Георгий Шкловский
Автор
Белорусский историк, политолог, культуролог и медиаэксперт. Сфера интересов – национализм и современная политическая мифология на пространстве исторической России, прежде всего – в Белоруссии, Казахстане и на Украине.
Последние публикации
Белорусский миф о «Куропатах»: кто заинтересован в сокрытии правды?
На днях, 26 мая, в минском Доме литератора историк Емельян Лепешко провёл презентацию своей книги «Куропаты: змеиный поцелуй Америки». Отставной подполковник КГБ четвёртое десятилетие борется с националистическим мифом, прочно вошедшим и в официоз, и в программу школ и вузов. Чтобы бросить вызов...
2 июня 2022
«Бессмертный полк» в Белоруссии готовится к легальному шествию
Приближается знаменательная дата общенародного праздника 9 мая — День Победы. Праздничные мероприятия готовятся не только на постсоветском пространстве. Их символом стало шествие участников международной акции памяти «Бессмертный полк». Каждый год хранители исторической памяти собираются вместе...
15 апреля 2022
«Беженцы» против «фашистов»: белорусские власти скрывают кризис на границе
23 ноября в минском аэропорту была арестована репортёр курдского телеканала NRT Жиан Али (Zhyan Ali). У неё было отобрано журналистское оборудование. Правовые основания ареста до сих пор не известны. Читайте в новостях: В Белоруссии арестовали репортёра курдского телеканала NRT На следующий день...
24 ноября 2021
Что произошло с русским движением в Белоруссии
*** Читайте предысторию: Русское движение Белой Руси: тысяча лет истории Четвёртая волна «белорусизации» пришлась на период заката так называемой «горбачёвской перестройки». До БССР заданный в Москве тренд дошёл с большим временным лагом и не имел тех крайностей, которыми «перестроечные» тенденции...
23 августа 2021
Костёл в Белоруссии популяризирует творчество пособников нацистов
Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий снова отметился в оппозиционной деятельности и открыто выступил против светских властей Белоруссии. Костёл не сделал должных выводов из конфликта 2020 года, ярким эпизодом которого стало фактическое изгнание архиепископа...
8 июля 2021
Польша не может смириться с воссоединением Белоруссии
Александр Лукашенко долго не замечал общественного движения, почти 10 лет добивавшегося придания дате 17 сентября статуса государственного праздника как Дня воссоединения. Он не замечал даже юбилеи эпохального события — лишь в 2009 году поздравил сограждан, отметив: «17 сентября 1939 года начался...
14 июня 2021
Белорусские сумерки: «кровавый перфоманс» Латыпова
Белорусская общественность шокирована попыткой покончить с жизнью в зале суда, которую предпринял 1 июня политзаключённый Степан Латыпов, предварительно заявив о пытках и издевательствах над ним в следственном изоляторе, а также предупредив отца и соседей о грозящей им опасности. В тяжёлом...
7 июня 2021
ОБСЕ подвергает Белоруссию остракизму. Что дальше?
Заявление 37 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о грубом нарушении руководством Белоруссии международного права при подавлении массовых протестов белорусской общественности озвучил 20 мая представитель Дании в ОБСЕ Рене Динесен. Его обращение к руководству...
25 мая 2021
Белорусский «террорист» Протасевич — символ несостоятельности Запада
Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в воскресенье, 23 мая, при чрезвычайных обстоятельствах — самолёт, на котором он летел из Греции в Литву, был принуждён к посадке на территории Белоруссии. Таких спецопераций ранее белорусские спецслужбы не проводили. Следите за...
24 мая 2021
«Не наша война»: вместо Дня Победы в Белоруссии будет день госсимволики
Во многих белорусских школах на воскресенье 9 мая запланировано проведение массовых мероприятий, никак не связанных с Днём Победы. Школьные учителя намерены во время традиционного праздника прививать подрастающему поколению уважение к символике постсоветской республики. Читайте в новостях: В...
5 мая 2021
Запрет «Бессмертного полка» в Белоруссии: кого и зачем обманывает МИД РФ?
Директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде в опубликованном 4 мая интервью ТАСС рассказал о планах празднования 9 Мая в разных странах. Отвечая на вопрос о странах, где соотечественники имеют возможность провести полноценное шествие «Бессмертного...
5 мая 2021
Белоруссия возвращается в XIX век?
Принятые 16 апреля Палатой представителей Национального собрания Белоруссии законопроекты устанавливают массу запретов для граждан и новые полномочия для силовиков и чиновников. Особого внимания удостоились журналисты и вообще любые распространители информации. Установлен запрет на освещение...
17 апреля 2021
Белорусская «идеология»: от перемены клоунов цирк не меняется
Александр Лукашенко начал понедельник, 5 апреля, с кадровых назначений. Он переместил министра информации Игоря Луцкого с должности министра информации на должность замглавы президентской администрации, который будет курировать СМИ и так называемую государственную идеологию. Министерское кресло не...
5 апреля 2021
Работа посла РФ в Белоруссии: «чего изволите?» и «как бы чего не вышло»
Не только между союзниками, но и между врагами возможен и в ряде случаев необходим диалог, что прекрасно иллюстрирует вся история дипломатии. Даже накануне нападения гитлеровской Германии на СССР между ними поддерживались дипломатические отношения: работники МИД доносили официальные позиции по...
10 марта 2021
Идеологическое фиаско режима Лукашенко
Назначая 21 сентября новых ректоров вузов, Александр Лукашенко продемонстрировал симптоматичный «оптовый» подход к кадровой проблеме. Сменить сразу троих ректоров медицинских университетов (Минского, Гомельского и Гродненского) — это отчаянный вопль оптовика, не обнаружившего на горящем складе...
21 февраля 2021
Идеологическое банкротство режима Лукашенко ведёт к господству национализма
Либеральная общественность Белоруссии обсуждает очередное увольнение за «гражданскую позицию»: 9 декабря полтора десятка националистических изданий проинформировали об увольнении директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж». Уволенный Сергей Климов сообщил порталу tut...
11 февраля 2021
Как один сотрудник посольства РФ противостоит Вашингтону, Варшаве и Минску
С конца прошедшей недели белорусская общественность обсуждает два дипломатических скандала — на первый взгляд, никак между собой не связанных. Фигурантами первого оказались сотрудники МИД России и Белоруссии, а также минского Национального исторического музея. Читайте о скандале в новостях: МИД...
9 февраля 2021
Российские СМИ помогают русофобской «белорусизации» Лукашенко
Ключевой задачей белорусских националистов и их зарубежных кураторов-спонсоров является обоснование тезиса «Белоруссия — не Россия, белорусы — не русские». Вопреки распространённому стереотипу, в другой части Союзного государства такой нарратив является не уделом маргиналов, но общим местом...
3 февраля 2021
Русская весна на минской улице
Для установления тоталитарных порядков используется примитивная схема мобилизации против врагов — внутренних и внешних. При дефиците таковых попросту выдумывают, назначают. Марксисты считают, что причиной общественного конфликта является собственность. Для контроля над ней необходима власть...
3 февраля 2021
Лукашенко продолжает спекулировать на памяти о Великой Отечественной войне
Особенно активные спекуляции на теме Великой Отечественной осуществляются в Белоруссии по мере того, как покидает этот мир поколение ветеранов. В силу состояния здоровья и ряда других причин они не могут играть столь же активную роль в общественно-политической жизни, корректировать акценты и...
1 февраля 2021