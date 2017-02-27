Вчера, 20 февраля, из коридоров администрации президента России утекла информация о предстоящем назначении заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе по Калининградской области Михаила Ведерникова, сейчас занимающего аналогичную должность в Северо-Кавказском федеральном округе, где он курирует внутреннюю политику.

Infourok.ru Шахматные фигуры

Даже краткое знакомство с официальной биографией нового назначенца подсказывает, что на смену бесцветному и незаметному даже в самой Калининградской области Владимиру Соловьеву приходит сильный, энергичный и опытный управленец. Михаил Ведерников, которому скоро исполнится 42 года, родился и начинал свою политическую карьеру в Выборгском районе Ленинградской области. Наблюдатели, хорошо знающие новейшую историю этого региона, понимают, какую серьезную школу прошел и в какой серьезной команде оказался юный районный активист, сделавший ставку на работу с молодежью. К 30 годам он вышел на областной уровень и возглавил Общественную молодежную палату при Законодательном собрании, а в 32 стал одним из руководителей регионального исполкома «Единой России». С этой позиции Михаил Ведерников стартовал в марте 2010 года на федеральный уровень, начав с должности советника управления внутренней политики администрации президента России, откуда стремительно вырос до заместителя полпреда в СКФО. Где, надо полагать, его серьезный багаж проведения избирательных кампаний и партийного строительства дополнился умением разруливать многочисленные межклановые, межэтнические, межконфессиональные конфликты, густо замешанные на кавказском темпераменте. Это подтверждает, в частности, и то, что Ведерников проработал при трех полпредах подряд.

И вот уроженец Ленинградской области возвращается если не в родной край, то на территорию родного федерального округа. После смены в июле прошлого года полпреда в СЗФО это второе знаковое событие, относящееся к северо-западному полпредству, по которому можно судить о трендах в кадровой и внутренней политике Кремля.

Fedpress.ru Михаил Ведерников

Какие задачи могут быть поставлены перед Михаилом Ведерниковым? Очевидно, речь может идти о трех уровнях проблем. Первый — обеспечить не только спокойное и легитимное избрание Антона Алиханова губернатором Калининградской области в сентябре, но и провести его через тернии избирательной кампании без существенных имиджевых потерь. С учетом возраста главного кандидата в главы региона помощь и пригляд со стороны опытного старшего товарища необходимы, но при этом психологический барьер между 30-летним Алихановым и 42-летним Ведерниковым, очевидно, будет существенно ниже. Опыт же разрешения северокавказских конфликтов и отсутствие личных связей и личностных привязанностей явно пригодится для отражения возможных выпадов со стороны региональных элит.

Вторая, более важная позиция — выборы президента России в марте 2018 года. Поставленная планка в 70% явки многими воспринимается как заоблачная и невыполнимая. Тем больше чести будет тем регионам, кто сумеет эту высоту взять. В случае с Калининградской областью победные лавры будущему губернатору явно придется делить с заместителем полпреда.

И, наконец, самая стратегическая задача, не имеющая временного рубежа, — это пресечение и противостояние усиливающемуся информационно-идеологическому давлению на жителей Калининградской области со стороны соседних государств НАТО и Европейского союза, в первую очередь Германии, Польши и Литвы, удержание эксклава в поле российской идентичности.

Для решения всех трех задач, пожалуй, найдена самая удачная фигура. По крайней мере наблюдатели говорят о том, что приход Михаила Ведерникова означает серьезное усиление влияния на дела в Калининградской области со стороны и полпредства, и администрации президента в целом. Для выходца из региона Николая Цуканова новое назначение также является значительным кадровым успехом, который позволит снять с него часть груза решения проблем российского эксклава.