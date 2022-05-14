Галина Каменева
Последние публикации
Война: Ставропольский край 1941–1945 гг.
Ставропольский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. К началу Великой Отечественной войны край носил название Орджоникидзевский. 13 марта 1937 года, после смерти Серго Орджоникидзе, для увековечивания памяти революционера Северо-Кавказский край...
14 мая 2022
Война: Ставропольский край 1941–1945 гг
Ставропольский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. К началу Великой Отечественной войны край носил название Орджоникидзевский. 13 марта 1937 года, после смерти Серго Орджоникидзе, для увековечивания памяти революционера Северо-Кавказский край...
7 мая 2021
Война: Ставропольский край 1941–1945 гг
Ставропольский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. К началу Великой Отечественной войны край носил название Орджоникидзевский. 13 марта 1937 года, после смерти Серго Орджоникидзе, для увековечивания памяти революционера Северо-Кавказский край...
7 мая 2020
Война: Ставропольский край 1941–1945 гг
Ставропольский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. К началу Великой Отечественной войны край носил название Орджоникидзевский. 13 марта 1937 года, после смерти Серго Орджоникидзе, для увековечивания памяти революционера Северо-Кавказский край...
7 мая 2020