Геннадий Матвиенко
Последние публикации
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Исход конфликта на Украине разрешится в ближайшие месяцы — Боррель
В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине...
15 марта 2024
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах украинской армии
Председатель общественного движения Запорожья «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, со ссылкой на свои источники, сообщил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ на фоне слухов о готовящемся бунте среди военных. Как пояснил Рогов, Зеленского не любят...
новость часа
15 марта 2024
На Украине сообщили о серии взрывов в Киеве
В столице Украины ночью 15 марта были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Киеве раздаются звуки взрывов», — процитировал телеканал корреспондентов. В окрестностях украинской столицы работает ПВО, отметили журналисты. Согласно данным онлайн-карты украинского...
15 марта 2024
В Иркутской области и Бурятии началось голосование на выборах президента РФ
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Иркутской области и Бурятии в 08:00 по местному времени (03:00 мск). Досрочное голосование в этих регионах проходило в труднодоступных и отдаленных территориях с конца февраля и завершилось 14 марта. В Бурятии, по данным...
15 марта 2024
В Совфеде согласились со словами главы Англиканской церкви о Макроне
Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «несёт бедствие». Член Совета Федерации напомнил, что архиепископ назвал французского лидера...
15 марта 2024
Макрон заявил о победе Франции в возможном противостоянии с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. Французский лидер заверил, что в случае необходимости он примет решения, гарантирующие, что российская армия не победит. «Если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы — и...
15 марта 2024
Гладков: жителей Козинки вывезли на фоне серьёзных повреждений зданий
В Белгородской области вывезли жителей села Козинки из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли...
15 марта 2024
На Дальнем Востоке началось голосование на выборах президента России
В Амурской и Еврейской автономной области (ЕАО), Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Якутия открылись избирательные участки в рамках трёхдневного голосования на выборах президента России. По информации избиркома, в Приамурье 15 марта в 08:00 (02:00 мск) открылись 706...
новость часа
15 марта 2024
Немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине оружейные заводы
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о намерении открыть по меньшей мере четыре завода на Украине. Компания нацелена на рекордные продажи вооружения на фоне конфликта на Украине. Подробности сообщил французский телеканал France 24. Заводы будут производить боеприпасы, военную технику и...
15 марта 2024
Итоги выборов президента РФ разочарует многих за рубежом — зампред ЦИК
Полученный по итогам голосования на выборах президента России результат разочарует многих за рубежом, выразил уверенность заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев. По его словам, люди всё равно скажут своё слово, несмотря ни на что. Чем сильнее давление на...
новость часа
15 марта 2024
Захарова напомнила Бухаресту о прощённом Россией долге
Долги Румынии перед Советским Союзом и Россией в десятки раз превышают стоимость отправленного в Россию в 1916–1917 годах золота. Об этом напомнила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова убеждена, что в ходе советско-румынских отношений Россия вернула...
15 марта 2024
Макрон заявил, что не верит в победу Трампа на выборах президента США
Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 выразил неуверенность в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Журналисты поинтересовались у Макрона, может ли Трамп быть в роли посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. «Насколько я...
15 марта 2024
Дипломат Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
Посольству России в Вашингтоне в преддверии выборов президента РФ участились угрозы. Поступила информация о намерениях провести антироссийские акции. Об этом заявил посол Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на Первом канале. По словам российского дипломата, угроз и звонков в дипмиссию стало...
15 марта 2024
Макрон не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным
Охлаждение отношений между Парижем и Москвой опроверг президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. В ходе беседы французский лидер напомнил о неоднократных телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным в начале конфликта на Украине. «Я без...
15 марта 2024
Губернатор Гладков: в Белгородской области нет украинских боевиков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил 14 марта Грайворонский городской округ вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьёвым, чтобы убедиться в том, что на территории региона нет украинских военных, о которых ранее писали некоторые СМИ. Гладков сообщил, что они...
новость часа
15 марта 2024
Выборы президента России стартовали на Колыме, Сахалине и Курилах
В Магаданской и Сахалинской областях началось голосование на выборах президента России. На Колыме в 08:00 (00:00 мск) открылись 86 избирательных участков, сообщил 15 марта председатель облизбиркома Николай Жуков. Он уточнил, что в Магаданской области зарегистрированы 97 255 избирателей. К работе на...
15 марта 2024
Макрон: на десять снарядов, выпущенных армией России, ВСУ отвечают одним
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что контрнаступление украинской армии прошло не так, как ожидалось. Французский лидер, анализируя положение ВСУ, высказал мнение, что контрнаступление в последние месяцы надежд не оправдало. «Если посмотреть на ситуацию сейчас, то она сложная для Украины»...
15 марта 2024
Во Франции заявили о бредовом состоянии Макрона из-за Украины
Заявляя об экзистенциальной угрозе Франции на Украине, президент Эммануэль Макрон хочет оправдать ядерную атаку. К такому выводу пришёл лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Макрон в полном бреду, когда говорит об «экзистенциальной угрозе» для Франции в украинском вопросе! Такими словами он...
15 марта 2024
Иностранные наблюдатели: на выборах в России высокая прозрачность
Иностранные электоральные эксперты уже прибыли в Россию, чтобы наблюдать, перенимать опыт, оценивать, общаться с избирателями, делать выводы о выборах президента РФ, которые проводятся с 15 по 17 марта во всех регионах страны. Многие из них уже не первый раз приезжают в Россию с этой целью. Один из...
15 марта 2024