Фёдор Фёдорович Серпилин
Последние публикации
Реформа Академии наук: убийство, совершенное группой лиц
Все мы люди и, конечно, Все доедем до конечной. Все мы выйдем на конечной, Аккурат у райских врат, И Господь нас спросит: «Дети, Чем прославились на свете?» Что мы Господу ответим — Тем, что пьем по три ведра? Тимур Шаов Что ответят Господу российские академики, сказать трудно. Потому что все их...
5 декабря 2015
Триумф демократии: в РФ требуют узаконить произвол в отношении граждан
Председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов попросил В.В.Путина внести в Думу законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», который, если по совести, должен был бы называться «О праве на произвол чиновников и полиции в отношении семей граждан и граждан, имеющих...
31 октября 2015