По официальным данным, в Коста-Рике 13, 65 процентов населения составляют метисы, 2, 4 процента — индейцы. По сравнению с белым населением — около 65 процентов, их не так много. Но именно индейское население придает Коста-Рике ее неповторимость, сохраняет богатую разнообразную культуру.

Джордж Кэтлин. Окипа — церемония инициации молодых манданов. Около 1832

Как сообщает сайт Indiansworld.org, с древнейших времён территорию современной Коста-Рики населяли многочисленные индейские племена макроотомийской языковой семьи (чоротеге и др.) и семьи мискито-чибча (борука, гуэтар и др.). Конечно, эпоха колонизации имела крайне тяжелые последствия для коренного населения Коста-Рики. А как сейчас живут индейцы в самой счастливой стране мира? Ведь именно таковой признали Коста-Рику несколько лет назад. Чтобы узнать это, мы отправились в путешествие в места проживания индейцев племени борука.

Люди племени борука, или также оно называется брунка, до прибытия на территорию современной Коста-Рики испанцев в XVI веке, жили на всей южной территории страны, включая полуостров Оса. По своему языку, они принадлежат к группе чибча, как и многие другие языки Коста-Рики (кроме языка чоротега). Борука родственны индейцам других стран Центральной и Южной Америки — Гондураса, Никарагуа, Панамы, Колумбии, Венесуэлы.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

В то время, как другие племена Коста-Рики официально отделили свои территории уже в 70−80-х годах, борука смогли сделать это только в 1993 году. Уж очень удобные и плодородные земли они населяли. Вот они и оказались почти все заняты «латинскими» людьми. Так здесь называют европейцев. Рисовыми полями и посадками масленичной пальмы, которые принадлежат переселенцам из других областей страны. А территория племени измеряется всего 12 470 га, на которой в настоящее время проживает около 2 000 человек, причисляющих себя к культуре борука. И эта численность постоянно уменьшается.

Дорога к борука — щебенка, круто поднимающаяся в гору, в период дождей трудно проходимая для обычных машин. Поэтому мы поехали в объезд. Весь путь после г. Палмар идет вдоль реки Тéрраба. Это полноводная река, окруженная густыми лесами, природа там изумительная. Ехать через индейские территории тоже очень интересно, дорога петляет по невысоким горам, по сторонам видны домики то европейской формы, то с высокими крышами, покрытыми по индейской традиции пальмовыми листьями. Везде много зелени, в основном лесистые заросли. Сельскохозяйственных посадок мы не видели. В посёлках есть начальные и средние школы, католические и протестантские церкви, отделения полиции и, конечно, футбольные поля.

В центре поселка борука находится высокий шатёр на холме, а перед ним — вымощенный окатанными камнями склон. Это музей борука. Поднимаемся по крутой лестнице и замечаем, что здание музея сложено из тонких палочек, индейского тростника. По всей видимости, это традиционная форма жилища. Внутри царит приятная прохлада, создаваемая хорошей естественной вентиляцией и высокой крышей — то, чего так не хватает бетонным европейским домам, которые, кроме того, способствуют повышенной влажности.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

В сумрачных залах музея видим фотографии и макеты, рассказывающие о прошлой жизни местных людей. «Многие из древних традиций до сих пор не забыты и присутствуют в повседневной жизни, — читаем на стене, — что можно заметить в наших промыслах и ремёслах, наших легендах и в гордости людей борука за свою самобытность».

Борука, в отличие от многих других индейских племён Коста-Рики, не растворились в населении европейского происхождения, не исчезли под влиянием усиленной колонизации и эксплуатации. Понятно, что численность их сильно сократилась, причем никто даже приблизительно не знает, какова она была до прибытия испанцев.

«Индейцы в основном вымерли от болезней», — такова официальная версия «латинских» людей. Хотя те, кому важно знать настоящую историю своей страны, уверяют, что если хорошо покопаться, можно везде найти следы ожесточенных колониальных битв. Кроме того, большая часть исконного населения, естественно, смешалась с пришельцами. В южной зоне Коста-Рики большинство людей с индейскими чертами лица. Причем индейцы борука на лицо сильно отличаются от людей из других соседних племен, например, нгёбе, своими тонкими чертами.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

Со стен музея звучат живые голоса борука, запечатленные в фотографиях и надписях: «Мы продолжаем бороться, всегда боремся, потому что существует еще столько всего, что нас бьёт и хочет погубить. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем бороться. Боремся, чтобы сохранить себя. Сохранить свою культуру, сохранить единство, работать вместе на благо нашей культуры», — это слова учительницы из племени борука Дамарис Моралес.

«Наши деды рассказывают, что люди всё меньше и меньше использовали наш язык, брунка, даже особенно не замечая этого и не понимая, какую огромную потерю это означает для культуры борука. Так люди и усвоили, что их язык неважен. После стольких лет мы теперь открыли глаза и боремся за спасение нашего языка. В школе детям преподают язык и культуру брунка, кроме того, продвигаем обучение народным ремеслам», говорит доктор Тегат.

Племя борука знаменито своими резными деревянными разукрашенными изделиями из бальсы: украшениями на стену, изображающими животных и растения, а также ритуальными красочными масками. Ещё у них очень хорошо развито ткачество. Они искусно вырабатывают типичные полосатые пестрые ткани из хлопка. Причем красят нити натуральными красителями: желтый цвет добывается из корней особого сорта маниоки и из куркумы, фиолетовый — из морских камней, красно-оранжевый — из семян ачиоте, синий — из листьев специального растения (секрет которого нам не раскрыли).

Наш гид — представительница борука — Элиза познакомила нас с одной из ткачих, которая показала процесс выработки ткани и сказала, что ее внучка тоже учится этому старинному ремеслу. Из этих тканей они делают накидки, дорожки, шарфы, пояса и браслеты, шьют сумки и шляпы.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

Кроме того, борука — единственный народ в Коста-Рике, который каждый год в декабре устраивает «Танец чертенят» — театрализованное представление в костюмах и масках. «Чертенята» — это индейцы, борющиеся с быком, который олицетворяет испанских конкистадоров. Бык силен и рога его остры, но после долгой изнурительной борьбы его, наконец, заваливают с копьём в боку. И все селяне, от мала до велика, празднуют освобождение от ненавистного ига. Пусть только в сказке, но справедливость торжествует!

Наша соотечественница Наталья Гайфудинова неоднократно бывала у индейцев борука. изучила их наряды и танцевальные движения, сделала похожие костюмы и организовала постановку «Танца чертенят» с коста-риканскими танцорами, о чем писала «Русская газета» Коста-Рики.

Традиционный хозяйственный уклад борука,, который основывался на охоте, собирательстве и рыбной ловле остался в прошлом, так как на такой маленькой территории невозможно осуществлять все эти занятия. Пришлось им распахать основную часть своей земли и посеять рис, фасоль, кукурузу… Развито и животноводство, немало земель отведено под пастбища. Питание племени в настоящее время ничем не отличается от остальной части страны. То же можно сказать и об их одежде.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

Говоря об органах правления, следует уточнить, что по закону индейские племена имеют право выбирать своих правителей. Однако, в действительности, не все осуществляют это право. Административно этот район относится к кантону Буэнос-Айрес провинции Пунтаренас. Кроме основной территории, к племени борука также относится район Курре, который находится чуть южнее. А с севера к ним примыкает территория родственного племени терраба, которое считается иммигрировавшим из Панамы. Большинство жителей понимают языки обоих племен.

Мирное сосуществование индейской и испанской культур — основа жизни в Коста-Рике. Вместе с англо-саксонской культурой, которая приходит с экранов телевидения и кинотеатров. Костариканцы стараются пользоваться всем этим богатством и, в то же время, не забывать своих корней.

Елена Польстер — редактор «Русской газеты» (Коста-Рика).