Евгений Верещагин
Последние публикации
Калининградский гамбит
Вчера, 20 февраля, из коридоров администрации президента России утекла информация о предстоящем назначении заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе по Калининградской области Михаила Ведерникова, сейчас занимающего аналогичную должность в Северо-Кавказском федеральном округе, где...
21 февраля 2017
Как бесы на ладан: либеральный плач по Исаакию
Нынешняя волна возмущения в связи с решением Смольного отдать, наконец, Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви, помимо профессиональных борцов с режимом, увлекла массы людей, достаточно далеких от политики. Все-таки 156 тысяч человек, уже подписавших на американском сайте...
13 января 2017
Братья Стругацкие как основоположники российского социального расизма
Как-то сошлось в одну точку. Сначала теледискуссия о признании жителей Патриарших прудов «одним кругом», во всех отношениях превосходящим обитателей Бирюлева. Затем буквально сразу — интервью Ирины Прохоровой «Медузе» с вынесенным в заголовок фактическим манифестом «Мы не маргиналы. Мы авангард...
27 августа 2016