Ставропольский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. К началу Великой Отечественной войны край носил название Орджоникидзевский.

Разъезд 63-й кавалерийской дивизии на охране горных перевалов Кавказа. Сентябрь 1942

13 марта 1937 года, после смерти Серго Орджоникидзе, для увековечивания памяти революционера Северо-Кавказский край был переименован в Орджоникидзевский. 22 февраля 1938 года в состав края были переданы пять северных районов Дагестанской АССР (Ачикулакский, Караногайский, Каясулинский, Кизлярский, Шелковской). Из них был образован Кизлярский автономный округ с центром в городе Кизляре. Таким образом, в состав края входило две автономные области (Карачаевская и Черкесская), один округ, 39 районов и восемь городов краевого подчинения. 12 января 1943 года краю было возвращено название — Ставропольский.

Административный центр края — город Ставрополь. С 13 марта 1937 года до 12 января 1943 года назывался Ворошиловском (в честь государственного деятеля К. Ворошилова), затем городу было возвращено название — Ставрополь.

Женщины роют траншеи на окраине Ставрополя. Осень 1941

Жители города Ворошиловска(Ставрополя) на строительстве противотанкового оборонительного рва. Декабрь 1941

Население

Согласно данным всесоюзной переписи населения 1939 года, в Ставропольском (Орджоникидзевском) крае проживали 1 950 887 человек, а к окончанию войны — на 1 июля 1945 года — численность населения, по данным Государственного архива экономики РФ, составила 1 340 600 человек. Более 320 тысяч ставропольцев за годы войны были мобилизованы в ряды армии и флота.

Армия и партизанское сопротивление

На территории Ставропольского края были сформированы десятки военных формирований. В их числе: 5-я Ставропольская (впоследствии 1-я гвардейская) кавалерийская дивизия им. Блинова, прошедшая боевой путь до Праги; 53-я (впоследствии 4-я гвардейская), вошедшая в состав прославленного кавалерийского корпуса Л. Доватора, участвующая в боях под Смоленском, Москвой, дошедшая до Германии; 343-я (впоследствии 97-я гвардейская) стрелковая дивизия, героически себя проявившая в боях под Ростовом-на Дону, в Сталинградской битве, в сражении на Курской дуге; 56-я и 70-я кавалерийские дивизии; 320-я стрелковая дивизия, 68-я и 76-я морские стрелковые бригады, 511-й и 6-й добровольческие полки, 29-я отдельная миномётная бригада и другие формирования.

Десятки тысяч ставропольцев сражались в рядах 37-й, 9-й, 44-й армий, в 4-м и 5-м гвардейских корпусах, которые вели боевые действия на Северном Кавказе, принимали участие в решающих битвах на территории нашей страны и в странах Европы.

Надпись на вывеске с приказом немецкого командования

Советские автоматчики ведут бой за город Пятигорск. 1943

На территории края было создано 47 партизанских отрядов, в их рядах сражались более 2 тыс. человек. Более 1000 ставропольских партизан были удостоены правительственных наград, 247 погибли. В дни наступления советских войск партизаны освободили 70 населённых пунктов края.

Из более чем 320 тысяч ставропольцев, призванных в ряды армии и флота, более 170 тыс. погибли, около 27 тыс. человек вернулись инвалидами.

Герои Советского Союза

Более 220 тысяч ставропольцев за годы Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями. 241 ставрополец (разные категории: уроженцы, призванные, жившие в крае, совершившие подвиг на территории края) был удостоен звания Героя Советского Союза (в т. ч. уроженцев — 130, призванных на территории края — 26), а с Карачаево-Черкесией, входившей в состав Ставропольского края, всего 254 человека.

50 ставропольцев (с учетом КЧР) стали полными кавалерами орденов Славы, из них уроженцев — 28, призванных на территории края — семь.

Экономика

Десятки предприятий края выпускали военную продукцию, в том числе Георгиевские арматурный и шиноремонтный заводы, Ставропольский завод «Красный металлист», Ставропольский кожевенный завод, Пятигорский мотороремонтный завод, Невинномысская шерстомойная фабрика, Ставропольская швейная фабрика, Кисловодская сапоговаляльная фабрика, Пятигорский и Ессентукский промышленные комбинаты и другие.

Завод №764 «Красный металлист», разрушенный немецко-фашисткими захватчиками во время оккупации. 20 марта 1943

На Верхнем базаре. Лето-осень 1942 года. Ставрополь

Для нужд фронта изготавливались боеприпасы, снаряжение, лыжи, одежда, обувь. Например, завод «Красный металлист» в городе Ставрополе производил 82-миллиметровые миномёты и автоматы ППШ, мотороремонтный завод в городе Пятигорске — авиабомбы, гранаты и запалы к ним. Более 115 тыс. ставропольцев участвовали в строительстве оборонительных укреплений.

В напряженном ритме, в условиях авианалётов противника с осени 1941 года, работали железнодорожники края. Только за лето 1942 года по железнодорожной сети региона было перевезено более 50 тыс. раненых. Настоящим подвигом населения Ставрополья явилось строительство новой железнодорожной линии Кизляр — Астрахань протяжённостью 348 км, по которой непрерывным потоком следовали стратегически ценные грузы. После занятия противником Ростова и Сальска эта магистраль являлась единственным выходом с Кавказа на железнодорожную сеть Советского Союза. Только в Сталинград с августа по октябрь 1942 года по ней было отправлено 16 тысяч цистерн с горючим.

Эвакуация

Эвакуация населения и имущества в крае, проходившая в спешном порядке с 27 июля по 2 августа 1942 года, осуществлялась в первую очередь из 16 северных районов края. Сельского населения было эвакуировано более 40 тыс. человек, из города Ставрополя (Ворошиловск) — около 20 тыс. человек, из городов Кавмингруппы (Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск) — 60 тыс. человек. Всего более 100 тыс. человек, не считая тех, кто выбирался самостоятельно. Кроме того, было эвакуировано до 30 тыс. раненых из госпиталей края.

Здание почты, телеграфа в городе Ставрополе, разрушенное немецко-фашисткими захватчиками во время оккупации. 1943

Было вывезено 1 млн голов скота, 8 млн пудов зерна, 6500 т шерсти, 1100 т кожсырья, 1600 тракторов, 600 моторов комбайнов, ценное оборудование предприятий, цветные металлы, денежные запасы. Однако, учитывая неожиданность оккупации в целом Северного Кавказа, значительную часть материальных средств края вывезти не удалось.

Оборона края

На территории Ставропольского края проходила битва за Кавказ, ставшая одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она продолжалась в течение 442 суток (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности, на приморских направлениях. Битва проходила одновременно со Сталинградской и Курской битвами, сыграла большую роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

К началу битвы за Кавказ наша армия уступала врагу в живой силе в 1,5 раза, в самолетах в восемь раз, в танках более чем в девять раз, орудиях и минометах — в два раза. К январю 1943 года Красной Армии удалось создать перевес в живой силе и технике в полосах действий Южного и Закавказского фронтов.

За период битвы за Кавказ было уничтожено около 281 тыс. солдат и офицеров противника, свыше 6 тыс. попали в плен, уничтожено и подбито было 1,3 тыс. танков, свыше 2 тыс. самолетов (за время битвы произошло самое крупное воздушное сражение войны), 2127 орудий, свыше 7 тыс. орудий и минометов, 22 тыс. автомашин.

Бойцы горнострелкового отряда во время выполнения боевого задания

Занятия по военной подготовке населения

Рабочие на занятиях по программе всеобуча

Операция противника «Эдельвейс» провалилась, немцам так и не удалось захватить нефтеносные районы нашей страны. Вермахт не смог пробиться на Ближний Восток, а Турция так и не вступила в войну.

Победа обошлась советским войскам дорогой ценой. Потери составили 344,3 тыс. человек, а санитарные — свыше 605 тыс. человек.

Сотни тысяч бойцов были награждены орденами и медалями. Медалью «За оборону Кавказа» (25 января 1943 г.) были награждены многие участники битвы и работники тыла (всего 583 045 человек). Пять человек совершили подвиги на территории Ставрополья в период битвы за Кавказ и были удостоены звания Героя Советского Союза за заслуги в годы Великой Отечественной войны: Айдамир Ачмизов, Владимир Грецкий, Петр Николаенко, Петр Руденко, Василий Усков.

Трудовой вклад ставропольцев в дело Победы

В крае на протяжении войны действовала широкая сеть госпиталей, главным образом в городах Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске. Уже к августу 1941 года только на Кавказских Минеральных Водах было развёрнуто около 50 госпиталей мощностью на 32 тыс. коек.

Ставрополь. Январь 1943 года

Ставрополье, традиционно являвшееся продовольственной житницей страны, за годы войны дало Родине 1,9 млн тонн хлеба (кроме того, что 509 тыс. тонн выращенного зерна было вывезено оккупантами), примерно 100−120 тыс. тонн мяса, 130 тыс. тонн молока, 250 млн штук яиц.

В первый военный год — в связи с мобилизацией в армию мужчин призывного возраста — население края во всех отраслях жизнедеятельности брало на себя повышенные плановые показатели. На производстве развернулось соревнование бригад на звание фронтовых, в 1941 году их насчитывалось 220. Особенно высока была производительность в сельском хозяйстве, край вошёл в число одного из лучших в стране. Весной трактористки Ставрополья стали инициаторами Всесоюзного социалистического соревнования женских тракторных бригад, что способствовало, в условиях нехватки рабочих рук и техники, выполнению плана полевых работ.

За период оккупации (2 августа 1942 года — 27 января 1943 года) краю был нанесён огромный материальный ущерб — на сумму 14,6 млрд рублей. Были разрушены все важные культурные и хозяйственные объекты, все средства коммуникации и связи, более 5 тыс. зданий промышленно-производственного значения, вся госпитальная сеть.

Было уничтожено более 32 тыс. человек гражданского населения. В целом, с учётом миграционных и мобилизационных процессов, смертности, численность населения сократилась на треть. Демографические показатели соотношения мужчин и женщин в крае являлись одними из самых критических в стране: на 100 мужчин в возрасте от 16 до 55 лет приходилось 260 женщин.

Жители набирают воду в оккупированном Ставрополе

Весной 1943 года жители края провели колоссальную работу по восстановлению 297 предприятий, разрушенных оккупантами, из 341 предприятия, работавшего до прихода захватчиков. Предприятия оборонного значения восстанавливались в первую очередь. Так, завод «Красный металлист» в городе Ставрополе, полностью разрушенный, уже в 1944 году давал рекордные показатели производительности труда (250−480%), был отмечен ЦК ВЛКСМ и Наркоматом миномётного вооружения, вошёл в число лучших предприятий Советского Союза в соревновании фронтовых производственных бригад.

Были воссозданы хозяйства всех совхозов и колхозов, 5 тысяч животноводческих ферм, восстановлено 100 тыс. квадратных метров жилья и административных зданий, 1416 школ, вся система высшего и среднего специального образования, 119 больниц, 295 амбулаторных учреждений, 158 детских садов, 170 кинотеатров и передвижек.

Благотворительный вклад ставропольцев

Существенная материальная помощь оказывалась ставопольцами Ленинградской и Тульской областям. На территории края было размещено более 150 тыс. эвакуированных (из Ленинграда, Одесской, Запорожской и Киевской областей Украины). Общее количество эвакуированных с учётом временно размещавшихся на территории края значительно больше. Так, на 1 октября 1941 года было зарегистрировано 226 тыс. человек, прибывших из других краёв и областей, часть из которых следовала в Закавказье.

Воин Красной Армии кормит ребенка

Для бойцов Красной Армии населением края было отправлено свыше 500 тыс. посылок, только в первую военную зиму — 579 тыс. тёплых вещей (полушубки, бурки, валенки, ватные шаровары, шапки-ушанки) было отправлено бойцам на фронт.

Активным было донорское движение в крае, только в послеоккупационный период три наиболее крупные станции переливания крови (Пятигорская, Ессентукская, Ставропольская) отправили воинам Красной Армии более 10 тонн крови.

Организации Ставрополья передали в госпитали Кавказских Минеральных Вод более 10 тонн жиров, 17 тонн мяса, 31 тонну хлебных изделий, 45 тонн фруктов, 288 тонн овощей.

Из личных сбережений жители края внесли в Фонд обороны страны более чем 500 млн рублей. На эти средства были построены танковые колонны «Ставропольский колхозник», «Чекист Кавказа», бронепоезд «Комсомолец Ставрополья», звено боевых самолётов «Пионер Ставрополья».

Детские качели на брошенных немецкими войсками пушках

Награды

Город Ставрополь 7 июля 1977 года награждён орденом Октябрьской революции за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

Город Кисловодск, являвшийся крупной госпитальной базой, внесший большой вклад в лечение больных и раненых красноармейцев в годы Великой Отечественной войны, в 1980 году был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

В 2020 году муниципальным образованиям «Ачикулакский сельский совет» (Нефтекумском округ) и «Богдановский сельский совет» (Степновский район), где проходили ожесточённые бои в период Битвы за Кавказ, присвоено почётное наименование «Рубеж воинской славы».