее имя Абу Бакр аль-Багдади), провозгласившим Сирию и Ирак центром своего эфемерного халифата со столицей в сирийском городе эль-Ракка.

Очевидно, что от того, быть или не быть во главе сирийского государства Башару Асаду (точнее, семейству Асадов: у Башара есть готовый преемник — более решительный и жёсткий, чем он сам, младший брат Махер), зависит сейчас очень многое, в том числе для России. Не следует поэтому слишком серьёзно относиться к шпилькам, которые иногда, видимо, в целях дипломатического прикрытия, избегая выглядеть чересчур проасадовскими, отпускаются российскими руководителями (Путин, Лавров и другие) в адрес Асада. Высказывания типа «Мы не держимся за Асада» или «Мы поддерживаем в Сирии не конкретную фигуру, а законную власть» обычно дезавуируются словами о легитимности президента Асада и о том, что вопрос о руководителе САР может решаться только самим народом Сирии. Несмотря на неизбежные в данной ситуации лёгкие трения между Москвой и Дамаском, нет видимых оснований полагать, что российское руководство, даже под сильным давлением Запада, способно сдать своего сирийского союзника.

Как ни печально, но в современном мире Логика, Доказательство и Право (ЛДП, не путать с аббревиатурой либерально-демократических партий) находятся в настолько подавленном состоянии, что легитимность того или иного руководителя государства определяется не рациональными соображениями, а исключительно по принципу «наш — не наш». На президентских выборах 2014 года в Сирии, которые впервые за полвека проводились на конкурентной основе, Башар Асад набрал 88,7% голосов избирателей, намного опередив двух своих конкурентов. Все друзья Сирии, включая Россию, Иран, некоторые страны СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, признали выборы свободными, справедливыми и прозрачными, а страны НАТО и группа «Друзья Сирии», в которую входят западные державы, некоторые страны Ближнего Востока, часть сирийской оппозиции и ряд европейских, исламских и африканских международных организаций, сочли выборы нелегитимными.

Основная линия раздела в сирийском кризисе достаточно чётко обозначена, противоречия между друзьями и «друзьями» Сирии глубоки и трудноразрешимы. В условиях, когда военные действия продолжаются, трудно рассчитывать на большой успех переговоров, ведущихся в Женеве и Астане, хотя там и предпринимаются дипломатические усилия для достижения взаимоприемлемого компромисса и создания единого фронта борьбы с исламистами. В таком конфликте, как сирийский, где слишком много участников, явных и скрытых факторов, постоянных и переменных параметров большей или меньшей значимости, предвидеть конечный результат практически невозможно. Тем более что, «как и почти всегда в политике, результат бывает противоположен предвидению» (Шатобриан). И всё же не надо быть пророком, чтобы понять, что Сирия уже не будет прежней и вряд ли удастся избежать её фрагментации и раздела на сферы влияния. А мир в целом находится сейчас на пороге потрясений, являющихся следствием глобальных конфликтов, затрагивающих интересы многих государств и приводящих к заметным, порой драматическим переменам в жизни обитателей разных стран.

Литература

[1]. Donald Trump: «I will be the greatest jobs president that God ever created» // The Washington Times, September 28, 2016.

http://www.washingtontimes.com/news/2016/sep/28/donald-trump-ill-be-greatest-president-jobs-god-ev/

[2]. Что думает Дональд Трамп о России и Путине? // Русская служба ВВС, 8 ноября, 2016.

http://www.bbc.com/russian/news-37875183

[3]. Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views // The New York Times, March 26, 2016.

https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html?_r=0

[4]. Американская ядерная кнопка // Независимая газета, 14 окт. 2016 г.

http://nvo.ng.ru/nvo/2016−10−14/1_nuclear.html

[5]. США и Россия должны вместе сражаться против ИГИЛ — Трамп // Телерадиокомпания Звезда, 10 октября 2016.

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201610100516-kbmp.htm

[6]. Трамп: меня не волнует вступление Украины в НАТО, пусть о ней заботится Европа // Европейская правда, 17 августа 2015.

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/08/17/7037103/

[7]. Трамп про Крым и войну в Украине. Основные высказывания // Украинская правда, 9 ноября 2016.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/9/7126286/

[8]. Трамп: Жители Крыма выбрали Россию // Корреспондент.net, 31 июля 2016.

http://korrespondent.net/world/worldabus/3725159-tramp-zhytely-kryma-vybraly-rossyui

[9]. Трамп обещает рассмотреть снятие санкций с РФ и признание Крыма российским // Европейская правда, 28 июля 2016.

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/07/28/7052704/

[10]. Трамп заявил, что при нём США перестанут вмешиваться в дела других стран // Ren. tv, 04 ноября 2016.

http://ren.tv/novosti/2016−11−04/tramp-zayavil-chto-pri-nem-ssha-perestanut-vmeshivatsya-v-dela-drugih-stran

[11].Трамп обещал не свергать режимы в случае избрания президентом США // Взгляд, 4 ноября 2016.

https://vz.ru/news/2016/11/4/841883.print.html

[12]. Аракелян Г. Б. Империя перешла в наступление // М.: «Университетская книга», 2-ое издание, 2017, ISBN: 978−5-98 699−257−0.

[13].Виктор Гюго. Человек, который смеется // М., Гослитиздат, 1956.

http://www.lib.ru/INOOLD/GUGO/laughman.txt_with-big-pictures.html

[14]. Асад: Сирия не будет возражать против восстановления военной базы РФ // РИА Новости, 26.03.2015.

https://ria.ru/world/20150326/1054688656.html

[15].Аракелян Г. Б. Цветные революции в контексте истории и зеркале современной политики // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77−6567, публ.18 482, 01.02.2014.

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001d/00122567.htm

[16]. Путин: лучше бороться с боевиками в Сирии, чем ждать их возвращения в Россию // ТАСС, 28 сентября 2015.

http://tass.ru/politika/2295116

[17]. Книга «Система Ислама» — Проект Конституции Исламского Государства // Halifat Info.

http://www.halifat.info/maktaby/kitab/454-sistema-islama.html?start=13

[18]. Аракелян Г. Б. Сирийский кризис (истоки и современность), Часть XI. Отношения между союзниками // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77−6567, публ.22 817, 13.12.2016.

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011739.htm