Ольга Тихонова
Последние публикации
Как только мы забудем об этом — мы просто исчезнем
Простая блокадная история Посвящаю своим любимым внучкам Юле и Аленке, когда они станут пионерами Сегодня у нас в семье праздник, моя старшая дочка Рада принята в пионеры! Еще днем, сидя на работе, я поделилась этой радостью с сотрудниками своей лаборатории. К концу рабочего дня начала торопиться...
8 сентября 2021
Как только мы забудем об этом — мы просто исчезнем
Простая блокадная история Посвящаю своим любимым внучкам Юле и Аленке, когда они станут пионерами Сегодня у нас в семье праздник, моя старшая дочка Рада принята в пионеры! Еще днем, сидя на работе, я поделилась этой радостью с сотрудниками своей лаборатории. К концу рабочего дня начала торопиться...
9 мая 2018
Как только мы забудем об этом — мы просто исчезнем
Простая блокадная история Посвящаю своим любимым внучкам Юле и Аленке, когда они станут пионерами Сегодня у нас в семье праздник, моя старшая дочка Рада принята в пионеры! Еще днем, сидя на работе, я поделилась этой радостью с сотрудниками своей лаборатории. К концу рабочего дня начала торопиться...
27 января 2017