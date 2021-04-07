Элеонора Пильгуй
Последние публикации
Демографический спад 2020 г. вызван психосоциальными последствиями пандемии
Вторая часть доклада эксперта общественного движения «Родители Москвы», врача высшей категории Элеоноры Пильгуй «Демографическая катастрофа Российской Федерации: новый взгляд и пути решения», была подготовлена совместно с аспирантом Академии труда и социальных отношений Борисом Гундаровым для...
7 апреля 2021
Причина демографического коллапса — духовное неблагополучие общества
Первая часть доклада эксперта общественного движения «Родители Москвы», врача высшей категории Элеоноры Пильгуй «Демографическая катастрофа Российской Федерации: новый взгляд и пути решения», подготовленного для экспертных слушаний в ГД РФ по реализации национального проекта «Демография» 18 марта...
31 марта 2021