Елена Польстер
Последние публикации
Коста-Рика: «Индейцы племени Малеку никогда не были рабами»!
В Коста-Рике осталось уже немного «настоящих» индейцев, сохраняющих свои традиции, язык и культуру. Почти всех их давно уже оттеснили на периферию страны. А в годы колонизации они сами убегали, не желая превращаться в рабов. Индейцы Малеку (также их называют Гуатузо) — одни из тех, кто живет...
18 января 2017
Коста-Рика: как живут индейцы в самой счастливой стране мира
По официальным данным, в Коста-Рике 13, 65 процентов населения составляют метисы, 2, 4 процента — индейцы. По сравнению с белым населением — около 65 процентов, их не так много. Но именно индейское население придает Коста-Рике ее неповторимость, сохраняет богатую разнообразную культуру. Как...
18 января 2017
Новый год в Коста-Рике: тринадцатая зарплата и «хо-хо-хо» Сан-Николаса
В Коста-Рике приближение новогодних праздников начинает чувствоваться еще в октябре: магазины выставляют новые коллекции товаров, украшенные ёлочными игрушками. Торговые центры помещают в своих огромных залах искусственные ёлки и развешивают гирлянды. По радио и телевидению звучат новогодние...
22 декабря 2016