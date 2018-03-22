Елена Ямпольская
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Елена Ямпольская: Легенду нации формулируют не демагоги, но аналитики
«Президентские выборы‑2018 практически совпали с профессиональным праздником работников культуры. Две даты разделяет всего лишь неделя. Лидер страны уже обозначил направления главного удара на ближайшие годы: технологический прорыв, рост экономики, инновационный характер экономического развития...
22 марта 2018
Голые и беззащитные
Удивительный шум, поднятый из-за появления обнаженного актера в студенческой работе Школы-студии МХАТ, могу объяснить только вирусом ханжества, занесенным к нам западным ветром. Начитались про похотливого Вайнштейна, оценили пепел на залысинах Кевина Спейси, впечатлились злопамятной коленкой...
14 ноября 2017