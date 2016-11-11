Евгений Марков
Последние публикации
Алексиевич: «Белорусский язык — наркомовка». Зачем Нобелю такой символ?
Сенсационная новость о присуждении Нобелевской премии по литературе 2015 года советско-белорусской журналистке Светлане Алексиевич сделала нас, ее современников, свидетелями сказочного превращения «писательницы» в феномен. А что, собственно, произошло? Что случилось? И почему сразу — феномен...
11 ноября 2016
Беларусь: Национализм ведет к вышиванке, вышиванка – к фашизму
Я более тридцати лет прожил в Беларуси, прежде чем понял то, о чем сейчас собираюсь писать. Меня с самого первого дня пребывания в Белоруссии (отсчет идет с семидесятых годов прошлого века, тогда еще страна называлась именно так) поразило и удивило в белорусах качество, выразить и описать которое я...
7 ноября 2016