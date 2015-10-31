



Питер Пауль Рубенс. Избиение младенцев. 1609-1611

Председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов попросил В.В.Путина внести в Думу законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», который, если по совести, должен был бы называться «О праве на произвол чиновников и полиции в отношении семей граждан и граждан, имеющих семью».

Если кратко, то суть закона состоит в том, чтобы вывести семейную сферу из-под защиты законов РФ (напомним, что в Российской Федерации гражданам гарантируется неприкосновенность жилища и частной жизни) и максимально облегчить доступ в семьи граждан для полиции и чиновников якобы с целью «профилактики семейно-бытового насилия», а на самом деле — для осуществления произвольных репрессий в отношении граждан и семей. Произвольных — в полном смысле слова: в проекте закона не предполагается никакого процессуального порядка разбирательства и установления вины граждан и ни разу не упоминается право лица, объявленного «нарушителем», на защиту.

По существу, проект закона предполагает узаконение вторжения в жилище граждан, изъятия детей, осуществления репрессивных мер в отношении граждан на основании только лишь заявления (по-русски — доноса) любого лица о «насилии», попытке «насилия» или угрозы «насилия». Вы хорошо поняли? На основании заявления любого лица! То есть не нравится мне сосед (зять, невестка, коллега по работе, случайный знакомый) — я пишу заявление, что в их семье есть «угроза «насилия» — и в семью человека приходит полиция и затем последовательно ее разрушает. Неплохо, правда?

Но «креатив» авторов законопроекта будет не до конца понятен, если не знать, что именно в будущем законе понимается под «насилием», профилактикой которого якобы озабочены законотворцы. В полном соответствии с общей идеологией произвола в этом законопроекте «насилием» может быть признано всё что угодно:

любое неисполнение просьбы или каприза члена семьи (например, отказ ребенку в срочной покупке «Чупа-чупса») — это, по законопроекту, «психологическое насилие», поскольку «причиняет нравственные страдания»;

любая попытка воздействовать на члена семьи (включая детей), побудить к каким-то действиям или запретить какие-то действия (например, настойчивое требование к ребенку убраться в своей комнате) — это «ущемление прав и свобод», «нанесение ущерба чести и достоинству личности», «умышленное воздействие на психику человека», «посягательство на свободу»;

любая попытка поговорить с членом семьи — согласно законопроекту, может быть квалифицировано как «насилие» в форме «преследования»;

любое причинение физической боли, включая медицинские воздействия (например, постановку горчичников) — это безусловное «насилие».

Да зачем перечислять! Любой желающий может ознакомиться с этим проектом и уяснить, что «насилием» может считаться просто всё что угодно, без исключений. А за такое «насилие», по законопроекту, следует произвольное (без суда) проникновение в жилище граждан и принятие произвольных (без принятых процедур, без права на защиту) действий по наказанию «виновных».

Хочется надеяться, что закон не будет внесен в Думу.

Однако если это всё же произойдет, хочется попросить депутатов Государственной думы перед голосованием ответить (хотя бы себе) на несколько вопросов.

1. На каком основании именно «семейно-бытовая сфера» выводится из правового поля России, включая Конституцию Российской Федерации? Почему нужно принимать отдельный закон о «профилактике насилия» в этой сфере, в то время как нет общего закона «О профилактике насилия» и нет ни одного закона о «профилактике насилия» в других частных сферах?

Может быть, лучше начать с себя? Например, принять закон «О профилактике насилия в Федеральном Собрании Российской Федерации», в соответствии с которым, например, считать просьбу секретарше выполнить поручения именно в том порядке, в котором ее просили, а не так, как ей удобно, — «психологическим насилием», «причинением нравственных страданий» и «нарушением прав и свобод личности». И чтобы правоохранительные органы по любому заявлению о таком «насилии» могли вторгнуться в дом депутата и применить в отношении него репрессивные меры, а также изъять из его семьи детей, которые, очевидно, находятся под угрозой, находясь рядом с таким человеком-монстром, осуществляющим «насилие» в отношении подчиненных.

Также можно было бы принять соответствующие федеральные законы «О профилактике насилия в Правительстве Российской Федерации», «О профилактике насилия в Вооруженных Силах Российской Федерации», «О профилактике насилия на государственной службе», и так далее.

2. На каком основании граждане России лишаются базовых демократических прав и свобод — права на неприкосновенность жилища и неприкосновенность частной жизни?

Поскольку «семейно-бытовая сфера» охватывает ровно всех граждан Российской Федерации, то лишение прав в этой сфере автоматически означает, что Россия выбывает из числа демократических государств. Может быть, тогда надо поменять Конституцию? Или, на худой конец, принять закон «О праве на произвол в Российской Федерации», где очертить круг лиц и должностей, которым произвол разрешен в любых сферах жизни, и тем самым закрепить существующий порядок?

3. Согласно еще пока действующей Конституции России, Государственная дума вроде бы представляет граждан России. Так на каком основании нужно принимать закон, против которого в целом и в частностях, выступает подавляющее большинство граждан России? — о чем говорят и многочисленные опросы общественного мнения, и заявления уполномоченных государственных организаций, в том числе — офиса Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П.А.Астахова.

Возможно, Государственная дума России уже представляет каких-то других граждан, какой-то другой народ, а мужики-то не знают?

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