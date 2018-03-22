«Президентские выборы‑2018 практически совпали с профессиональным праздником работников культуры. Две даты разделяет всего лишь неделя.

Пресс-служба Елены Ямпольской Елена Ямпольская

Лидер страны уже обозначил направления главного удара на ближайшие годы: технологический прорыв, рост экономики, инновационный характер экономического развития. Исходя из этого можно сделать вывод: на авансцену российской жизни выходит гуманитарная сфера.

Вывод, парадоксальный лишь при поверхностном взгляде. В действительности все логично. Взращивание личности мыслящей, гуманной, совестливой, восприимчивой не только к материальным, но и к духовным благам (а их за историю человечества накоплено столько, что дефицита можно не опасаться), — это абсолютно конкретная работа на пользу экономики, науки, обороны, весомый вклад в борьбу с коррупцией, психическое оздоровление общества и гармонизацию общественных отношений.

Однако для достижения подобного результата надо рассматривать гуманитарную сферу целиком — не как собрание локальных отраслей, измеряемых процентами и коэффициентами, но как всю совокупность развития личности. Обзор этой сферы должен осуществляться «в формате 3D». Вопросы культуры, образования, воспитания, информационной политики, сохранения и эффективного использования национального наследия необходимо решать системно. Чтобы избавить, наконец, наш народ не от раздвоения даже, а от порочного размножения сознания, когда смыслы и ценности, декларируемые на одном уровне, зубодробительно сокрушаются на другом.

Экономика, технологии, промышленность, безопасность — все это чрезвычайно важные, но средства. Цель функционирования государства — гражданин. Человек. Не может быть такого, чтобы одни организации, учреждения, ведомства беспокоились о развитии граждан, а другие организации, учреждения, ведомства того же самого государства стремились на этом развитии сэкономить. Понятно, что лишних денег нет, любые расходы следует продумывать и оправдывать, однако прежде оптимизации затрат хорошо бы сформулировать единую общегосударственную задачу — наиболее полное раскрытие духовных и умственных возможностей каждого. Системный подход к гуманитарной сфере позволит значительно повысить ее эффективность, не наращивая финансирование, раз уж о последнем пока приходится только мечтать.

В экономике существует понятие коротких и длинных денег. Преобладание коротких свидетельствует о серьезных проблемах государства, длинных — то есть вложенных с расчетом на перспективу — о благополучии и стабильности. Некоторое время назад, в эфире авторской программы Михаила Швыдкого «Агора» я предложила сконцентрировать усилия всей гуманитарной сферы на воспитании «длинных», или лучше сказать — долгих, людей. Для которых «схватил — убежал» не является жизненной программой, кто способен заглядывать на десятилетия вперед и ставить перед собой задачи, не ограниченные рамками частного обогащения.

«Долгота» личности закладывается с детства. В идеале все, с чем сталкивается маленький, подрастающий, взрослеющий человек в своей повседневности, все, что он видит и слышит вокруг, должно работать на эту сверхзадачу. Тут требуются вкус, фантазия, охота и умение искать таланты и, главное, повторюсь, всесторонний подход.

26 марта, сразу после Дня работника культуры, в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин по традиции вручит премии за лучшие произведения для детей и юношества. К сожалению, список достойных претендентов год от года составлять все труднее. Наш президентский Совет по культуре и искусству фактически скребет по сусекам. Новых имен мало, в основном выбираем из тех, на чьем творчестве росли сами. Рада, что в этом году на заседании президиума Совета я назвала Алексея Рыбникова и была услышана. До слез сожалею, что из года в год предлагала кандидатуру Владимира Шаинского, но всякий раз сталкивалась с возражениями технического толка: человеку надо прилететь из Америки, это хлопотно, а положение о премии предполагает обязательное личное присутствие на церемонии… Минувшей осенью, будто предчувствуя беду, я стала настойчиво повторять: Шаинский, Шаинский! По собственной инициативе связалась с семьей, стало понятно, что Владимир Яковлевич приехать уже не сможет. Планировала обратиться к руководству Администрации президента с просьбой изменить положение, вручить награду, например, сыну композитора. Передать за океан, что мы помним, любим, благодарны. Это важно не столько для самого Шаинского, сколько для всех нас. Не успела… Дальше вместе со многими наблюдала прискорбный спектакль «какое кладбище заслужил автор «Улыбки» и «Голубого вагона», а на какое не наработал». Стыдно по сей день. Да, не народный артист СССР. Да, орден «За заслуги перед Отечеством» успел получить лишь четвертой степени. Но если Шаинскому не додали при жизни, разве это резон обделять его и после смерти?..

Мы счастливые люди: наше детство было положено на музыку Шаинского, Крылатова, Гладкова, Рыбникова. Нынешней ребятне повезло куда меньше. У нее в избытке авторы-классики, доставшиеся от предыдущих поколений, но не новые таланты, способные щедро дарить свежую радость. За весь постсоветский период количество детских произведений, в принципе стоящих разговора, исчисляется по пальцам. Ибо этой сферой тоже никто системно не занимался — и не занимается до сих пор. Мы наивно радуемся остроумному «Последнему богатырю», где народного героя, между прочим, превратили в подлеца, Добрыню — в Злобыню Никитича. Даже в атеистические времена про богатырей с эстрады пели: «За победу их ветры молятся, ждут их тернии и венцы», почему же наша эпоха отметилась такой душевной тупостью?

Мы взахлеб анонсируем продолжение «Простоквашино», окончательно стерев границу между любовью к предшественникам и неспособностью отстегнуть помочи. Эксплуатация советского наследия долго еще сможет гарантировать приличную кассу, но творческого прорыва не принесет — а он нужен российскому искусству не менее, чем отечественной науке.

Мы постоянно уподобляемся в гуманитарной сфере персонажу из пьесы Александра Гельмана, про которого главный герой говорит: «Он строит не дома, а показатели. Он большой мастер по строительству показателей». Что можно прочитать и услышать про грандиозную, пусть и с легкой голливудщинкой, картину «Движение вверх»? — Какова сумма сборов. Что можно выяснить про вязкий, приторный, сентиментальный «Лед»? — Размер бокс-офиса. В подобной системе координат смыслам и тонкостям места нет. Но ведь главное — не сколько человек пришли в кино или театр. Значительно важнее, какими они оттуда вышли.

Пускай рекорды ставятся там, где положено, — в спорте. Гуманитарная деятельность призвана менять не сухую цифирь, а человеческую душу. Грамотно поставленный акцент, вовремя проявленный вкус, тонко считанная эмоция, правильно понятый смысл приносят глобальную пользу. Главный строительный материал любого государства — простите за прагматичность — человеческий.

Если бы «Движением вверх» мы не только восхищались, но и озадачивались, то, вероятно, осознали бы главный сюжетный конфликт — противостояние двух легенд, советской и американской. Победили те, чья легенда оказалась красивее. Хотя у американцев, надо признать, она тоже весьма харизматична.

Легенда — это не вымысел. Легенда — это точно угаданная суть, художественно подчеркнутое зерно национального характера, заманчивый идеал нации: вот какими мы видим самих себя, вот чем гордимся, вот что всех нас роднит, объединяет и обеспечивает нашу уникальность в мире.

В интересах каждого государства — повышать привлекательность своей легенды и удерживать граждан от чрезмерного увлечения чужими. Не лозунгами удерживать и, разумеется, не запретами. Запреты в современном мире прилетают бумерангом в лоб запретителям. Если мы говорим — абсолютно обоснованно — о том, что против страны развязана информационная война, зачем же расписываться в неумении вести эту войну современными методами?

Идейная борьба — как шахматы. Если ты играешь за белых, тем более обязан просчитывать возможные ходы черных. Прежде чем выступить с той или иной инициативой, обойди стол, сядь с противоположной стороны и постарайся разбить собственные аргументы. Делай ход, только убедившись в его неоспоримости. И ни в коем случае не слушай возбужденный галдеж над ухом: «Лошадью ходи, лошадью!»

Бессмысленно в 2018 году от Рождества Христова действовать через коллективные письма и лозунги «нашему народу это не нужно». К чему точно не готов сегодня наш народ, так это к централизованному руководству в частных, почти интимных вопросах — например, какие ленты ему смотреть в кинотеатре. Ничего, кроме агрессивного неприятия, такие приемы не вызывают. Они устарели до безнадежного, полностью нерабочего состояния. Мы шагнули на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней.

Не надо людей поучать. Их надо обаять. Что, собственно, и продемонстрировал президент страны триумфальным результатом выборов. На чьей стороне была красота — умение держать себя, баланс, гармония, чувство меры, — на той оказались и народные симпатии. Эстетика неотделима от этики. Чем чаще мы будем об этом вспоминать, тем победоноснее завершатся для нас любые идеологические войны.

Отсутствие системной работы в гуманитарной сфере приводит к тому, что хорошие идеи отторгаются обществом, ибо не находится ясного, сильного, искреннего слова для их защиты. Патриотическое воспитание буксует, поскольку зачастую отдано на откуп «жестяным барабанщикам». Слава Богу, хоть в последнее время начали осознавать, что для страны бесполезна молодежь, кричащая: «Россия, вперед!» и не способная при этом показать родную страну на глобусе…

Легенду нации формулируют не демагоги, но аналитики. Укрепляют — не моралисты, но художники. Лучший ответ растерявшемуся Макаревичу и ему подобным — появление новых талантов. Все остальное — просто словесное щипачество. Речи русских школьников в зарубежных парламентах перестанут коробить слух, когда родители этих школьников смогут обходиться на производстве без иностранных компаний. А пока — кто привозит технологии, тот и формирует мировоззрение. В чьих руках сокровище ваше, в тех же будет и ваше сердце.

Образование, воспитание, культуру, СМИ — все, что ежечасно влияет на человеческую душу, пора завязать в один узел. На мой взгляд, это необходимое условие прорыва, которого ждет страна, прорыва, о котором говорит действующий и грядущий президент России».