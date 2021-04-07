Вторая часть доклада эксперта общественного движения «Родители Москвы», врача высшей категории Элеоноры Пильгуй «Демографическая катастрофа Российской Федерации: новый взгляд и пути решения», была подготовлена совместно с аспирантом Академии труда и социальных отношений Борисом Гундаровым для экспертных слушаний в ГД РФ по реализации национального проекта «Демография» 18 марта 2021 года, посвящена проблеме низкой рождаемости. Первую часть доклада читайте статье «Причина демографического коллапса — духовное неблагополучие общества».

Иван Шилов ИА REGNUM Демография

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Процесс депопуляции в Российской Федерации продолжает сохранять выражено негативные тенденции как за счёт снижения показателей рождаемости, так и роста смертности населения трудоспособного возраста.

За последние 30 лет на долю избыточно умерших, за вычетом постарения, пришлось более 14 млн человек. Начало 1990-х годов характеризовалось резким ухудшением здоровья взрослого населения, когда внезапно выросла как заболеваемость, так и смертность по многим группам болезней. Наибольшая скорость роста смертности была отмечена среди болезней системы кровообращения, на долю которых пришлась треть всех потерь среди лиц трудоспособного возраста, также высокие показатели имели психические расстройства, кожные и инфекционные болезни. Итогом явился взлёт смертности в 1,4 раза: с 11,2 промилле (количество смертей на одну тысячу населения) в 1990 году до 15,7 промилле в 1994 году. Дальнейший период 1995—1998 годов характеризовался некоторым снижением смертности до 13,5 промилле, несмотря на сохраняющийся экономический кризис. Впоследствии в 1999—2003 годах на фоне улучшения экономического положения в стране отмечалось вновь ухудшение демографических показателей, в том числе смертности с ростом до 16,4 промилле. К 2018 года уровень общей смертности снизился до 12,4 промилле, но этот показатель выше, чем средний уровень 1980-х годов — 10,4 промилле (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика смертности с РСФСР РФ в период 1980-2017 гг

Медицинское сообщество обозначило высокие показатели смертности населения России как «сверхсмертность» и расценило этот феномен как следствие влияния факторов риска на общественное здоровье.

Наиболее значимыми из них должны были быть:

— повышенное артериальное давление;

— высокий уровень табакокурения;

— потребление алкоголя;

— высокий уровень холестерина из-за чрезмерного потребления продуктов, содержащих холестерин (мясо, яйца, масло и др.);

— избыточный вес и гиподинамия;

— ухудшение экологической обстановки и ряд других причин.

Группой ученых под руководством профессора, учёного-демографа, эпидемиолога И. А.Гундарова детально были изучены динамика и возможность влияния предложенных факторов на здоровье населения.

Согласно рекомендациям ВОЗ и Министерства здравоохранения РФ лечение артериальной гипертензии не ухудшилось, современные гипотензивные препараты обладали более высокой эффективностью, находилась на реализации Федеральная программа по борьбе с гипертонической болезнью. Однако, несмотря на проводимые мероприятия, рост сердечнососудистых заболеваний и их осложнений продолжал сохраняться на высоком уровне.

Оказалось, что Россия не является самой «курящей» страной. В 1996 году на покупку табачной продукции из семейного бюджета тратился 1%, в то время как в ряде европейских стран от 2,0% до 3,5%. В дальнейшем расходы снизились двукратно по оценке на 2010 год.

Несмотря на сложившееся устойчивое мнение о чрезмерном потреблении алкоголя, Россия занимала далеко не лидирующие позиции среди стран Европы. Подушевое потребление алкоголя (в пересчёте на этанол) в России в 1993 году составляло 5,9 литров (Табл. 1). В дальнейшем в течение 1990-х годов доля потребления алкогольной продукции уменьшилась вдвое.

Табл. 1. Подушевое потребление алкоголя (литров в пересчёте на этанол) в ряде стран мира в 1993 г.

Литров

Литров

11,5

6,7

10,7

6,6

10,4

6,2

10,1

5,9

9,9

5,3

9,7

3,9

9,6

3,8

8,7

3,2

7,9

0,9

7,4

0,7

6,8

0,6

Не увеличилось потребление продуктов, содержащих холестерин. В связи с инфляцией сократилось потребление мяса — на 17%, молока — на 19%, яиц — на 12%. Увеличилось потребление хлеба, зерновых, овощей, что является более здоровым рационом и уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний (Рис. 2−5)

Рис. 2-5. Динамика потребления продуктов, содержащих холестерин в России в 1990-1999 гг

Ошибочным является утверждение о снижении двигательной активности населения — многие граждане стали работать на двух-трех работах. Наивысший расцвет в 1990-е годы получил челночный бизнес, увеличивший дистанции ежедневной ходьбы.

Экологическая ситуация улучшилась на значительной территории Российской Федерации из-за двукратного сокращения промышленного производства в связи с массовым закрытием предприятий (Рис. 7).

Рис. 6. Динамика экологических загрязнений в России в 1991-1998 гг

Несмотря на масштабные меры, направленные на профилактику указанных факторов, тенденция к «сверхсмертности» населения России продолжала сохраняться. Предполагаемые факторы риска, которые значились как основные причины, оказались мифами, не имеющими подтверждения.

В связи с неэффективностью проводимых профилактических мероприятий и усугубляющимся демографическим кризисом, который характеризовался не только взлётом смертности, но и обвалом рождаемости, учеными было выдвинуто предположение о влиянии на динамику демографических процессов психосоциальной атмосферы общества.

Оказалось, что такие нематериальные факторы, как агрессивность, тревога, ощущение тоски и потеря смысла жизни, являются индикаторами социального, морально-нравственного, духовного неблагополучия населения. В ходе дальнейших исследований стало очевидным, что материальными эквивалентами этих разрушающих эмоций служат убийства (агрессия) и самоубийства (депрессия), объединенные в агрессивно-депрессивный синдром, подтверждающий психогенную причину болезни социума.

Анализ траекторий убийств и самоубийств показывает тесную взаимосвязь с общей смертностью за длительный интервал лет (Рис. 7).

Рис. 7. Прямая связь общей смертности, агрессии (убийства), депрессии (самоубийства) в РСФСР РФ в 1980-2018 гг

Учитывая все вышеперечисленные тенденции, можно предположить, что крайняя степень нездорового психоэмоционального состояния общества в 2020 году, обусловленная во многом навязыванием паники, необоснованного страха смерти, социальным разобщением, экономическим кризисом и неуверенностью в завтрашнем дне, привела к росту девиантных, отклоняющихся от общепринятых норм, поведения. Подтверждением этого является рост особо тяжких преступлений на 4,9%, тяжких — на 16,4%, терроризма — на 29,7%.

Глубина демографического провала 2020 года также усугубилась за счёт резкого падения рождаемости: за период январь-ноябрь число родившихся сократилось на 4,4%, упав с 1 млн 485,5 тыс. человек в 2019 году до 1 млн 435,8 тыс. человек в 2020 году.

Прогрессирующее исчезновение коренного населения ставит под угрозу сохранность территорий и национальную безопасность Российской Федерации. Для преодоления демографической катастрофы требуются срочные инновационные решения, которыми обладают учёные-демографы, социологи, психологи и ряд других специалистов, чье участие необходимо в реализации программы восполнения народонаселения России.