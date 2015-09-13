Евгений Шоларь
Последние публикации
Молдавия: Война интеграций и отсутствующая Россия
Тезисы выступления на международной конференции «Вызовы и угрозы для региональной безопасности на Ближнем Востоке и Кавказе: внешние факторы и внутренние противоречия» (Анкара, 8−9 сентября 2015 года). 1. Большая Украина Проблематику геополитического выбора Молдавии невозможно рассматривать в...
13 сентября 2015
Румыния: «Начинается война! Идут русские!»
«Финляндия умеет поставить „медведя с Востока“ на место, а Румыния не заслуживает беспокойства Путина»: обзор СМИ Румынии Если представить себя Путиным, то, наверное, не стоило бы особенно беспокоиться по поводу Румынии, пишет Hotnews. И не стоило бы тратить столько ресурсов на обеспечение...
26 апреля 2015
«Новороссия — это Спарта наших дней»: обзор СМИ Румынии
С каждым новым штрихом картина сегодняшнего мира становится все более тревожной, пишет Contributors. Еще недавно разрозненные течения, такие как ксенофобия, межнациональная вражда и исламский фанатизм, стали объединяться. Их единство основано на существовании общего врага — либеральной демократии...
19 февраля 2015
«Молдавия хочет показать ЕС башкана с европейским лицом»: Гагаузия за неделю
Гонка по выборам башкана Гагаузии со старта сопровождается скандалами, в ходе которых расклад сил автономии меняется на глазах, пишет NewsMaker. Формировавшиеся на протяжении десятилетия политические кланы распадаются и теряют позиции, а вчерашние непримиримые оппоненты становятся союзниками. Даже...
14 февраля 2015
«Молдавии уготована роль дров, подбрасываемых во всеевропейский пожар»: Молдавия за неделю
На этой неделе совпали по времени два события — заседание парламента Молдавии по вотуму доверия новому правительству и встреча в Минске, на которой лидеры Германии, России, Украины и Франции искали пути прекращения войны в соседней стране, пишет «Панорама». Казалось бы, для нас весомее первое...
13 февраля 2015
«Судьбу Приднестровья будут решать не Карасин, не Лавров, не Рогозин»: обзор СМИ ПМР
Регион Восточной Европы, охватывающий Украину, Молдавию и Приднестровье, весь прошлый год лихорадило, пишет «Евразийское Приднестровье». Политические, территориальные и экономические изменения происходили стремительно и непредсказуемо, однако в последние месяцы их динамика визуально снизилась. В...
11 февраля 2015
Лжекандидат Путина и «гагаузские корни» Ципраса: Гагаузия за неделю
Годовщина референдума о независимости: «Если Молдавия стала колонией ЕС, имеет ли Гагаузия право на независимость?» Выборы башкана: «Именно меня поддерживает Владимир Путин!» Гагаузия — Греция: «Гагауз и премьер Греции Ципрас показывает этнические зубчики даже такому великому монстру, как Германия»...
6 февраля 2015
«В условиях русско-украинской войны ставить на Москву опасно»: Молдавия за неделю
По итогам консультаций с парламентскими партиями президент Николай Тимофти принял решение назначить либерал-демократа Юрия Лянкэ на должность премьер-министра и поручить ему сформировать новое правительство, пишет NewsMaker. В поддержку кандидата от либерал-демократов уже высказались и демократы...
6 февраля 2015
«Сговор проевропейских партий Молдавии с коммунистами — пощечина Румынии»: обзор СМИ Румынии
Румыния — Молдавия: «Ничтожность политической мысли кишиневских лидеров просто поразительна». Геополитика: «Крайне важно, чтобы плата за соглашения по Украине не пала на наши плечи». Румыния — Молдавия: «Ничтожность политической мысли кишиневских лидеров просто поразительна» К сожалению, в случае с...
30 января 2015
«Наполеонов в Гагаузии даже больше, чем в Молдавии»: Гагаузия за неделю
В Гагаузии официально началась кампания по выборам главы автономии, пишет «Панорама». Претендентов с реальными шансами заручиться серьезной поддержкой избирателей автономии гораздо меньше, чем заведомых аутсайдеров предвыборной гонки. Но что поделаешь, каждый хочет стать главой политически...
30 января 2015
Все кандидаты — «пророссийские»: Гагаузия за неделю
Кто будет следующим башканом Гагаузии? — пишет IPN. Можно ответить на этот вопрос так: это будет харизматичный лидер, вокруг которого сплотилась команда профессионалов, и который обладает большими медийными и финансовыми ресурсами. Однако все эти признаки являются универсальными составляющими...
23 января 2015
«Путин проиграл Румынии войну за Молдавию»: обзор СМИ Румынии
Геополитика: «Крымский прецедент может быть повторен в Молдавии». Перепись в Молдавии: «Сегодня, как и 10 лет назад, Кишинев придерживается тактики сокращения количества румын». Политика: «Мы завершили год с наибольшим числом политиков, заключенных в тюрьму за свои коррупционные деяния»...
17 января 2015
Евгений Шоларь: «Я — русский» или как нам переписать Молдавию?
Русские в Бессарабии — везде, и виноваты во всем, при этом их 5 процентов, поэтому никаких прав ни им, ни русскому языку давать не надо… Знакомый мотив? Порочная и лживая логика бессарабской ксенофобской ментальности покоится на трех китах: 1. Фальшивый проект «национального государства»...
12 марта 2012